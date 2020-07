Năm 2019, Đắk Lắk đón hơn 950.000 lượt khách, tăng 18.75% so với năm 2018, doanh thu du lịch ước đạt 1.050 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và tăng 37,98% so với năm 2018. Đến năm 2020, Đắk Lắk đặt mục tiêu đón khoảng 1,2 triệu du khách, doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng. Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột hiện có 4 hãng hàng không đang hoạt động, với khoảng 5.811 lượt cất cánh và hạ cánh, vận chuyển khoảng 933.644 lượt hành khách hàng năm.