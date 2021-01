Trước khi giao đến tay khách hàng, bà Bùi Thị Phai (60 tuổi, vợ ông Liêm) cẩn thận bọc vải, túi ni-lông để củ đậu không bị dập vỡ. Bà Phai cho biết, củ đậu khổng lồ không chỉ thu hút bởi hình dáng độc lạ, mà còn hấp dẫn bởi hương vị ngon, ngọt, mát, đậm đà hơn so với củ đậu bình thường. Nhờ giống củ to, độc lạ, gia đình bà Phai có thêm thu nhập, hứa hẹn cái Tết ấm no, đủ đầy. Ảnh MD