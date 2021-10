Khẩn trương khôi phục du lịch nhưng an toàn, chắc chắn Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Du lịch, Bộ Y tế về phương án khởi động lại các hoạt động du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Rủi ro dịch bệnh của ngành du lịch là tần suất người di chuyển rất cao, phạm vi rộng, vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT&DL ban hành ngay hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch như: phương thức vận chuyển; an toàn tại các khu tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ; việc xét nghiệm; hợp đồng với các cơ sở y tế để giám sát, xử lý ngay khi phát hiện ca nhiễm. Các hiệp hội du lịch cần có quy định đồng bộ với hướng dẫn của Bộ, khuyến khích DN thành viên thực hiện để hoạt động trở lại từng bước chắc chắn, an toàn. Bộ GTVT khẩn trương rà soát, cập nhật, sớm ban hành hướng dẫn đối với các hoạt động vận tải. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, cần có quy định rõ, chi tiết đối với du khách theo tour du lịch lữ hành khác với xe vận tải hành khách thông thường. “Cùng với các ngành kinh tế khác, ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước an toàn, chắc chắn”, Phó Thủ tướng nói.