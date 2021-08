Ở Việt Nam, nhiều giống hoa quả lạ như mít dài cả mét, thanh long vỏ vàng thơm mùi nhãn, ngô tím tí hon đang thu hút người tiêu dùng vì yếu tố độc lạ cũng như chất lượng thơm ngon, hấp dẫn.

Mít ngoại lai quả dài cả mét như đột biến

Người Việt thường quen với những quả mít có hình bầu dục, dài từ 30-60cm, vỏ xù xì, có gai nhỏ. Nhiều người vẫn còn xa lạ với những quả mít với kích thước ngoại cỡ, dài chừng 1 mét và kiểu dáng "dài thoòng" như bị đột biến, Vậy những quả mít này xuất phát từ đâu?

Đây là giống mít quả siêu dài nhập khẩu từ Malaysia. Nó có nhiều ưu điểm và phù hợp với nguồn đất cũng như khí hậu Việt Nam. Đây là giống mít cho hiệu quả kinh tế cao, sau khi trồng khoảng 2-3 năm đã có thể cho sai quả.

Đặc điểm nổi trội là quả khi chín cây rất dài và nặng, mỗi quả có thể dài hơn 1m và nặng trung bình từ 25-40 kg, cần 2-3 người mới có thể khiêng được một quả mít như vậy. Bên trong quả mít này có rất ít hạt và xơ. Trong khi đó, theo báo Dân trí, múi mít có hình dạng rất dài và dày, ăn giòn, thơm ngon.

Quả mít kỳ lạ khiến nhiều người nghi là "đột biến" (Ảnh: Dân Trí)

Kỳ lạ thanh long vỏ vàng, ruột thơm mùi nhãn

Gần đây, thanh long vỏ vàng được quảng cáo rầm rộ trên khắp “chợ mạng”. Với đặc tính lạ, thanh long vỏ vàng hấp dẫn người tiêu dùng dù giá cao gấp nhiều lần so với thanh long thường.

Thanh long vỏ vàng là một loại quả quý hiếm có nguồn gốc từ Thái Lan và được trồng nhiều tại Pleiku, Gia Lai. So với trái thanh long vàng của Thái Lan, trái thanh long vàng Việt Nam được nghiên cứu kỹ lưỡng và lai tạo nhiều lần cho trái to hơn, mỗi trái đạt 500 gram trở lên.

Trái thanh long vàng có ruột trắng trong, vỏ mỏng hơn những loại thanh long khác, khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, giòn như thạch và có mùi thơm mát dễ chịu, phần ruột sát vỏ sẽ có vị hơi chua. Loại thanh long này còn được gọi là thanh long ruột thạch.

Ngô tí hon tím mọng lạ mắt gây sốt

Đây là giống ngô thuần chủng do đồng bào dân tộc H'Mông trồng thuận tự nhiên trên nương. Bắp ngô bé, hạt tròn đều, mẩy chắc, không bị mày, có màu tím rất bắt mắt. Loại “ngô tí hon” đang rất "hút" khách tại Hà Nội, giá khoảng 30.000 đồng/10 bắp.

Ngô tí hon tím mọng lạ mắt

“Loại ngô tí hon của dân tộc H'Mông hoàn toàn được trồng thuận tự nhiên trên nương nên đảm bảo sạch, không có thuốc kích thích. Đặc biệt hương vị của ngô này thơm ngon, dẻo bùi khác hẳn với những giống ngô được trồng dưới xuôi. Về hình thức bề ngoài, bệ ngô vàng xấu, không tươi xanh như ngô đồng bằng nhưng hạt bên trong mẩy bóng, luộc lên mềm thơm, vị đậm đà hấp dẫn...

“Ngô tí hon” mỗi năm chỉ ra bắp một vụ, kéo dài từ đầu tháng 7 tới đầu tháng 10 dương lịch", chị Linh Lan (quê Yên Bái, hiện sống ở Hà Nội) cho hay.

Lạ mà hay: 'Mát-xa' cho cây dừa nước để lấy mật

Ở Việt Nam mới xuất hiện một nghề đặc biệt là 'mát-xa' cho cây dừa nước để lấy mật. Việc này không những làm gia tăng giá trị của cây dừa nước mà còn hạn chế tình trạng chặt phá cây này, góp phần bảo vệ môi trường.

Cây dừa nước ở Cần Giờ (TP.HCM) bị chặt bỏ khá nhiều vì có ít giá trị kinh tế, chưa kể tình trạng chặt phá để san lấp mặt bằng đã thôi thúc kỹ sư Phan Minh Tiến phải làm gì đó cho vùng đất này.

Anh Tiến đã tìm ra cách 'mát-xa' cho cây dừa nước để lấy mật. Báo Người Lao Động thông tin, dự án "Mật dừa nước và sản phẩm có giá trị từ dừa nước" do anh Tiến chủ trì đã đạt giải nhì cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn 2019", do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp kết hợp cùng Ban Thanh niên nông thôn TƯ Đoàn tổ chức.

Anh Tiến cho biết một buồng dừa nước bán cho các vựa chỉ khoảng 20.000 đồng, trong khi mật dừa nước tạo ra giá trị gấp 20 lần. Do bán được mật dừa nước với giá cao nên nhiều người không còn ý định chặt bỏ loại cây này mà cố công chăm sóc, giữ gìn để có thêm nguồn thu nhập.

Loài hoa quý hiếm được ví như tiên dược

Thiên Sơn tuyết liên (hoa sen tuyết của Thiên Sơn) xuất hiện trong các bộ phim kiếm hiệp, tiên hiệp của Trung Quốc với công dụng cải lão hoàn đồng, tăng công lực, chữa vết thương... Những tưởng đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người nhưng loài hoa này thực sự tồn tại trong giới tự nhiên.

Thiên Sơn tuyết liên

Thiên Sơn tuyết liên chỉ mọc ở những khe núi đá. Đặc điểm độc đáo của Thiên Sơn tuyết liên hiếm loài nào có được là khoảng thời gian từ khi nảy mầm tới lúc nở hoa mất tới 5-7 năm nhưng toàn bộ quá trình sinh trưởng thực tế của nó chỉ trong khoảng 8 tháng.

Quá trình phát triển của Thiên Sơn tuyết liên cũng đã có thể coi là một điều kỳ diệu của “mẹ thiên nhiên". Hạt tuyết liên nảy mầm ở 0 độ C, tăng trưởng trong vùng 3-5 độ C và chịu được hạn mức lạnh -21 độ C. Loài hoa này đang có nguy cơ tuyệt chủng trong thế giới tự nhiên do bị khai thác quá mức làm thuốc cổ truyền.

Tại Việt Nam, Thiên Sơn tuyết liên cũng là thực phẩm quý hiếm được giới nhà giàu săn lùng để bồi bổ sức khoẻ hoặc đem biếu tặng, giá thị trường khoảng 5 triệu/bông, hoặc 80-100 triệu/kg.

Phở Tráng Kìm: Món ăn độc đáo ở xứ cao nguyên đá

Cao nguyên đá Hà Giang ghi dấu trong lòng du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa dân tộc độc đáo mà còn bởi những món ăn vô cùng hấp dẫn. Trong đó, phải kể đến phở Tráng Kìm - đặc sản của xã Đông Hà, huyện Quản Bạ.

Món phở trứ danh này là điểm tâm sáng quen thuộc của những người đi chợ phiên, du khách đến Hà Giang, đặc biệt là dân lái xe đường dài.

Bánh phở được phơi rải đều trên những cây nứa treo trên mái nhà cho róc. (Ảnh: kieuhuong.nguyen/ Dân Trí).

Món ăn này không chỉ vì ngon, hấp dẫn mà còn thú vị, lạ trong cách chế biến rất tinh tế, khéo léo của đôi tay người miền núi. Sợi phở Tráng Kìm được làm thủ công. Bột làm bánh phở hoàn toàn được xay từ gạo trồng trên nương, không gia giảm phụ gia nên khá mềm. Những tảng bánh phở sau khi được tráng thủ công được phơi rải đều trên những cây nứa treo trên mái nhà cho róc. Khách đến ăn mới lấy xuống thái. Màu sắc, hương vị cùng độ dai của sợi khiến món ăn thêm ngon hơn, lạ miệng hơn.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)