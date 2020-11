Buôn lậu vàng ở địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua diễn biến khá phức tạp và gây bức xúc dư luận.

Xây cầu, xây đường, hỗ trợ người nghèo…Thời gian qua, một số doanh nghiệp ở tỉnh An Giang đã chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa. Thế nhưng không ít trường hợp lợi dụng hoạt động này để thực hiện những hành vi bất chính. Những đối tượng tham gia đường dây buôn lậu vàng vừa bị Công an tỉnh An Giang triệt xoá là một ví dụ.



Ngày 30/10, Công an tỉnh An Giang phát hiện một xuồng máy vượt qua biên giới vào nội địa. Đến khu vực ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, 4 người đã lén lút vác các bao tải lên bờ. Khi lực lượng công an yêu cầu kiểm tra, chúng đồng loạt bỏ chạy.



Trung tá Phạm Hoàng Tùng, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, khu vực mà chúng tôi phát hiện bọn chúng là đồng sâu, ngập nước có nhiều ao cá. Các đối tượng nhảy xuống những khu vực này để tìm đường chạy. Nhưng anh em rất nỗ lực, cuối cùng thì cũng bắt được đối tượng.



Đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Hải, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kiểm tra 2 bao tải và 1 bọc nylon màu đen mà các đối tượng để lại, lực lượng công an phát hiện 51kg vàng 24kara. Hôm sau, 3 đối tượng còn lại cũng đến cơ quan công an đầu thú.



Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn. Đối tượng tham gia là một số doanh nghiệp kinh doanh vàng ở địa phương. Điều đáng nói là các doanh nghiệp này thường xuyên tham gia làm từ thiện, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, mục đích là đánh bóng tên tuổi của mình là một doanh nghiệp có đóng góp cho xã hội. Nhưng đằng sau đó là có nhiều hoạt động tinh vi để thực hiện hành vi buôn lậu. Đây cũng là cái khó khăn mà trong quá trình chúng tôi triệt xoá, đấu tranh với các đối tượng này.



Hiện Công an tỉnh An Giang phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Hoàng Út và truy tìm 7 đối tượng khác. Những trường hợp tiếp tay cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Bởi buôn lậu vàng ở địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua diễn biến khá phức tạp và gây bức xúc dư luận.

