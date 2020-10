Với khuôn mặt xinh đẹp như "hot girl", nhiều người phụ nữ đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Có những phi vụ lên hàng trăm tỷ đồng.

"Hot girl" giả danh người có uy tín chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Thị Việt Trinh (SN 1993, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ðể có tiền trả nợ, Trinh giới thiệu mình là nhân viên siêu thị Coopmart Tây Ninh, có thể giúp người khác vào làm việc trong hệ thống siêu thị, từ đó tạo ra mối quan hệ thân thiết để hỏi vay tiền.

Từ giữa tháng 6/2020, Trinh bịa lý do chuyển nhầm tiền của siêu thị để hỏi mượn tiền của vợ chồng ông D. và bà G. (cùng ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành). Tin tưởng, vợ chồng ông D. đã cho Trinh mượn 1,05 tỷ đồng, Trinh hứa sẽ trả lại sau 6 ngày.

Sau đó, Trinh lấy số tiền trên trả cho một người khác. Ðể né tránh việc trả nợ, Trinh nhiều lần nhờ người đóng giả người của siêu thị gặp vợ chồng ông D, lừa ông bà rằng siêu thị chưa thanh toán tiền hoặc tiền có trong ngân hàng nhưng không rút được.

Bên cạnh đó, Trinh tự biên soạn, in ấn nhiều giấy tờ có nội dung được siêu thị uỷ nhiệm rút tiền... để những người cho mượn tiền tin tưởng và kéo dài thời gian trả nợ, chiếm đoạt tiền.

Trinh khai nhận, nhiều lần giả danh người có uy tín và tầm ảnh hưởng để vay mượn nợ rồi chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng của 4 người khác.

"Hot girl" tất toán khống 5 sổ tiết kiệm

Tháng 11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Hoài Thương đã tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách để chiếm đoạt.

"Hot girl" Nguyễn Hoài Thương từng giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Phạm Hùng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Lợi dụng chức vụ, Thương đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng, từ đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng này.

“Hot girl” ở biệt thự, lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

Bằng chiêu thức huy động vốn kinh doanh vải, Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một) đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên đến trên 160 tỷ đồng.

Bằng vẻ bề ngoài “đại gia”, ở biệt thự, dùng hàng hiệu, Thảo đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên 160 tỷ đồng.

Một số nạn nhân cho biết, khi huy động vốn làm ăn, Thảo tạo được niềm tin bằng vẻ bề ngoài “đại gia”, ở biệt thự, dùng hàng hiệu. Với lợi thế gương mặt khả ái, mọi người không nghi ngờ gì về Thảo. Thời gian đầu Thảo trả lợi nhuận đúng hẹn nhưng sau đó thì sai hẹn. Đến đầu tháng 8, nhiều người liên lạc với Thảo để lấy tiền thì gặp khó khăn.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại có 12 người làm đơn tố giác bị Thảo lừa tiền. Trong đó có ba người bị lừa nhiều nhất với tổng số tiền là 150 tỷ đồng.

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Hot girl" vờ làm giảng viên đại học lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Tháng 1/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1988, trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vờ là giảng viên đại học, con nuôi của một ông chủ người Nhật, Nguyễn Thị Kim Liên đã chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng của nhiều người.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Kim Liên tự giới thiệu mình là giảng viên trường Đại học Vinh, là con nuôi của một ông chủ người Nhật, thường xuyên đi Nhật và có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), du học tại Nhật, Hàn Quốc... Qua đó, Liên đã nhận hồ sơ và tiền của 53 người dân trú ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Nội, Vũng Tàu hứa hẹn sẽ đưa họ đi XKLĐ, du học hoặc xuất cảnh bằng đường du lịch thương mại.

Đã có 53 người dân nộp tiền cho Liên với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, chờ mãi không có lịch bay, nhiều nạn nhân đến hỏi, Liên lấy lý do hồ sơ có vấn đề. Khi các nạn nhân đòi lại tiền thì Liên biện bạch nhiều lý do. Đến ngày 17/11/2018, Nguyễn Thị Kim Liên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lừa "ngon" cả tá xe hơi với gương mặt mang vẻ "hot girl"

Tháng 12/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Diễm Hằng (SN 1984, ngụ Bình Dương) 19 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với khuôn mặt đẹp như “hot girl”, Hằng lợi dụng điểm này để đi mượn, thuê xe rồi đem cầm đồ.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài và tiền nợ quá lớn nên nghĩ ra chiêu thức thuê xe, mượn xe rồi đem cầm cố ở các tiệm cầm đồ.

Để có bộ giấy tờ của những chiếc xe trên, Hằng đã thuê người làm giả giấy tờ xe với giá 7,5 triệu đồng/bộ. Đồng thời mượn, thuê xe của nhiều người khác, rồi đem đi cầm cố với hình thức làm giả giấy tờ.

Tổng số tiền từ cầm cố những chiếc xe, Hằng đã chiếm đoạt được gần 5 tỷ đồng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân và trả nợ nần của mình.

(Theo Dân Trí)