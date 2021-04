Chỉ trong vòng 1 tuần, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 2 điểm sản xuất, đóng gói găng tay cao su ở TP.HCM và phát hiện, thu giữ nhiều lô găng tay cao su không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng hàng hóa.

Tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT), ngày 14/4, Đội QLTT số 9 - Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh - phối hợp với lực lượng công an kinh tế thành phố Thủ Đức tiến hành kiểm tra, kiểm soát điểm chứa trữ , kinh doanh găng tay cao su tại số nhà 25 đường 64, phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điểm chứa trữ, kinh doanh găng tay cao su này do bà Trần Vân Anh thuê để hoạt động và giao cho ông Phạm Tiến Minh làm quản lý kiêm công nhân đóng gói hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, điểm chứa trữ này có 2 người tham gia đóng gói hàng hóa nhưng chủ hàng là bà Trần Vân Anh không có mặt. Lực lượng chức năng phát hiện tại điểm chứa trữ này có 18 thùng (10 hộp/thùng, 100 chiếc/hộp, tương đương với 18.000 chiếc) găng tay là cao su thành phẩm mang nhãn hiệu Duy Thắng; 14.300 vỏ thùng in nhãn mác Công ty TNHH TM-DV xuất nhập khẩu Duy Thăng; 118 bao găng tay cao su đã nhàu nát, ngả màu, không có nhãn mác, xuất xứ... cùng nhiều nguyên vật liệu liên quan.

Ông Minh khai nhận toàn số hàng hóa trên là của bà Vân Anh. Điểm chứa trữ, kinh doanh găng tay cao su này chưa làm được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số hàng hóa trên ông Minh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ có liên quan đến hàng hóa. Đội QLTT số 9 đã tịch thu toàn bộ hàng hóa tại điểm chứa trữ để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào ngày 8/4, Đội QLTT số 12 - Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh - phối hợp với Công an phường Tân Chánh Hiệp và Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an Quận 12) đột kích kiểm tra Công ty TNHH Trang thiết bị vật tư y tế 736, tại địa chỉ số 92 đường TCH03, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. Cơ sở này do ông Nguyễn Bá Hạnh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hạnh không có mặt tại hiện trường.

Hàng tấn găng tay không hóa đơn chứng từ đã bị tạm giữ. (Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường)

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lưu Viết Trí - quản lý sản xuất Công ty TNHH Trang thiết bị vật tư y tế 736 - khai nhận, hàng ngày có 40 công nhân làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm đếm hàng hóa, đóng gói sản phẩm găng tay y tế cao su.

Kiểm tra hàng hóa tại xưởng, lực lượng liên ngành phát hiện 25 hộp găng tau cao su thành phẩm, trên bao bì ghi 100 cái/hộp, VTT Gloves, NSX: 9/2020, HSD: 9/2023, Product Vu Thai Thinh Company Limitted... ; 97 hộp găng tay cao su thành phẩm, trên bao bì có ghi 100 cái/hộp, An An, Lot no: 112020, NSX: 11/2020, HSD: 11/2023, Nitrile Gloves: An An Technology and Medical Equipment Company United... Số hàng hóa này do Công ty TNHH Trang Thiết bị vật tư y tế 736 phân loại và đóng gói thành phẩm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2.288kg găng tay cao su không hiệu, không nhãn, không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng hàng hoá; 41kg găng tay cao su không hiệu, không nhãn, không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng hàng hoá được chứa trong thùng carton có ghi VTT Gloves, Product Vu Thai Thinh Company Limitted, address: Group 2, DTL 763, commune Tho Chanh,Ward Tho Xuan, Xuan Loc District, Dong Nai Province, Vietnam.

Cơ quan chức năng còn ghi nhận 2.500 cái bao bì giấy có ghi An An pro Nitrile Gloves, Distribuilt, An An Technology and Medical Equipment Company limited...

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trí chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến hàng hóa và quá trình đóng gói, phân loại hàng hóa. Đáng chú ý, toàn bộ hàng hóa tại xưởng không được niêm yết giá theo quy định.

Ông Đào Minh Tân - Đội trưởng Đội QLTT số 12 - cho biết, Công ty TNHH Trang Thiết bị vật tư y tế 736 không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định. Công ty chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa.

Anh Tuấn