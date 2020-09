Chiều 2/9, Quản lý thị trường An Giang phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc tạm giữ hơn 2,8 tấn heo lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, lúc 2h cùng ngày, tại khúc sông, thuộc khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang), lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra vỏ lãi Composite (CMC), phát hiện Huỳnh Văn Thúc (sinh năm 1992, thường trú ấp 2, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang) vận chuyển 17 con heo hơi, trọng lượng 1.553 kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra vỏ lãi.

Heo lậu được phát hiện.

Ông Huỳnh Văn Thúc khai nhận, số heo hơi trên vận chuyển thuê cho một người lạ mặt, đi từ Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) về khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, với tiền công 300.000 đồng.

Cùng thời gian trên, cũng tại khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, Đội Quản lý thị trường số 1 và Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc phát hiện một vỏ lãi Composite khác vận chuyển 16 con heo hơi, trọng lượng 1.283 kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có nguồn gốc xuất xứ. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đi trên vỏ lãi đã bỏ chạy lên bờ, để lại phương tiện và hàng hóa.

Số heo được tạm giữ.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ hàng hóa, đồng thời xác minh làm rõ chủ phương tiện, nguồn gốc hàng hoá để và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Báo An Giang)