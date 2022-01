Dù ra mắt khoảng 6 năm nhưng iPhone 7 Plus vẫn được nhiều người dùng Việt tìm mua nhờ mức giá ngày càng dễ tiếp cận.

iPhone 7 Plus được Apple trình làng vào năm 2016. Trong thời gian đầu lên kệ tại Việt Nam, máy được bán với giá 22,3 triệu đồng cho bản 32 GB, bản 128 GB có giá 25,2 triệu đồng. Sau khoảng 6 năm, iPhone 7 Plus không còn được bán chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là cái tên hàng đầu được người dùng “săn lùng” tại thị trường hàng qua sử dụng.

Theo thống kê từ Chợ tốt, chuyên trang mua bán hàng qua sử dụng lớn ở Việt Nam, iPhone 7 Plus vẫn nằm trong danh sách top 5 mẫu mẫu smartphone qua sử dụng được người dùng tìm mua nhiều nhất năm 2021. Bảng xếp hạng này có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc khác như iPhone XS Max, iPhone X và iPhone 11 Pro Max.

Hiện tại, iPhone 7 Plus qua sử dụng được chào bán với giá khoảng 3,3 triệu đồng cho bản 32 GB, trong khi bản 128 GB có giá khoảng 4,1 triệu đồng. Giá của máy cũng có sự trên lệch vài trăm nghìn đồng giữa các cửa hàng khác nhau.

Đây được xem là mức giá hấp dẫn dành cho sản phẩm iPhone đến từ Apple. So với những mẫu smartphone Android giá rẻ, iPhone 7 Plus này vẫn có những điểm sáng. Xét về mặt hiệu năng, iPhone 7 Plus được trang bị chip Apple A10 Fusion, kết hợp hệ điều hành iOS mang đến trải nghiệm khá mượt mà và ổn định. Máy có màn hình IPS LCD kích thước 5,5 inch, đáp ứng được nhu cầu giải trí cơ bản. Tuy nhiên, phần viền trên và dưới khá dày, tạo cảm giác lỗi thời so với những thiết bị Android.

Đặc biệt, do sản phẩm có tuổi đời khá lâu nên khi chọn mua máy, người dùng cũng đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vì thế, người dùng nên cân nhắc kỹ, nên trau dồi kiến thức chọn máy cũ để tránh mua phải hàng dựng, hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, đại diện hệ thống 24h Store, khi mua các mẫu iPhone cũ đặc biệt là đã ra mắt nhiều năm, người dùng nên chú ý kiểm tra hình thức bên ngoài xem ở phần cạnh viền, màn hình mặt trước và mặt sau có bị trầy xước gì hay không. “Khi quyết định chọn mua dòng iPhone cũ, chúng ta phải chấp nhận rằng các thiết bị đều có chung tình trạng là bị xước một vài điểm nhỏ. Còn nếu như sản phẩm iPhone cũ mà bạn lựa chọn đã được trình làng cách đây một khoảng thời gian khá lâu nhưng tình trạng vẫn còn nguyên như mới mua, không một chút tì vết thì nhiều khả năng đó có thể là smartphone đã được thay vỏ”, bà Hồng nói.

Bà Hồng cho biết thêm, người dùng tránh nhận máy gặp tình trạng cấn móp nhiều, nứt kính ở cả 2 mặt hay trầy xước quá nặng nề. Điều này sẽ ảnh hưởng không ít tới chất lượng hiển thị của máy. Bên cạnh đó, người dùng nên đặt hình nền của thiết bị thành màu đen để kiểm tra xem có xảy ra tình trạng bị hở sáng trên đó hay không. Ngoài ra, các chi tiết khác như camera, khả năng quay video, dung lượng pin cũng cần được kiểm tra kỹ.

(Theo Nhịp sống kinh tế)