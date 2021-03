Theo một số người trồng lan, lan Bảo Duy 5 cánh trắng thuộc dòng quý và hiếm nên giá hiện nay rất cao.

Ngày 12/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng.

Theo đánh giá của giới chơi lan, sở dĩ Bảo Duy 5 cánh trắng đắt là vì loại lan này vốn là lan đột biến, được xếp hạng trong top đầu những bông hoa đẹp và đắt giá nhất dòng lan đột biến hiện nay.

Chiều ngày 13/3, trao đổi với PV về cuộc giao dịch hoa lan với giá trị lớn, ông Trần Tuấn - nguyên Chủ tịch Hội hoa lan Việt Nam, người được mệnh danh là "hiệp sĩ tầm lan" cho biết: "Quan niệm từ xưa đến nay hoa lan cũng có những giá trị thật sự cao quý, tuy nhiên với những cuộc giao dịch lớn thế thì cũng có việc là thật, cũng có những việc chưa thật.

Với tư cách từng là Chủ tịch Hội hoa lan, mong muốn đầu tiên của tôi là ngành lan ở Việt Nam được thúc đẩy. Chúng ta ở đất nước có vị trí địa lý, khí hậu thuận lợi để phát triển lan nhưng nhiều nơi vẫn bỏ trống.

Tôi mong muốn lan được phát triển, khai thác làm sao để bền vững chứ không phải phát triển theo thể chộp giật. Còn về mua bán lan với giá cao là việc của thị trường.

Bản thân tôi cũng không có ý kiến hay giải quyết được việc này, nếu cần thiết những việc như thế này cần có sự vào cuộc của Cục Thuế, Bộ Tài chính hay Kiểm lâm.

Chúng ta phải tôn trọng quy luật vận động đồng tiền, sự cung cầu cũng như trí thông minh của loài người. Nếu dòng tiền chảy như này thì nhà nước cũng có những thất thoát".

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về sự kiện vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng.

Theo ông Trần Tuấn nhận định, thực ra những người làm ăn chân chính họ cũng muốn đóng thuế một cách nghiêm túc, có một số trường hợp ảo thì người ta sẽ trốn thuế.

"Tôi tin nhà nước sẽ vào cuộc và phải vào cuộc để người bình thường nhìn vào lan thì thấy đúng là 1 cây lan chứ không phải nhìn lan là nhìn thấy điều kinh hoàng.

Tôi cũng đã từng nhượng lại cho anh em cây lan hàng trăm triệu đồng nhưng ở một ngưỡng nào đó, còn với những giao dịch lớn thế này đôi khi nó tuột khỏi tầm với của chúng ta" - nguyên Chủ tịch Hội hoa lan Việt Nam chia sẻ.

Nhận định về loại lan Bảo Duy 5 cánh trắng, ông Tuấn nói: "Thường những loại lan này người ta thường quan tâm nhiều đến nguồn gen để xem cây này khác cây kia về điều gì. Đó có thể là mắt, mũi, sọc, gam màu, hình dáng để họ nghiên cứu.

Lan Bảo Duy hay Bạch Tuyết...đều thuộc kiểu hàng cao cấp, tôi chưa bao giờ nghĩ đến về những cây như thế cả".

Nhận xét thêm về dòng lan này, chủ vườn lan Thực Hà (Hoài Đức, Hà Nội) nói: "Dòng lan Bảo Duy 5 cánh này là dòng lan quý và được nhiều người ưa chuộng, bây giờ giá cả dòng lan này còn đắt hơn trước.

Tuỳ theo cây to, cây bé để định giá tiền, như vậy mỗi cây sẽ có giá trị khác nhau. Vậy nên mới có những cây chỉ 5-7 tỷ đồng, cũng có cây tới 30-40 tỷ đồng".

Theo chủ vườn lan này chia sẻ, rất nhiều người muốn sở hữu dòng lan Bảo Duy 5 cánh trắng tuy nhiên đây là dòng lan đột biến mới nên ít người có.

Được biết Hoàng A.T., một người trong nhóm những người chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng cho biết: "Cây lan này thực chất đã được bán trước Tết nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đến ngày 12/3/2021, người mua mới ra nhận cây. Nếu tính đến thời điểm bây giờ, giá trị cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng còn cao hơn nhiều so với giá trị giao dịch lúc đó".

Anh T. cũng cho biết thêm, người mua cây lan này ở Lâm Đồng, hình thức giao dịch hoàn toàn là bằng tiền mặt chứ không phải vật đổi vật.

Về việc truy thu thuế vụ giao dịch mua bán lan "khủng" này, chiều ngày 12/3, trao đổi với báo chí, đại diện Cục Thuế tỉnh Hà Nam cho biết sẽ xem xét và báo cáo với lãnh đạo Cục Thuế, sau đó có thông tin cụ thể sau.

(Theo Đất Việt)