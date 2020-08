Tốc độ tái đàn tốt, cộng với việc nhập khẩu lượng lớn thịt lợn từ các nước, đặc biệt trong hai tháng qua đã nhập tới gần 100.000 con lợn sống từ Thái Lan về giết thịt làm thực phẩm đã kéo giá mặt hàng này trong nước giảm mạnh.

Nhập khẩu thịt lợn tăng mạnh

Báo cáo mới nhất của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), trong 7 tháng đầu năm 2020, 130 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hơn 93.248 tấn thịt lợn các loại, tăng 223% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt trên 93% kế hoạch Chính phủ giao.

Lượng thịt này được nhập chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga.

Đặc biệt, để tăng thêm nguồn cung, giúp giá thịt lợn trong nước dần hạ nhiệt, ngày 12/6, Bộ NN-PTNT cho phép Cục Thú y thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Theo đó, từ 12/6-12/8, có 40 lượt doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký kiểm dịch nhập khẩu hơn 5 triệu con lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi thịt và giết thịt. Lượng lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam để giết thịt làm thực phẩm đã lên tới 97.338 con.

Trong vòng 2 tháng, Việt Nam nhập gần 100.000 con lợn sống từ Thái Lan về giết mổ làm thực phẩm

Lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan có giá khoảng 70.000 đồng/kg, về đến Việt Nam xuất bán là 80.000-83.000 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi cũng cho biết, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành, dù khó khăn về con giống nhưng tốc độ tái đàn nhanh.

Tính đến cuối tháng 7 năm nay, tổng đàn lợn của cả nước đạt khoảng 25,18 triệu con, tương đương 81,9% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi (trên 31 triệu con vào 31/12/2018). Trong đó, tổng đàn nái của cả nước đạt trên 2,93 triệu con, tăng hơn 7,7% so với tháng 1 năm nay, đạt 99,8% so với kế hoạch của quý II/2020.

Giá thịt lợn trong nước dần hạ nhiệt

Nhờ kiểm soát được dịch bệnh, tốc độ tái đàn, tăng đàn được đẩy mạnh, cộng với tăng lượng thịt lợn nhập khẩu, nhập khẩu thêm lợn sống về giết mổ làm thực phẩm khiến giá mặt hàng này trong nước dần hạ nhiệt.

Đáng chú ý, một tuần trở lại đây, giá thịt lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng 15.000-18.000 đồng/kg so với thời điểm cao nhất (tháng 5 giá thịt lợn vọt tăng lên mức cao nhất lịch sử), xuống mức 77.000-83.000 đồng/kg lợn hơi.

Giá lợn hơi xuất chuồng ở khu vực ĐBSCL và miền Bắc hiện giảm còn 80.000-83.000 đồng/kg, khu vực Đông Nam Bộ giá dao động từ 79.000-82.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung thấp nhất cả nước, giảm xuống 77.000-79.000 đồng/kg.

Cũng theo Cục Chăn nuôi, nếu hạch toán chi tiết người chăn nuôi đi mua con giống thì giá thành sản xuất khoảng 71.000 đồng/kg lợn hơi. Còn nếu nuôi khép kín từ khâu giống đến nuôi thịt thì giá thành khoảng 50.000 đồng/kg lợn hơi.

Giá thịt lợn hơi, thịt lợn mảnh tại chợ đầu mối giảm mạnh trong những ngày gần đây

Tức, với giá bán dao động từ 77.000-83.000 đồng/kg lợn hơi thì người chăn nuôi vẫn có lãi, còn các doanh nghiệp thì lãi đậm, bởi họ chủ động được từ con giống cho đến thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

Thực tế, những ngày gần đây, giá lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh khiến giá mặt hàng này ở chợ đầu mối, siêu thị dần hạ nhiệt.

Đại diện Ban quản lý Chợ đầu mối Hóc Môn (chợ sỉ thịt lợn lớn nhất TP.HCM) cho hay giá thịt lợn ngày 25/8 giảm mạnh dù sản lượng về chợ vẫn ổn định. Tại chợ này, giá sỉ lợn mảnh loại 1 còn 97.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg; loại 2 còn 88.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng/kg so với ngày 24/8.

Đây là mức giá thấp nhất trong 3 tháng qua. So với thời điểm tháng 5 giá cao kỷ lục, giá thịt lợn mảnh loại 1 đã giảm 18.000 đồng/kg, còn heo mảnh loại 2 đã giảm 24.000 đồng/kg.

Dịp này, hệ thống siêu thị cũng đồng loạt khuyến mãi giảm giá thịt lợn từ 10-20%, thậm chí còn có nơi “bán thịt lợn không lợi nhuận”, đưa giá thịt lợn các loại về mức 100.000-164.500 đồng/kg tùy loại.

Tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, dù giá thịt lợn vẫn cố thủ ở mức cao, song gần đây đã có chiều hướng giảm nhẹ. Nhiều loại thịt bán tại chợ giảm 5.000-10.000 đồng/kg so với thời đỉnh điểm hồi tháng 5 vừa qua, xuống còn 140.000-220.000 đồng/kg tuỳ loại.

Cục Chăn nuôi cho biết, từ tháng 10/2019, khi dịch tả lợn châu Phi dần được kiểm soát, các cơ sở chăn nuôi lớn mới cho phối giống và tăng đàn lợn thịt, còn các cơ sở chăn nuôi nhỏ cuối năm 2019 đầu 2020 mới tái đàn. Dự kiến đến cuối quý III, đầu quý IV/2020 mới đảm bảo cơ bản nhu cầu thịt lợn. Khi cân đối được cung - cầu trên thị trường, giá thịt lợn sẽ ổn định trở lại.

Châu Giang