Nếu phát hiện hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng Giấy thông hành có dấu nhập cảnh cửa khẩu biên giới đất liền đi các chuyến bay nội địa, cần xác định phạm vi được đi lại của hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về hướng dẫn bổ sung về Giấy thông hành và Thẻ/Chứng nhận tạm trú của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam.

Theo đó, Giấy thông hành của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam, gồm giấy thông hành của Liên hợp quốc (Laissez Passer); giấy thông hành do cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cấp trong trường hợp khẩn cấp; giấy tờ nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (thẻ xanh Hoa kỳ, thẻ định cư dài hạn,...) và các giấy thông hành khác đã được chấp thuận nhập cảnh, đi lại trên phạm vi toàn quốc.

Kiểm tra phạm vi được đi lại của khách nước ngoài trên các chuyến bay nội địa (ảnh minh họa)

Cục Hàng không lưu ý, các đơn vị chỉ chấp thuận các loại giấy thông hành nêu trên khi hành khách mang quốc tịch nước ngoài có Giấy thông hành đã được Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận cho nhập cảnh Việt Nam (có dấu kiểm chứng nhập cảnh trên thị thực rời kèm theo hoặc trên giấy thông hành nếu là Laissez Passer).

Trường hợp người mang quốc tịch nước ngoài thất lạc hộ chiếu được Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam cấp Giấy thông hành, Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an sẽ cấp gia hạn tạm trú vào Giấy thông hành hoặc thị thực rời kèm theo.

Theo cơ quan này, các loại Giấy thông hành biên giới chỉ được đi lại trong vùng biên giới - đối với tuyến biên giới Trung Quốc, phạm vi tỉnh biên giới - đối với tuyến biên giới Lào, Campuachia, khu kinh tế cửa khẩu - đối với tỉnh giáp biên giới.

Do đó, “nếu phát hiện hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng Giấy thông hành có dấu nhập cảnh cửa khẩu biên giới đất liền đi các chuyến bay nội địa, các đơn vị phục vụ mặt đất, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thông báo và phối hợp với Công an Cửa khẩu kiểm tra, xác định phạm vi được đi lại của hành khách sử dụng Giấy thông hành trên”, Cục Hàng không nhấn mạnh.

Đối với thẻ/chứng nhận tạm trú của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam không có ảnh của người được cấp, cần có thẻ/chứng nhận tạm trú cấp vào Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành dạng quyển hoặc thẻ/chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú cấp vào mặt sau thị thực rời có ảnh và số giấy thông hành của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng.

Ng. Hà