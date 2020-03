- Vì lợi nhuận, nhiều cơ sở sẵn sàng mua lợn chết về quay, chế biến tôm bốc mùi hôi thối thành tôm nõn bán cho khách hàng.

Mua lợn chết rồi quay bán cho khách

Chiều 23/3, lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm tra cơ sở chuyên quay lợn của ông Nguyễn Văn Vinh (ở xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) và phát hiện 3 con lợn trọng lượng 15 kg/con đã cạo sạch lông, da tím tái, không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Củ cơ sở thu mua 3 con lợn đã chết, không rõ nguồn gốc để quay bán.

Ông Vinh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số lợn này. Chủ cơ sở khai lợn này đã chết từ trước, được thu mua với giá rẻ từ người đàn ông lạ mặt mang từ nơi khác đến.



"Địa bàn này đang có dịch tả lợn châu Phi nên việc cơ sở dùng lợn chết quay rồi bán lại cho khách hàng là rất nguy hiểm”, một cán bộ cảnh sát môi trường Hà Tĩnh nói.



Cơ sở 'biến' hàng trăm kg tôm chết thành tôm nõn mỗi ngày



Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện cơ sở của ông Trần Văn Ngô (48 tuổi, trú xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên) đang có hành vi thu mua, sơ chế gần 200kg tôm đã chết thành tôm nõn.



Chủ cơ sở khai nhận số tôm trên được thu gom mua với giá 10.000/kg. Sau đó, tôm sẽ được bóc vỏ, sấy khô thành tôm nõn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 120.000 - 150.000/kg.



Cơ sở này hoạt động từ cuối năm 2019 đến nay, mỗi ngày thu mua hàng trăm kg tôm chết.



Rùng mình quýt bên ngoài vỏ vẫn tươi nhưng bên trong mốc xanh



Loại quýt quả nhỏ, vỏ vàng trông tươi ngon đang được bán khá nhiều trên thị trường chỉ với giá 20.000- 25.000 đồng/kg. Hơn nữa, quýt ăn ngọt, hợp khẩu vị lại có khả năng tăng sức đề kháng nên bán khá chạy.

Quýt bên ngoài vỏ vẫn tươi nhưng bên trong mốc xanh.

Tuy nhiên, khi ăn, nhiều người rùng mình thấy bên trong đã mốc xanh, dù vỏ quýt bên ngoài rất tươi, thậm chí có quả còn cả lá xanh.



PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Sinh học – công nghệ thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, vỏ quả cam, quýt có chất tinh dầu nên chống được sự phát triển của nấm mốc nhưng bên trong những quả quýt tươi ngon lại bị mốc xanh là hiện tượng bất thường. Nếu ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe.



Cá hồi Sa Pa, dưa lưới, chuối trượt giá mạnh



Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cá hồi nuôi tại Sa Pa (Lào Cai) đang rơi vào thảm cảnh ế ẩm chưa từng có. Giá cá từ 250.000 đồng/kg chỉ còn 150.000 – 160.000 đồng/kg và đáng lo hơn là không có thương lái đến hỏi mua. Hàng tấn cá đến tuổi xuất bán mà chưa thể xuất ra thị trường.



Tương tự, dưa lưới từng mang lại thu nhập cao cho người dân xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhiều năm liền nhưng năm nay giá giảm mạnh đã khiến nhiều cánh đồng vẫn còn trơ quả giữa nắng, bị hư thối, người dân đành chấp lỗ, bán với giá rẻ.

Hiện chuối tây Thái Lan không xuất khẩu được, lượng chuối tiêu thụ nội địa cũng giảm. Giá chuối chỉ 3.000-4.000 đồng/kg, giảm 2/3 so với các năm trước.

Giá mít Thái miền Tây tăng vọt, mận đầu mùa giá 'chát'



Gần đây, các thương lái đẩy mạnh thu mua mít Thái khi tình hình thông quan mặt hàng nông sản ở các cửa khẩu khởi sắc hơn so với một tháng trước.

Giá mít Thái tăng.

Giá mít Thái ở Hậu Giang dù thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng đã tăng hơn 10.000 đồng/kg so với cách đây một tháng.



Trong khi đó, dù giữa tháng 5, đầu tháng 6 mới bước vào mùa mận chính vụ nhưng tại một số chợ ở Hà Nội đã xuất hiện loại quả này.



Mận đầu mùa được bán tại Hà Nội với giá 160.000-200.000 đồng/kg. Dù giá “chát” nhưng loại quả này vẫn được nhiều người mua.



Bánh trôi thú cưng nhân trứng muối, bột bánh trôi ngũ sắc hút khách



Khác với những chiếc bánh trôi truyền thống có hình tròn, màu trắng hay bánh trôi ngũ sắc nhân đường nâu, Tết Hàn thực năm nay, thị trường còn xuất hiện loại bánh trôi nhân trứng muối với hình dáng là những con thú cưng. Mỗi hộp có giá bán lẻ 35.000 đồng (6 viên), riêng bánh hình con cá giá từ 40.000-50.000 đồng/hộp (3 con), sỉ từ 10 hộp có giá 25.000-30.000 đồng.

Bánh trôi hình thú cưng ngộ nghĩnh.

Còn bánh trôi hay bánh chay ngũ sắc xuất hiện từ mấy năm nhưng dịp Tết Hàn thực năm nay, thay vì đi mua những đĩa bánh được làm sẵn, các bà nội trợ lại đổ xô đặt mua bột bánh ngũ sắc về tự tay làm, khiến thị trường bất ngờ lên cơn sốt. Bột bánh trôi ngũ sắc giá từ 50.000-100.000 đồng/set tuỳ loại.



Thiết bị tiết kiệm điện chỉ là chiêu trò lừa đảo khách hàng



Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời gian qua, các chuyên gia kỹ thuật đã nhiều lần cảnh báo về những loại “thiết bị siêu tiết kiệm điện” được quảng cáo có khả năng giảm từ 30-40% lượng điện tiêu thụ. Gần đây lại xuất hiện thêm quảng cáo trên mạng xã hội về cái gọi là “Thẻ tiết kiệm điện thông minh”,…

Các thiết bị tiết kiệm điện được quảng cáo rầm rộ.

Qua kiểm chứng thực tế cho thấy, các thiết bị này hoàn toàn không thể giảm điện năng tiêu thụ ở mức lớn như vậy.



Đặc biệt, các thiết bị trên hoàn toàn không được Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công Thương, cũng như các đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng có uy tín trên thị trường chứng nhận về hiệu quả tiết kiệm điện như quảng cáo.



Ồ ạt về Việt Nam, giá thịt lợn nhập khẩu rẻ hơn ngoài chợ



Theo số liệu từ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tính đến ngày 15/3, Việt Nam đã nhập khẩu gần 25.300 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn, tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019.

Thịt lợn nhập khẩu có giá rẻ hơn thịt lợn ngoài chợ.

Đáng chú ý, mới đây, khoảng 1.500 tấn thịt lợn Nga đã cập cảng Việt Nam, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, phía doanh nghiệp sản xuất thịt lợn của Nga cũng đã chuyển gần 2.000 tấn thịt lợn các loại xuống tàu để đưa sang Việt Nam.



Hiện thịt lợn nhập khẩu có giá rẻ hơn giá thịt lợn ở chợ truyền thống khoảng 30.000-50.000 đồng/kg tuỳ loại. Tại các khu chợ ở Hà Nội, giá thịt lợn từ 130.000-180.000 đồng/kg, mặt hàng sườn non, tim lợn giá giá từ 200.000-250.000 đồng/kg.



Mực lá 'siêu to', nửa triệu đồng/kg hút khách Hà Nội



Theo những người bán hải sải ở Hà Nội, mực lá chủ yếu do dân mình đánh bắt từ đại dương. Giá bán dao động từ 400.000-450.000 đồng/kg, đắt nhất trong các loại mực. Mực lá to mỗi con nặng từ 1-3kg. vì ngon.

Mực lá siêu to và đắt đỏ.

Mực lá được đánh giá là một trong những loại mực ngon nhất, nhìn vừa giống mực ống lại vừa giống mực nang. Mực lá siêu to được người dân Hà Nội yêu thích.



Máy lạnh ế ẩm giữa mùa nóng, laptop cũ dưới 3 triệu 'cháy hàng'



Khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ điện máy, sức tiêu thụ mặt hàng máy lạnh đầu mùa nóng năm nay khá èo uột. Sức mua toàn thị trường điện máy giảm mạnh tới 30%-50%, trái ngược với mức tiêu thụ tăng gấp 2-3 lần vào cùng thời điểm này năm trước.



Trong khi đó, dịch bệnh kéo dài khiến cho học sinh và sinh viên phải học tập online tại nhà. Vì thế, các mặt hàng máy tính, laptop cũ trở thành một trong những mặt hàng được săn lùng mạnh nhất. Những loại máy tính, laptop cũ giá từ 2 - 3 triệu đồng được mua nhiều.



Hạnh Nguyên (Tổng hợp)