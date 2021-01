3 mẫu loa di động dưới đây lý tưởng, kích thước nhỏ gọn nhưng công suất ổn, phù hợp khi đi chơi, du lịch hay hát karaoke. Giá mềm, chưa tới 1 triệu.

JBL Go 3

JBL Go 3 là phiên bản nâng cấp đáng giá của JBL Go 2 – một trong những mẫu loa Bluetooth mini rất được người dùng ưa chuộng.

Giống như "người anh", JBL Go 3 có thiết kế nhỏ, hỗ trợ chuẩn kháng nước, chống bụi.

Cụ thể, JBL Go 3 có kích thước chỉ 87,5 x 75 x 41,3mm và nặng 209 gram. Do đó, người dùng có thể dễ dàng bỏ vào balo, túi xách và mang theo dễ dàng.

Mẫu loa này có công suất 4.2W, công suất ổn để có thể nghe nhạc, xem phim trong phòng có diện tích 15 m2.

Ngoài ra, JBL Go 3 còn gây ấn tượng với chất lượng âm thanh tốt với âm bass thể hiện rất chi tiết, sâu và tròn trịa, nhịp đập của giai điệu làm vỏ loa rung lên nhưng không hề ảnh hưởng đến chất lượng của âm tấu, từ đó giúp người dùng có những phút thư giãn rất thoải mái.

Giá loại loa này là 990.000 đồng.

Anker Soundcore Mini 2 A3107

Sau khi rất thành công với mẫu loa SoundCore Mini, thương hiệu Anker đến từ Mỹ tiếp tục giới thiệu phiên bản kế nhiệm của nó có tên là Soundcore Mini 2 A3107 với nhiều cải tiến. Chiếc loa Bluetooth này hiện đang được bán với giá khoảng 700.000 đồng.

Về cơ bản, Anker Soundcore Mini 2A3107 được thừa hưởng được những đặc điểm vượt trội ở phiên bản trước đó, đồng thời khắc phục được một số nhược điểm để giúp sản phẩm ngày một hoàn thiện hơn.

Một trong những điểm nhấn của chiếc loa Bluetooth này là thiết kế nhỏ gọn với kích thước 6,86 x 6,86 x 7,88 cm và trọng lượng chỉ 207 gram. Kích thước này của loa cho phép người dùng có thể bỏ gọn thiết bị trong balo hay túi quần áo.

Điểm nhấn tiếp theo của chiếc loa này là đến từ công suất lớn 6W, kết hợp cùng công nghệ tiên tiến BassUpTM mang đến âm trầm vừa tai.

Cuối cùng, Anker Soundcore Mini 2 A3107 cũng hỗ trợ khả năng kháng nước IPX7 giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Thời gian phát nhạc của loa cũng được kéo dài tối đa liên tục trong vòng 15 giờ đồng hồ, thời gian sạc đầy cho mỗi lần sạc kéo dài từ 2-3 tiếng qua cổng USB.

Tribit Xsound Go

Tribit XSound Go có thiết kế rất đơn giản. Toàn bộ thân loa được bao phủ bởi một lớp cao su nhám. Nhóm phím điều khiển nằm trên đỉnh loa. Các phím rất rộng và có thể điều khiển chính xác. Các phím có độ phản hồi tốt.

Trong lượng của loa này là 510 gram nên có thể dễ dàng mang theo người.

Giống như hai mẫu loa Bluetooth ở trên, Tribit XSound Go cũng được trang bị công nghệ chống nước và bụi bẩn IPX7. Nhờ đó, người dùng hoàn toàn có thể giải trí, mở trong bữa tiệc với bạn bè bên hồ bơi mà không cần lo lắng loa sẽ bị hư hỏng do vào nước. Công suất của Tribit XSound Go là 12W.

Về thời gian sử dụng, Tribit XSound Go cho thời gian sử dụng lên đến 24 giờ và chỉ mất 4 giờ để người dùng sạc đầy pin.

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)