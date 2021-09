Các loại hải sản tươi sống sụt giảm nguồn cầu, nhiều loại hải sản trong nước và nhập khẩu có giá giảm mạnh hơn so với trước đợt dịch thứ 4.

Hải sản về Hà Nội giá rẻ chưa từng có

Theo Gia Đình và Xã Hội, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các loại hải sản tươi sống sụt giảm nguồn cầu, nhiều loại hải sản có giá giảm mạnh hơn so với trước đợt dịch thứ 4.

Cụ thể, tại Hà Nội, giá ghẹ xanh loại còn sống chỉ khoảng 310.000-350.000 đồng/kg, thời điểm trước dịch là 450.000 đồng/kg. Giá hàu sữa đã cạy nắp cũng chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg. Nhiều mặt hàng khác đều giảm từ 30- 50% so với thời điểm trước dịch.

Bên cạnh các loại hải sản nội thì hải sản ngoại như cua King, cua Alaska giá cũng giảm đáng kể. Cua King thông thường có giá trên dưới 1.400.000 đồng/kg nay chỉ còn 1.000.000 đồng/kg. Cua Alaska giá 400.000 đồng/kg. Không chỉ có hải sản mà các loại thủy sản nước ngọt cũng có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm trước dịch.

Dừa tươi bán trên chợ mạng giá 25.000 đồng/quả vẫn đắt hàng

Pháp Luật và Bạn Đọc phản ánh, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng giá dừa khô tại vùng ĐBSCL không bị rớt giá mạnh như nhiều loại trái cây khác mà vẫn duy trì được mức giá khá cao, khoảng 10.000-15.000 đồng/10 trái.

Dừa tươi giá 12.000-22.000 đồng/quả. (Ảnh Pháp Luật và Bạn Đọc)

Trên chợ mạng, giá dừa tươi khá đa dạng và phong phú. Loại dừa Xiêm chuẩn nhiều nước, giá bán là 230.000 đồng/10 quả. Với loại dừa tươi đã gọt được các địa chỉ online bán với giá cao nhất là 22.000 đồng/quả, chưa gọt vỏ được bán với giá 12.000 đồng. Tại các sàn thương mại điện tử, dừa tươi có giá từ 20.000-25.000 đồng/quả.

Hồng da tre giá cao vẫn hút người mua

Nhịp sống Việt cho hay, hồng da tre được xem như một vật phẩm quý hiếm của vùng đất Thái Nguyên. Mùa hồng da tre Thái Nguyên chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 1 tháng, từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9.

Bởi mùa hồng da tre trôi qua nhanh nên cả thương lái cũng như khách mua đều háo hức giao dịch. Năm nay tuy hồng da tre vào vụ đúng mùa dịch nhưng không vì thế mà giảm "sức hót" của thứ quả quý hiếm này. Giá hồng da tre năm nay cao hơn năm ngoái khá nhiều. Nếu giá hồng da tre năm ngoái khoảng 70.000-80.000 đồng/kg thì năm nay dao động từ 85.000-120.000 đồng/kg, tùy kích cỡ quả.

Mít Tiền Giang tăng giá, nhà vườn lãi lớn

VOV thông tin, trong khi nhiều mặt hàng nông sản đang dội hàng, sụt giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì giá mít ở tỉnh Tiền Giang vẫn ở mức cao. Tuần này, thương lái đến tận vườn thu mua trái mít của nông dân với giá mít (loại tốt) từ 32.000 - 35.000 đồng/kg. Tuần trước, giá mít tăng đến hơn 40.000 đồng/kg.

Nhà vườn tỉnh Tiền Giang thua hoạch mít

Với mức giá này, mít được đánh giá là loại trái cây cho thu nhập cao nhất trong 11 loại trái cây đặc sản chủ lực tại tỉnh Tiền Giang. Theo các nhà vườn ở địa phương, sau khi trồng gần 3 năm, cây mít đã cho trái. Với mức giá 20.000 đồng/kg trở lên, người trồng mít đã có lãi.

Mực khô giá 'rẻ giật mình' trên chợ mạng

Pháp Luật và Bạn Đọc phản ánh, trên chợ mạng, mực khô được bán với giá khá rẻ, chỉ từ 200.000-500.000 đồng/kg. Nếu theo túi thì 1 túi 30 con giá 200.000 đồng, 2 túi 60 con giá 350.000 đồng, nếu lấy 4 túi 120 con giá chỉ 599.000 đồng.

Loại mực này có giá 200.000 đồng/kg. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc)

Một địa chỉ online chuyên bán hải sản có nguồn gốc tại Quảng Ninh rao bán mực câu khô có kích thước 3-4 ngón tay dầy thịt, 5 con đầy đĩa, giá chỉ 15.000 đồng/con, mua từ 100 con trở lên giá chỉ còn 12.000 đồng/con. Loại mực to bằng cả bàn tay giá 200.000 đồng/kg.

Tivi giảm giá tới 50% vẫn ế

Các siêu thị điện máy tung nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho mặt hàng tivi nhằm kích cầu mua sắm, đẩy hàng tồn. Nhiều mẫu tivi của các thương hiệu tên tuổi như Samsung, LG, Sony, Panasonic, TCD,... từ hàng bình dân đến cao cấp, đều giảm giá rất mạnh, đặc biệt là các mẫu tivi đời 2018-2020.

Đáng chú ý, có nhiều mẫu smart tivi từ 49-65 inch với độ phân giải 4K được giảm giá sâu, có nhiều mẫu giảm giá tới hơn 50%. Nhiều mẫu tivi kích thước màn hình trung bình từ 40-43 inch cũng được giảm giá mạnh. Chỉ cần chưa đầy 4 triệu, khách hàng đã có thể mua một chiếc tivi mới được quảng cáo có chất lượng, hình ảnh rõ nét. Tuy giảm giá mạnh nhưng sức mua rất chậm.

Đặc sản vịt trời bán giá đắt gấp đôi

Thịt vịt trời nổi tiếng săn chắc và thơm ngon. Dù được nuôi thả tự nhiên ngoài đồng, giá đắt gấp 2-3 lần vịt thường nhưng nhiều khách vẫn tới tấp đặt mua.

Mỗi chú vịt trời chỉ nặng khoảng 1,2-1,3kg. Hiện một con vịt trời có giá 135.000 đồng.

Đàn vịt trời được thả đồng và nuôi tự nhiên

Giá vịt cũng lên xuống tuỳ theo giá thực phẩm trên thị trường, không phải năm nào cũng giống nhau. Song loại vịt này khá vững giá, trung bình từ 100.000-135.000 đồng/con.

Bánh Trung thu siêu rẻ, bán theo cân tràn chợ mạng

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc bán bánh trung thu online được các đơn vị, cá nhân chú trọng. Do lượng khách đặt tăng đột biến, nhân lực làm bánh lại có hạn do giãn cách xã hội nên nhiều bếp bánh trung thu phải thông báo dừng nhận đơn dù còn một tuần nữa mới đến Tết Trung thu.

Trên “chợ mạng”, dòng bánh trung thu handmade do các bếp nhánh nhỏ lẻ làm vẫn khá sôi động. Giá bánh cũng khá mềm, chỉ từ 15.000- 20.000 đồng/chiếc. Đối với bánh nhập ngoại thì được giới thiệu là hàng xách tay từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc... với giá siêu rẻ, chỉ từ 90.000 đồng/1kg, mỗi kg có khoảng 25-26 chiếc bánh.

Áo phông in mã QR chứng nhận tiêm vắc xin gây sốt

Áo in QR chứng chỉ tiêm vắc xin

Thông tin người dân có thể ra đường, tham gia một số hoạt động căn cứ vào chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19 trong thời gian tới khiến cộng đồng mạng xuất hiện ý tưởng kinh doanh áo phông in hình QR code chứng nhận tiêm. Mỗi người có một mã QR code khác nhau, được in trên áo theo yêu cầu. Giá mỗi chiếc áo, gồm cả công in, khoảng 100.000-150.000 đồng/chiếc.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng, mẫu QR code in trên áo theo thời trang thì được, còn sử dụng QR code thật của cá nhân có nguy cơ làm lộ thông tin, bảo mật, ảnh hưởng tới quyền riêng tư.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)