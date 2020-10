Lixil Việt Nam, nhà sản xuất tiên phong trong lĩnh vực thiết bị phòng tắm và nhà ở, vừa nhận Giải thưởng “Vietnam Best Places to Work” do mạng lưới cộng đồng nghề nghiệp Anphabe, và công ty nghiên cứu thị trường Intage công bố.