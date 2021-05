Chai nước, hộp sữa… không được bán quá 20.000 đồng Khung giá dịch vụ thiết yếu tại sân bay do Bộ GTVT ban hành năm 2019 quy định: Nước lọc đóng chai dưới 500 ml/chai giá tối thiểu là 3.500 đồng, tối đa là 20.000 đồng; sữa hộp các loại dưới 180 ml/hộp giá tối thiểu 4.500 đồng, tối đa là 20.000 đồng. Còn tại nhà ga quốc tế, nước giá tối thiểu 0,35 USD/chai, tối đa 2 USD/chai. Dịch vụ cung cấp đồ ăn ở ga quốc nội gồm phở ăn liền, mì ăn liền, cháo ăn liền và bánh mì không bổ sung thêm thực phẩm giá tối thiểu là 5.000 đồng/tô/cái, tối đa là 20.000 đồng/tô/cái. Còn tại ga quốc tế, những mặt hàng trên có giá tối thiểu là 0,5 USD và tối đa là 2 USD. Khung giá này chưa gồm chi phí phục vụ. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cơ bản thiết yếu tự quyết định chi phí phục vụ nhưng không vượt quá 15% so với giá tối đa. Bà Đoàn Mai Hương, Tổng giám đốc SASCO, cho hay các loại thực phẩm phục vụ ăn uống tại sân bay ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngặt nghèo về an toàn vệ sinh thực phẩm, còn phải đảm bảo yếu tố an ninh, an toàn cao và buộc các đơn vị phải tuân thủ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hơn một năm rưỡi qua, các đơn vị kinh doanh tại sân bay buôn bán cầm cự do dịch bệnh kéo dài, khách tiêu dùng giảm mạnh khiến nhà kinh doanh gặp không ít khó khăn.