Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco và Bamboo Airways sẽ tăng phí quản trị hệ thống thêm 100.000 đồng/chặng bay. Đáng nói, phí này hành khách sẽ phải gánh.

Các hãng bay giải thích việc tăng phí quản trị hệ thống nhằm điều chỉnh phù hợp với thị trường hiện nay, giúp hãng nâng cao chất lượng phục vụ, đặc biệt là hệ thống bán vé được vận hành tốt hơn.

Các hãng hàng không đồng loạt tăng phí với khách đi máy bay.

Theo đó, từ ngày 9/5, phí quản trị hệ thống được các hãng hàng không của Vietnam Airlines Group sẽ tăng, áp dụng trên tất các các chuyến bay nội địa.

Cụ thể, hành khách mua vé của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ chịu khoản phí hệ thống 350.000 - 450.000 đồng/chặng (đã bao gồm VAT), tăng 100.000 đồng/chặng so với tháng 4/2021.

Vietnam Airlines và các hãng thành viên áp dụng mức phí trên đối với tất cả các nhóm giá vé và tất cả các chuyến bay nội địa đang khai thác.

Bamboo Airways cũng cho biết sẽ tăng phí quản trị hệ thống theo mức tăng so với vé lẻ và vé đoàn, bắt đầu áp dụng đối với xác nhận đặt chỗ từ ngày 10/5.

Theo đó, vé đoàn sẽ áp dụng phí từ 370.000 đồng lên 460.000 đồng, tăng 90.000 đồng/chặng. Đối với khách lẻ, mức tăng là 90.000 đồng/chặng, từ 320.000 lên 410.000 đồng.

Tuy nhiên, Bamboo Airways thông tin, một số giá đoàn kích cầu, đoàn đặc biệt có thể không áp dụng phụ thu quản trị hệ thống. Hãng cũng cho biết không áp dụng tăng thu phí quản trị hệ thống đối với gói sản phẩm trả trước trọn gói combo, giá trao đổi có hiệu lực trước 10/5 và có mức giá công bố căn cứ trên mức giá tổng.

Trong cơ cấu giá vé máy bay nội địa của Việt Nam hiện nay gồm có giá vé máy bay do hãng hàng không niêm yết, thuế giá trị gia tăng, phí an ninh soi chiếu, phí sân bay, phí quản trị, phụ thu xăng dầu.

Trên thực tế, một số loại thuế phí như thuế giá trị gia tăng các hãng phải thu như nhau để nộp cho Nhà nước. Phí dịch vụ hành khách (phí sân bay) và phí soi chiếu an ninh do hãng hàng không thu hộ nộp cho các đơn vị quản lý cảng hàng không - sân bay. Một số loại phí do hãng tự thu với những mức thu khác nhau tùy theo sự tính toán của các hãng.

