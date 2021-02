Nhu cầu mua sắm máy tính xách tay (laptop) để học trực tuyến sau Tết tăng đột biến khiến một số cửa hàng không đủ nguồn để cung cấp.

Những ngày qua, trước tình hình học trực tuyến còn kéo dài, không thể để con dùng chung laptop làm việc của mình, anh Nguyễn Đình (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) quyết định sắm laptop riêng cho con. "Tôi lên mạng xem thấy máy tính giá dưới 10 triệu đồng khá nhiều, có cảm giác tha hồ lựa chọn nhưng thực tế dạo khắp điện máy N.K (đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận) thì phần lớn đã hết hàng. Nhân viên cho biết chỉ còn 1 laptop Dell giá 8,79 triệu đồng (giá sau khuyến mãi), vì là hàng trưng bày nên được giảm thêm 3% nhưng tôi ngại chất lượng không bảo đảm nên không mua mà tiếp tục tìm thêm" - anh Đình nói.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ quận 6, TP HCM) than thở mấy ngày nay ông chạy khắp quận 6 mà chưa tìm được chiếc laptop giá rẻ nào cho con học trực tuyến, hầu hết là máy hơn 10 triệu đồng. "Tôi đến cả 3 cửa hàng của Thế Giới Di Động (TGDĐ), Điện máy Xanh, FPT Shop nhưng chỉ còn máy cấu hình cao, giá mười mấy triệu đồng, máy giá rẻ ít hàng nên bán hết rồi. Khách muốn mua phải đặt trước" - ông Hoàng kể.

Cũng có nhu cầu mua máy tính cho con học, chị Lý Tuyết Nhung (ngụ quận 8, TP HCM) đi nhiều cửa hàng nhưng không tìm được máy giá rẻ, đành lấy tiền lì xì sắm chiếc laptop cũ giá hơn 3 triệu đồng ở đường Tôn Thất Tùng, quận 1 cho con trai lớp 7 học online.

Khảo sát các siêu thị kinh doanh laptop tại TP HCM cho thấy nhu cầu mua sắm máy tính bàn, laptop sau Tết tăng rất cao. Những mẫu laptop giá thấp dưới 10 triệu đồng gần như không còn, nhiều cửa hàng hết sạch máy giá 6-8 triệu đồng mà chủ yếu chỉ còn máy có mức giá từ 10 triệu đồng cho đến hơn 20 triệu đồng/máy.

Tại cửa hàng Phong Vũ (ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3) cuối tuần qua, phóng viên ghi nhận khách ra vào nườm nượp, nhiều người còn dẫn theo con nhỏ để chọn cùng. Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết cửa hàng mở lại sau Tết được mấy hôm mà ngày nào cũng đông khách. Họ chủ yếu mua máy tính bàn, laptop cho con học trực tuyến. "Một số mẫu cửa hàng bán mỗi ngày vài chục đến cả trăm chiếc. Như chiếc Acer Aspre 3 A315-23-R8BA được giảm giá 1 triệu đồng, còn 9,09 triệu đồng này chỉ còn 1 chiếc trong kho" - nhân viên này cho hay.

Do khách mua đông, nhiều quà tặng đi kèm laptop như: balô, tai nghe,… cửa hàng phải "nợ" khách, bao giờ hàng về sẽ gọi điện khách đến nhận hoặc giao tận nhà. Tại tầng 2 của cửa hàng, khu vực cài đặt máy cũng rất đông người chờ, thời gian chờ lâu hơn bình thường (từ 1,5-2 giờ) mới được nhận máy.

Một cửa hàng bán máy tính ở TP HCM đông hơn bình thường do nhu cầu học trực tuyến tăng cao. Ảnh: Vương Ngọc

Ông Lê Minh Hiển, phụ trách kinh doanh tại cửa hàng laptop ở quận 10, xác nhận từ sau Tết, sức mua laptop tăng cao do phụ huynh tìm mua thiết bị cho học sinh, sinh viên học online tại nhà. Chưa kể, nhiều công ty cũng yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà thay vì đến văn phòng để phòng ngừa dịch bệnh nên nhu cầu với các sản phẩm máy tính tăng đột biến. Cũng theo ông Hiển, phần lớn khách hàng chọn loại máy có mức giá từ 6-10 triệu đồng cho học sinh cấp I và II, học sinh cấp III và sinh viên thường chọn máy cao hơn, dao động khoảng 12-15 triệu đồng vì nhu cầu xử lý thông tin nhiều.

Đại diện TGDĐ, FPT Shop cho hay sức mua laptop đầu năm rất tốt. Chỉ riêng hệ thống FPT Shop, sức mua laptop tăng gấp 5 lần. Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc ngành hàng viễn thông di động hệ thống FPT Shop, cho hay do dự báo được nhu cầu mua laptop sau Tết sẽ tăng mạnh nên FPT Shop đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng lớn nên hầu hết nhu cầu của khách hàng mấy ngày gần đây đều được đáp ứng. Đặc biệt, FPT Shop giao hàng miễn phí tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật nhanh đến khách hàng từ xa vừa nhanh chóng, thuận tiện cũng như phòng chống tiếp xúc trong giai đoạn dịch bệnh.

Đại diện TGDĐ cũng cho biết sức mua laptop tại hệ thống những ngày gần đây tăng gấp 3-4 lần bình thường. Để hỗ trợ học sinh, sinh viên học trực tuyến tại nhà trong mùa dịch, TGDĐ đang có chính sách laptop Intel Core i3 thế hệ thứ 10, trang bị ổ cứng SSD siêu nhanh đủ đáp ứng nhu cầu học trực tuyến, với mức giá dưới 10 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù sức mua laptop ở TP HCM những ngày qua tăng vọt, nguồn hàng thiếu hụt nhưng giá cả vẫn ổn định, thậm chí một số hệ thống vẫn giữ nguyên chương trình ưu đãi giảm giá như hồi trước Tết. Đại diện TGDĐ cho biết giá máy tăng hay giảm đều phụ thuộc vào tỉ giá USD, riêng năm nay đến thời điểm hiện tại laptop đang giảm giá chứ không tăng, nguyên nhân do các hãng lên kế hoạch nhập hàng trước Tết nguyên đán để đồng hành với khách hàng mùa Covid-19. Theo đó, các mẫu máy từ i3 trở xuống có mức giá giảm khoảng 10% so với năm ngoái. Riêng các dòng i5, i7 vẫn giữ giá như năm 2020. Chẳng hạn chiếc máy i3 năm ngoái phải chi hơn 10 triệu đồng mới mua được, còn năm nay chỉ còn khoảng 9 triệu đồng. "Tuy nhiên, do nguồn hàng trên thế giới cầu lớn hơn cung nên nguồn cung không được dồi dào như những năm trước vì vậy các nhà bán lẻ cũng như hãng chỉ cung cấp ra thị trường theo kiểu "có gì bán nấy", khách không có nhiều lựa chọn. Trước đây, thông thường nguồn hàng dự trữ ít nhất phải từ 2 tháng, nay giảm mạnh chỉ còn 1-2 tuần" - đại diện hệ thống bán lẻ này cho biết.

Nên chọn máy mạnh để xài lâu dài Đại diện các cửa hàng kinh doanh laptop khuyên khách hàng thay vì mua máy giá rẻ cấu hình thấp thì nên chọn mua máy có cấu hình mạnh để học sinh, sinh viên thuận lợi trong công việc học tập cũng như sử dụng được lâu dài hơn. Cụ thể, người tiêu dùng nên chọn máy có bộ xử lý i5 trở lên để máy chạy nhanh, còn máy i3 hiện nay được xem là có tốc độ xử lý chậm, trong khi máy có cấu hình dưới i3 càng yếu hơn.

(Theo Người Lao Động)