Cục Hàng không Việt Nam vừa ký ban hành một loạt quyết định bổ sung hình phạt cấm bay có thời hạn với các hành khách có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên máy bay.

Cụ thể, Cục Hàng không cấm bay 12 tháng với nam hành khách T.T.T (sinh năm 1971, trú Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), áp dụng từ ngày 4/7/2020, sau đó áp dụng kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo. Mức phạt được đưa ra theo Nghị định 92/2015.

Ông T. đi chuyến bay VN291 chặng Hà Nội - TP.HCM ngày 21/5, có hành vi gây rối, cùng hành khách N.V.H chửi bới tiếp viên và hành khách khác đi cùng (trước đó, ngày 8/6, ông H. đã bị Cục Hàng không cấm bay 12 tháng). Ngoài ra, hành khách T. còn bị xử phạt vi phạm hành chính.

Liên tiếp các vụ việc hành khách có hành vi gây rối trên máy bay bị xử lý.

Tương tự, bà B.T.P. C (sinh năm 1995, trú tại phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên) cũng bị cấm bay 12 tháng từ ngày 4/7, sau đó kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo. Bà C. là hành khách đi trên chuyến bay VJ139 chặng Hà Nội - TP.HCM đã có hành vi gây rối, ném điện thoại vào tiếp viên chuyến bay, to tiếng với các hành khách khác bên cạnh.

Cục Hàng không cũng cấm bay 12 tháng với bà N.T.B.T. (sinh năm 1967, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), do bà T. đi trên chuyến bay VN430 ngày 2/6, đã tự ý lấy áo phao dưới ghế, xe vỏ bọc để sử dụng. Dù bị xử phạt hành chính, nhưng bà T. không chấp hành nộp phạt.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế không được vận chuyển các hành khách trên trong thời gian cấm bay. Các Cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn trên.

