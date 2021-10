Bộ phim gây sốt "Trò chơi con mực" đã thực sự mang tới những món hời cho giới kinh doanh.

Bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) đã gây sốt ngay khi vừa mới ra mắt. Cốt truyện xoay quanh việc một nhóm người chơi tham gia những trò chơi truyền thống để nhận giải thưởng 45,6 tỷ won. Nhưng nếu thua, họ phải trả giá bằng mạng sống.

Kẹo đường dalgona được in hình ô, ngôi sao, vuông, tam giác như trong phim (Ảnh: Reuters).

Một trong những thử thách đó là tách kẹo đường giòn dalgona - một loại kẹo truyền thống làm từ đường tan chảy và soda.

Đối với người Hàn Quốc, kẹo dalgona là một hình ảnh thường thấy trước các cổng trường học. Tới đầu những năm 2000, số lượng các cửa hàng kiểu này ít hẳn đi khi những món ăn mới du nhập thay thế. Tuy nhiên, Trò chơi con mực đã mang kẹo dalgona sống trở lại, thậm chí trở thành một trò chơi gây sốt.

Hàng dài người chờ đợi được chơi thử tách kẹo đường (Ảnh: Reuters).

Anh An Yong-hui, 37 tuổi, đã làm dalgona trong 8 năm qua tại một khu trường đại học ở thủ đô Seoul. Vì mức độ nổi tiếng của bộ phim kể từ khi ra mắt, An đã không thể về nhà trong đúng một tuần vì quá bận làm kẹo đáp ứng nhu cầu mua của những người hâm mộ Squid Game.

Họ háo hức xếp hàng bên ngoài cửa hàng rộng 2 m2 của An để chờ đợi mua hàng và ngồi tách hình như trong phim. Hiện tại, An bán được 500 chiếc kẹo dalgona mỗi ngày, nhiều hơn hẳn so với mức 200 chiếc trước khi bộ phim được công chiếu.

Không chỉ tăng doanh số bán kẹo ở Hàn Quốc, khán giả quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú với trò làm kẹo dalgona. Ngay cả các trang thương mại điện tử như Amazon hay Ebay cũng đều bán dụng cụ nấu dalgona với giá khoảng 29 USD. Rõ ràng, sức ảnh hưởng của phim là không hề nhỏ, mỗi chiếc kẹo chỉ có giá 2.000 won (tương đương khoảng 1,68 USD) nhưng lại tạo nên xu hướng được nhiều người theo dõi.

Hai khách hàng chơi thử trò chơi ở quán Brown Butter Cafe (Ảnh: News)

Ở Singapore, Brown Butter Cafe là cơ sở kinh doanh mới nhất khai thác sự nổi tiếng của bộ phim. Chủ quán cà phê đổi mới không gian theo chủ đề Squid Game. Khách hàng có thể thử thách bản thân với một trò chơi thời thơ ấu đặc trưng trong bộ phim.

Búp bê trong trung tâm thương mại ở Philippines (Ảnh: Manila Bulletin).

Không chỉ trò chơi tách kẹo, con búp bê khổng lồ xuất hiện ở trò chơi đầu tiên cũng trở nên nổi tiếng. Một trung tâm thương mại ở Philippines cũng lắp đặt một bản sao tượng cao 3m của con búp bê trong phim, thu hút rất đông người hâm mộ đến chụp ảnh.

Ngoài ra, con búp bê này còn được in lên áo, làm thành búp bê thật với kích thước nhỏ hơn... Những đồ lưu niệm với chủ đề búp bê "trò chơi con mực" được bán ở những khu chợ, trung tâm thương mại khắp Hàn Quốc. Ở ngôi làng có con búp bê, chính quyền đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thu hút khách du lịch tới tham quan.

(Theo Reuters/ Fortune/ Dân Trí)