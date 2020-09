Hàng nghìn chiếc áo phông giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci... vừa bị phát hiện tại Hải Dương. Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng mới tiến hành tiêu hủy 15 tấn hàng giả tại một công ty ở Hải Dương.

Chiều 4/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 phối hợp với Đội QLTT số 4 (Cục QLTT Hải Dương) và Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương, Công an xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra đối với Công ty TNHH may Đăng Linh HD (địa chỉ tại thôn Quang Trung, xã Hồng Phong). Công ty này do ông Nguyễn Văn Chính làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH may Đăng Linh HD đang hoạt động sản xuất (may gia công) và kinh doanh quần áo các loại. Trong đó, có các sản phẩm áo phông nam cộc tay mang các nhãn hiệu "Adidas và hình", "hình Nike", "Gucci và hình", "Lacoste và hình" có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

May gia công hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (Ảnh: Cục QLTT Hải Dương)

Hàng hóa thành phẩm gồm 6.446 chiếc áo phông nam cộc tay mang nhãn hiệu "Adidas và hình", "hình Nike", "Gucci và hình", "Lacoste và hình" có dấu hiệu giả mạo; bán thành phẩm (vải đã được cắt thành khuôn thân hình áo phông nam, chưa được may thành phẩm trên mang các nhãn hiệu nhãn hiệu "hình Nike", "Gucci và hình", "Lacoste và hình") có số lượng 2.051 chiếc. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng thu giữ 11kg cúc áo, 81kg chỉ may, 4kg bao bì đóng gói, 4 chiếc máy may.

Toàn bộ số hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm, công cụ, nguyên liệu có dấu hiệu vi phạm trên đã được tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, ngày 4/9, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Viện Kiểm sát Thành phố, Công an Thành phố, Sở Tài chính Hà Nội tiến hành tiêu hủy 15 tấn hàng giả tại Công ty TNHH SXDVTM Môi Trường Xanh (địa chỉ: Lô 15, KCN Nam Sách, Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Lực lượng chức năng tiêu hủy số hàng giả, hàng cấm lưu hành (Ảnh: Cục QLTT Hà Nội)

Hàng hóa bị tiêu hủy đợt này gồm: 30kg thuốc lá, xì gà; 1.800kg thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược phẩm; 4.800kg khí N20 (134 bình); 2.500kg rượu, cồn, xăng, dung dịch rửa tay sát khuẩn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; khoảng 5.070kg các mặt hàng quần áo phòng dịch, khẩu trang, sản phẩm khử khuẩn, bỉm trẻ em, giấy ăn, giày dép,... ; 800kg cột bơm xăng không rõ chất lượng…

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hàng hóa vi phạm nằm trong diện tiêu hủy đợt này là các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu, hàng cấm lưu hành và sản phẩm gây hại cho sức khỏe, môi trường,... lưu thông trên thị trường, bị thu giữ từ đầu năm đến nay.

Anh Tuấn