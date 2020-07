Nhiều hệ thống bán lẻ ghi nhận sức mua hàng điện máy tăng gấp đôi trong thời gian diễn ra "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020" từ ngày 1 đến 31-7.

Siêu thị Điện máy Chợ Lớn (quận 5, TP HCM) trong những ngày qua, khá đông khách hàng đến tham quan và mua sắm. Ngoài giảm giá nhiều mặt hàng tới 50%, siêu thị còn tặng phiếu mua hàng trị giá 3 triệu đồng khi khách hàng mua một sản phẩm bất kỳ. "Lượt bán hàng của siêu thị tăng vọt trong tuần đầu tiên diễn ra chương trình kích cầu. Chẳng hạn, 40 chiếc máy giặt Samsung lồng ngang đã được bán ra với mức giá giảm 42% chỉ trong tuần này" - nhân viên quầy trưng bày của siêu thị này cho biết.

Có mặt tại cửa hàng Điện máy xanh trên đường Âu Cơ, quận Tân Bình (TP HCM) vào tối 8-7, chúng tôi ghi nhận mức giảm giá cho các mặt hàng điện máy gia dụng là 5%-40%. Hệ thống này còn hỗ trợ chi trả tiền điện cho khách hàng mỗi tháng 100.000 đồng. Dù đã gần tới giờ đóng cửa, rất nhiều khách hàng vẫn đến tìm hiểu, mua sắm.

Các hệ thống siêu thị chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào phục vụ tháng khuyến mại.

Tương tự, Trung tâm Điện máy Thiên Hòa triển khai các chương trình ưu đãi lớn vào cuối tuần, có mặt hàng giảm giá tới 80%. Theo đó, mặt hàng chảo chống dính chỉ còn 29.000 đồng, máy sấy còn 95.000 đồng, bếp điện từ nhập khẩu còn 290.000 đồng, quạt lạnh nhập khẩu giá dưới 2 triệu đồng. Hệ thống Thế Giới Di Động giảm giá đến 49%, mức giảm nhiều nhất là các mặt hàng phụ kiện, đồng hồ, gia dụng, tivi.

Thông tin từ các nhà bán lẻ điện máy cho thấy sức mua đã tăng đáng kể so với thời điểm trước khi chương trình diễn ra. Bà Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, cho biết do đây là chương trình khuyến mãi lớn của TP và Bộ Công Thương nên hệ thống chuẩn bị chu đáo với số lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng và mức giảm giá lớn. Nhờ vậy, lượng khách mua sắm tăng gần gấp đôi so với trước đó. Ông Đặng Thanh Phong, Trưởng Phòng Truyền thông Thế Giới Di Động, thông tin sức mua tại các hệ thống bán lẻ của đơn vị tăng bình quân 20%-30%, riêng điện thoại di động sức mua tăng trên 50%.

(Theo Người lao động)