Cây mai khoảng 60 năm tuổi của ông Nguyễn Thanh Tam có chiều cao 7,2 m, đường kính tán 7m, đặc biệt trên thân cây có một đoạn xoắn dài 70 cm đang được rao bán với giá 2,8 tỷ đồng.

Cây mai vàng của ông Nguyễn Thanh Tam (50 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ) thuộc loại mai vàng 5 cánh, dáng mai thẳng đứng, tàn thông xòe đều tứ phía, nhìn từ xa giống như chiếc ô màu vàng rực rỡ.

Cây mai đang rao bán cây mai với giá 2,8 tỷ đồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Tam cho biết: "Cây mai này giá trị cao do bộ đế to và đẹp nổi u nần giống như móng rồng. Thêm nữa đoạn từ rễ lên thân khoảng 70 cm được xoắn bện lại giống như dây thừng rất đặc biệt", ông Tam cho hay.

Cũng theo ông Tam, cây mai này ông mua từ một nhà vườn ở Vĩnh Long, trải qua nhiều lần ngã giá cuối cùng ông có thể rước "lão mai" về nhưng với mức giá rất cao. Hiện cây mai đã trổ bông được nhiều ngày.

Mai thuộc loại mai vàng 5 cánh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đường kính tán cây mai 7m (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện "lão mai" đang được ông Tam trưng bày tại chợ hoa Mỹ Bình thuộc TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Tam tiết lộ, đã có khách ở An Giang trả 2,2 tỷ đồng nhưng ông vẫn chưa bán vì giá còn thấp so với mức ấn định.

