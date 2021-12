Loại quả này được coi là siêu thực phẩm nhờ có hàm lượng cao vitamin B3, beta-caroten, sắt và chất xơ. Trên Amazon, được rao bán dưới dạng bột, giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg.

Mít Thái rớt giá mạnh

Những ngày gần đây, giá mít thu mua tại vườn ở một số tỉnh ĐBSCL giảm chạm đáy. Theo đó, mít Thái loại ngon nhất giá giảm chỉ còn 10.000-12.000 đồng/kg; còn lại dao động từ 2.000-5.000 đồng/kg tuỳ loại.

Tại Hà Nội, giá mít Thái da xanh giảm còn 9.000-15.000 đồng/kg, trong khi mít múi bóc sẵn còn 25.000-30.000 đồng/kg. Trước đây, chúng thường có giá từ 25.000-40.000 đồng/kg với mít quả hoặc xẻ miếng; mít múi bóc sẵn giá lên tới 60.000-80.000 đồng/kg tuỳ loại và tuỳ thời điểm.

Theo các đầu mối, mít Thái đang tắc đường sang Trung Quốc nên giá giảm chạm đáy. Giá rẻ nên người dân mua ăn nhiều hơn.

Giá mít Thái giảm chạm đáy.

Giá cà chua kỷ lục 60.000 đồng/kg, ớt 100.000 đồng/kg

Giữa lúc mít Thái và nhiều loại trái cây rớt giá mạnh thì cà chua và một số rau gia vị tăng giá mạnh, khan hàng. Theo VTC News, khoảng hơn chục ngày nay, giá cà chua tại Hà Nội bỗng tăng gấp 2-3 lần so với trước. Giá cà chua tại các chợ truyền thống dao động quanh mốc cao kỷ lục 50.000-60.000 đồng/kg, tại một số chợ ở khu vực trung tâm còn lên đến 65.000 đồng/kg. Trong các siêu thị, giá các loại cà chua thông thường và cà chua bi giá khoảng 52.000-62.000 đồng/kg.

Không chỉ cà chua, Zing cho hay, giá ớt tại Hà Nội cũng tăng lên mức 100.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết, giá ớt và cà chua tăng là do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều người dân hạn chế xuống giống, mưa bão nên nguồn cung ít hơn so với mọi năm. Còn giá cà chua tăng đột biến còn do lượng cà chua nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh cũng khiến nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng.

Giá rau xanh giảm mạnh

Trong khi cà chua, rau gia vị tăng mạnh thì giá rau xanh lại giảm nhiệt. Sau nhiều ngày tăng giá do nguồn cung thiếu hụt, từ đầu tháng 12 đến nay, nguồn cung rau củ dồi dào, đẩy giá rau xanh trên thị trường giảm mạnh.

Giá rau xanh giảm nhiệt (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị)

Những tiểu thương kinh doanh tại các chợ truyền thống cho biết trên Kinh Tế Đô Thị, so với đầu tháng 10, hiện giá rau xanh đã giảm 30-50%. Trước đây, cải ngọt có giá 20.000 đồng/kg nay chỉ còn 5.000/kg, cải mơ trước 7.000-10.000 đồng/mớ hiện chỉ còn 2.000 đồng/mớ, rau cải cúc hiện có giá 5.000 đồng/mớ.

Giá lúa, phân bón tăng

Nông dân miền Tây đang thu hoạch lúa đông xuân sớm. Zing cho hay, hiện giá bán lúa cao hơn vụ trước nhưng lãi không nhiều vì giá phân bón tăng gần gấp 3 lần.

Cụ thể, giá lúa vụ đông xuân sớm cao hơn vụ gần nhất từ 300-500 đồng/kg trong khi giá phân bón một bao 50 kg tăng từ 450.000 lên 960.000 đồng nên nông dân trồng lúa thu lãi rất thấp.

Quả trứng gà lên Amazon giá 1,5 triệu, chợ Việt chỉ 15 nghìn đồng

Quả trứng gà (còn gọi là lê ki ma) khi chín vỏ bên ngoài có màu vàng, phần thịt quả bên trong rất bở, nhìn giống như lòng đỏ trứng gà, ăn có vị ngọt và mùi rất thơm. Tại nhiều nước phương Tây, loại quả này được coi là siêu thực phẩm nhờ có hàm lượng cao vitamin B3, beta-caroten, sắt và chất xơ. Trên trang mua bán trực tuyến Amazon, quả trứng gà được rao bán dưới dạng bột, giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg.

Quả trứng gà được coi như siêu thực phẩm (ảnh: PY)

Còn tại Việt Nam, quả trứng gà được đổ đống tại chợ và bán với giá rẻ như rau, chỉ 15.000-25.000 đồng/kg. Nhiều người ưa chuộng loại trái cây này vì không những tốt cho sức khoẻ mà còn là hàng sạch.

Vé máy bay Tết rẻ vẫn ế

Hiện các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay Tết 2022 với giá thấp hơn so với cùng kỳ. Nhiều hãng bán vé máy bay khởi hành ngày 27 tháng Chạp từ TP.HCM đi Hà Nội chỉ 1,98 triệu đồng/chặng, thấp hơn nhiều so với mức 3-3,5 triệu đồng/chặng năm trước. Hay chặng TP.HCM - Vinh 26 tháng Chạp có giá vé từ 2,8 triệu đồng/chặng, rẻ hơn khoảng 700.000 đồng năm ngoái. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng ngày 26 tháng Chạp chỉ từ 1,3 triệu đồng/chặng, thấp hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù giá vé máy bay rẻ bất ngờ nhưng nhu cầu đi lại chưa cao. Nhiều hành khách chưa quyết định đặt vé về quê vì ngại dịch và các quy định về cách ly.

Tiền in hình hổ, phong bao lì xì tràn ngập chợ mạng

Hiện tiền in hình hổ được rao bán trên chợ mạng và nhiều sàn thương mại điện tử, với mẫu mã và mức giá đa dạng. Đơn cử, tờ tiền 2 USD in họa tiết hổ đẹp mắt có giá từ 150.000-199.000 đồng/tờ. Tiền hình hổ Macao với thiết kế mạ ánh kim giá chỉ 79.000 đồng/set 20 chiếc. Tờ tiền lưu niệm 10 Rupees Ấn Độ giá 25.000 đồng/tờ.

Tiền 2 USD in họa tiết hổ đẹp mắt được rao bán rầm rộ trên mạng (Ảnh: Facebook)

Không chỉ tiền in hình hổ mà nhiều loại phong bao lì xì in hình hổ độc đáo được rao bán với nhiều mức giá khác nhau, tuỳ thuộc vào chất liệu, kích thước. Ví dụ, mẫu bao lì xì có chất liệu bằng giấy lụa, giá bán là 80.000 đồng/set 20 chiếc. Còn mẫu bao lì xì hổ mạ vàng 24K 0,2g với giá 99.000 đồng/combo 3 bao lì xì.

Thông Đan Mạch về Việt Nam giá cao

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường cây thông trang trí năm được đánh giá “trầm” hơn so với mọi năm. Song thị trường thông tươi trang trí vẫn có sức “nóng” nhất định.

Thông nhập khẩu Đan Mạch có hành trình di chuyển qua nhiều quốc gia trước khi về tới Việt Nam nên giá bán cao, trong khi thông Nga và thông Đông Âu lại có mức giá vừa túi tiền, cạnh tranh mạnh.

Tủ lạnh sale sập sàn dịp cuối năm

Để kích cầu mua sắm dịp cuối năm, các cửa hàng, siêu thị điện máy đua nhau hạ giá sản phẩm. Trong đó, mặt hàng tủ lạnh nhận được rất nhiều ưu đãi.

Nhiều mẫu tủ lạnh dung tích lớn đến nhỏ, tiết kiệm điện của các thương hiệu tên tuổi như LG, Sharp, Hitachi... được giảm giá mạnh đợt này, nhiều sản phẩm “bay” nửa giá. Một số mẫu tủ lạnh giá bán sau giảm giá chỉ chưa tới 3 triệu đồng/chiếc.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)