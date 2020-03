So với năm ngoái thì năm nay giá hoa loa kèn giảm khoảng 50% so với cùng thời điểm, thế nhưng không có nhiều người săn đón như năm ngoái.

Thời điểm hiện tại, trên nhiều tuyến đường của Hà Nội như Giảng Võ, Tố Hữu, Nguyễn Trãi..., hoa loa kèn đã phủ khắp các xe chở hoa dạo. Đây vốn là một loài hoa đặc trưng của Hà Nội được nhiều người ưa chuộng, thậm chí nhiều người ở miền Nam bay ra Hà Nội công tác hay du lịch cũng tìm mua bằng được một bó mang về.

Khoe những lọ hoa loa kèn cắm đẹp cũng trở thành một trào lưu trên mạng xã hội những năm qua nên cứ mỗi khi đến mùa loài hoa này lại rất đắt khách. Thế nhưng, trái ngược hẳn với mọi năm, năm nay hoa loa kèn xuống phố để phục vụ người dân từ đầu tháng 3, giá lại còn khá rẻ nhưng vẫn không thu hút được người mua.

Một người bán hoa dạo trên phố Nguyễn Trãi cho biết, giá hoa năm nay mua tại vườn khoảng 1.000 – 1.500 đồng/cành, bán ra khoảng 2000 – 3000 đồng/cành. So với năm ngoái thì năm nay giá hoa loa kèn giảm khoảng 50% so với cùng thời điểm đầu vụ năm ngoái. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế ra đường và tập trung nơi đông người nên giống như nhiều mặt hàng kinh doanh nhỏ lẻ khác, hoa loa kèn cũng chung cảnh ế ẩm dù chỉ mới vào đầu mùa.

Chị Thu Hà (Vũ Phạm Hàm, Hà Nội) một người rất thích cắm hoa cho biết, chị không ngờ giá hoa loa kèn năm nay lại rẻ thế. Tuy rất thích cắm hoa loa kèn nhưng năm nay chị cũng mới mua có 1 lần vì chị hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với người lạ khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Sức mua giảm từ thị trường kéo theo nỗi lo của người nông dân trồng hoa. Tại Tây Tựu (Hà Nội), cái nôi của những bông hoa loa kèn thì thời gian này, những người trồng hoa khá bận rộn. Hoa loa kèn đang vào mùa nở rộ và người nông dân không quản ngày đêm, hối hả thu hoạch.

Theo anh Văn Cường, một nông dân trồng hoa loa kèn, chia sẻ trên Nhịp sống kinh tế, hoa loa kèn vốn được gọi với rất nhiều tên khác nhau như hoa huệ Tây hay hoa bách hợp. Mùa hoa loa kèn thường bắt đầu từ cuối tháng 3 và kéo dài đến gần hết tháng 4. Hoa loa kèn phải chăm sóc với quy trình khá kỳ công, trung bình cứ khoảng 2 đến 3 ngày lại tưới nước một lần.

"Hoa loa kèn đầu mùa thường có giá tương đối cao sau đó mới giảm dần vào cuối vụ. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, ngay từ vụ hoa đã giảm xuống với mức giá rẻ bất ngờ chỉ còn 150.000 đồng/bó 100 cành. Thay vì chỉ bán buôn, vợ chồng tôi đã phải tự chở hoa đi bán lẻ từ sáng sớm. Tuy nhiên, hiện tại mới là đầu vụ tôi hy vọng sức mua sẽ sớm trở lại khi hoa vào chính vụ".

Cách chọn mua hoa loa kèn đẹp

Nên chọn những bông hoa còn chúm nụ, chưa hoàn toàn nở hết. Và những cành hoa bạn chọn cũng nên có từ 3-5 bông. Không nên chọn cành hoa có từ 6-8 bông hay nhiều hơn thế. Vì cành hoa như vậy sẽ rất dễ bị rủ bông xuống, gây gẫy cành mất dáng.

Bên cạnh số bông thì bạn cũng cần chú ý tới cành hoa cứng cáp, không bị dập nát, lá xanh và bông còn nguyên vẹn. Nên kiểm tra phía bên trong bó hoa, để tránh trường hợp người bán hàng trà trộn giữa các bông hoa kém chất lượng.

Nếu là bông hoa tươi nguyên, mới cắt từ vườn thì hoa sẽ trắng nõn có ánh kim sự tươi tắn hiện lên rõ rệt. Nhưng nếu đó là những bông hoa đã cũ thì màu trắng sẽ có phần bị chuyển sang màu trắng ngà, cánh hoa hơi héo có nếp nhăn và cũng sẽ có độ mềm của cánh hoa nhiều hơn so với những bông hoa tươi.

Gốc cành hoa màu cũng bị thâm, thậm chí hơi mềm, vì thế bạn nên chú ý tới đặc điểm này khi chọn mua hoa loa kèn để có thể có cho mình những cành hoa loa kèn đẹp như ý muốn.

(Theo GiadinhNet)