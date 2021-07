Chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tiếp tục bị đóng cửa thêm 11 ngày, đến 0h ngày 15/7 thay vì ngày 4/7 theo như thông báo trước đây, khiến nhiều tiểu thương lao đao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (Công ty Quản lý chợ Hóc Môn), thông tin, chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tiếp tục phải đóng cửa trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thời gian đóng cửa kéo dài đến 0h ngày 15/7 tới. Thông báo cũ là chợ đóng cửa từ 28/6-4/7.

Theo ông Dũng, 3 xã và một thị trấn thuộc huyện Hóc Môn đã tiến hành phong tỏa. Người dân đang được khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nên hoạt động của chợ cần phải tiếp tục dừng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Chợ Hóc Môn (TP.HCM) kéo dài thời gian đóng cửa tới 15/7

Thời gian qua, các tiểu thương còn hàng hóa tồn ở kho đã phải thuê mặt bằng bên ngoài để bán, hoặc bán trên các xe ô tô lưu động.

Đề cập đến vấn đề thiệt hại, đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, với lượng hàng thịt và rau, củ, quả tiêu thụ tại chợ lên tới 2.500-2.700 tấn/ngày khi bị dừng đã ảnh hưởng trực tiếp tới công việc buôn bán, kinh doanh của hàng nghìn con người.

Những người không có việc làm thì chờ tới ngày mở cửa hoặc qua các chợ khác kiếm việc.

“Tình hình dịch Covid-19 vẫn lây lan nên người dân khi đến các chợ truyền thống cũng có tâm lý sợ hãi, dẫn đến lượng hàng tiêu thụ bị ảnh hưởng theo dây chuyền. Chợ Thủ Đức giảm, chợ Bình Điền cũng bị giảm”, ông Dũng nói.

Chợ Bà Chiểu phải đóng cửa một phần

: Người dân sinh sống quanh chợ Bà Chiểu đi xét nghiệm Covid-19

Để người dân yên tâm khi tới chợ và đảm bảo sức khỏe cho chính các tiểu thương, Ban Quản lý chợ sẽ yêu cầu tất cả tiểu thương chợ Hóc Môn phải có bản cam kết và gửi hình ảnh giấy xét nghiệm Covid-19 trong thời gian gần nhất, trên cơ sở đó ban quản lý nhập dữ liệu để chuẩn bị việc mở cửa trở lại vào ngày 15/7.

Trước đó, một trong những chợ lớn tại TP.HCM là chợ Bà Chiểu cũng phải phong tỏa do có trường hợp F0 từng đến mua hàng. Người dân xung quanh chợ đang được khẩn trương tiến hành xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng.

Theo thống kê, đã có tới 93/234 chợ truyền thống phải tạm ngưng để kiểm tra, đánh giá lại điều kiện hoạt động trong tình hình vừa duy trì kinh doanh vừa đảm bảo phòng, chống dịch.

Liên quan tới việc đảm bảo cung ứng hàng hóa ra thị trường, UBND phường An Phú, TP. Thủ Đức cũng đã có văn bản đã thông báo kết khúc thời gian tạm phong tỏa Trung tâm Mega Market An Phú vào chiều ngày 1/7. Trước đó, siêu thị này phải tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc Covid-19.

Từ khi làn sóng mới của dịch bùng phát tại TP.HCM, khá nhiều siêu thị, cửa hàng thuộc các hệ thống bán lẻ lớn đã phải tạm ngừng hoạt động khi có những trường hợp nghi nhiễm đến mua sắm hoặc làm việc.

Quảng Định