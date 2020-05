Một lượng lớn móng giò, nội tạng lợn đông lạnh vào Việt Nam là hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người bán sẵn sàng dùng hóa chất, chất tẩy rửa, gia vị phụ gia để biến chúng thành sản phẩm hấp hẫn, lừa người dùng.

Móng giò, nội tạng lợn đông lạnh nhập lậu, tẩm ướp hóa chất



Sự thật nguồn gốc móng giò đông lạnh



ANTV thông tin, trên chợ online về hàng đông lạnh, móng giò được rao bán khá nhiều, đủ loại từ nguyên cả chân giò, móng trước, móng sau, loại chặt sẵn hay cả loại thui vàng ươm... Song ít ai biết đây là loại thực phẩm đông lạnh nhập khẩu theo nhiều con đường vào Việt Nam, trong đó không ít là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.



Nội tạng lợn đông lạnh tẩm ướp hóa chất tẩy rửa



Cùng với móng giò, một số lượng lớn nội tạng lợn đông lạnh đã được nhập lậu vào nước ta. Theo ANTV, đây là phế phẩm của nước ngoài, có giá rẻ, hoặc sản xuất không tiêu thụ hết trong nước. Nội tạng đông lạnh mang lại nhiều lợi nhuận cho người bán. Để che mắt người sử dụng, những hóa chất, chất tẩy rửa, gia vị phụ gia là không thể thiếu khi tẩy rửa những thực phẩm này.



Thực tế, mới đây, lực lượng chức năng phát hiện kho chứa hơn 70 tấn lòng tại Hải Dương. Điều đáng nói, bên cạnh lòng thối, một lượng lớn hóa chất tẩy rửa và gia vị cũng được phát hiện kèm theo.



Cảnh giác kem cân giá rẻ, nguyên liệu ruốc cá hồi kém chất lượng



Cảnh giác với kem cân giá rẻ

Thời tiết vào hè cũng là lúc các sản phẩm giải khát như nước ngọt, trà đá hay kem trở nên đắt hàng. Một loại kem rất được ưa chuộng đó là kem cân.



ANTV cho hay, kem cân có nhiều màu, mỗi màu lại có một vị, mà ăn cả một đĩa to chỉ có hơn chục nghìn. Song có một thực tế, không dễ để có thể đảm bảo được cả 3 tiêu chí ngon - bổ - rẻ trong một sản phẩm thực phẩm, mà đặc biệt là kem cân.



Nguyên liệu làm ruốc cá hồi kém chất lượng

Một sản phẩm cũng đang được nhiều người mua về tẩm bổ là ruốc cá hồi. Nhưng theo ANTV, hiện rất nhiều nơi bán hàng tồn, cá hồi fillet để qua nhiều ngày hay trộn các hàng thải loại để chế biến thành ruốc. Đặc biệt, thật khó để kiểm soát thời hạn của sản phẩm này chỉ với 1 bao bì bóng kín.



Thiết bị khử khuẩn, làm mát giá rẻ có 'thần thánh' như quảng cáo?



Ma trận thiết bị khử khuẩn khó kiểm chứng

Theo ANTV, trong thời điểm dịch bệnh covid 19 diễn ra, việc vệ sinh, khử khuẩn các thiết bị, đồ dùng hàng ngày là vô cùng quan trọng. Đứng trước nhu cầu đó, nhiều thiết bị khử khuẩn đã ra đời. Nhưng người tiêu dùng cũng bị rơi vào ma trận với nhiều loại thiết bị khử khuẩn được bán tràn lan, chưa có kiểm định về chất lượng cũng như nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.



Thiết bị làm mát giá rẻ có tốt?

Trong khi đó, mới đầu hè nhưng thời tiết đã oi nóng khó chịu. Các sản phẩm làm mát cũng được người dân tìm mua nhiều. Thị trường buôn bán các sản phẩm ăn theo mùa nóng cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Nhưng theo tìm hiểu của PV ANTV, đây cũng là lúc để kẻ gian lợi dụng để trà trộn những mặt hàng nhập nhèm nguồn gốc và kém chất lượng.



Cua đá biển đắt hàng, sầu riêng mini dậy sóng



Gần đây, cua đá biển được chị em săn lùng vì là cua tự nhiên, không phải cua nuôi nên ăn sạch, ngon ngọt, nhiều thịt, nhiều gạch.

Cua đá biển nhiều thịt, nhiều gạch.

Hơn nữa, giá cả loại cua này cũng rất hấp dẫn, từ 55.000-170.000 đồng/kg tùy loại. Cua đá biển không thấy xuất hiện nhiều trên thị trường, chủ yếu được cá nhân bán trên chợ online, mạng xã hội.



Sầu riêng mini cũng đang gây sốt trên chợ mạng. Dân trí cho hay, sầu riêng mini giá 170.000 - 200.000 đồng/kg, đắt gấp đôi so với sầu riêng bình thường. Theo lời quảng cáo, dòng sầu riêng này xuất xứ từ Thái Lan. Mỗi quả chỉ nặng 300 - 500g, nghĩa là nhỏ hơn 2/3 so với sầu riêng nội địa.



Cửa hàng bán thịt lợn rã đông như thịt tươi, chợ mạng loạn giá



Khi giá thịt lợn trong nước cao ngất ngưởng do khan hiếm, không ít siêu thị, cửa hàng tiện lợi rã đông thịt đông lạnh, bán như thịt mát, thịt tươi.



Theo ghi nhận của PV báo Phụ Nữ tại cửa hàng trên đường Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp, TP.HCM, thịt lợn nạc dăm, cốt lết, ba chỉ, giò cắt khoanh nhập khẩu từ Áo, Mỹ, Hà Lan được đóng vỉ sẵn, bảo quản trong tủ mát, giá từ 104.000-154.000 đồng/kg. Không khó để nhận ra những miếng thịt sau khi rã đông có màu nhợt nhạt, phần lõi xương đen kịt.



VOV thông tin, thịt lợn nhập ngoại đang được rao bán nhiều trên chợ mạng với nhiều mức giá khác nhau khiến người tiêu dùng như vào "ma trận".



Tôm sú khổng lồ giá hơn triệu đồng/kg vẫn 'cháy hàng'



Gần đây, chợ mạng xuất hiện nhiều tiểu thương rao bán tôm sú có kích cỡ ngang ngửa tôm hùm. Loại tôm này có kích cỡ siêu khủng, chỉ từ 3- 6 con/kg. Dù giá lên tới hơn triệu đồng/kg nhưng mặt hàng này vẫn cháy hàng do có quá đông bà nội trợ đặt mua.

Tôm sú khổng lồ ngang c.ổ tay

Theo các tiểu thương, đây là loại tôm sú được đánh bắt tự nhiên và cấp đông ngay lúc sống hoặc ướp đá tươi. Loại tôm này rất tươi ngon. Hơn nữa, do tôm tự nhiên, không phải tôm nuôi nên số lượng có hạn vì hiếm.

Đặc sản ruốc 'chân dài' giá rẻ chưa từng có

Theo Dân Việt, những năm trước ruốc “chân dài” luôn có giá khá đắt đỏ hàng triệu đồng/kg.

Ruốc chân dài dai giòn, thơm ngon hơn hẳn loại ruốc chân ngắn.

Đây là đặc sản ở Quảng Ninh. Ở nhiều vùng biển khác cũng có con ruốc nhưng thường chỉ là loại ruốc chân ngắn, chứ không dài “khủng” với xúc tu dài gần 20cm như ở vùng biển Quảng Ninh.

Gần đây, do việc tiêu thụ hàng khó khăn nên ruốc chân dài được rao bán nhiều trên các chợ online với giá 180-260.000 đồng/kg.

Bơ sáp “nữ hoàng chân dài” rớt giá, ổi rẻ như cho vẫn ế



Dân Việt phản ánh, nông dân trồng bơ 034 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Nhưng bơ sáp rớt giá thê thảm, chỉ từ 18.000 đồng/kg, bằng khoảng 1/3 so với tháng trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước giá bơ 034 luôn ở mức cao khi thu mua tại vườn từ 80-90.000 đồng/kg và bán ra thị trường với giá 120-150.000 đồng/kg.

Bơ 034 - nữ hoàng chân dài”

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá ổi mua tại vườn ở xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương chỉ còn 2.000 đồng/kg. Những năm trước, giá ổi mua tại ruộng từ 8.000 – 12.000 đồng/kg, có những thời điểm giá ổi lên tới 14.000 -15.000 đồng/kg.



Gà nhập khẩu rẻ như rau, chỉ 20 ngàn đồng/kg



Ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, cho biết trên Người Lao Động, từ đầu năm đến nay, giá gà công nghiệp có lúc chỉ 8.000-9.000 đồng/kg, gần đây tăng lên 19.000-22.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi loại gà này từ 24.500-25.500 đồng/kg.



Giá gà công nghiệp không chỉ rẻ tại trại chăn nuôi mà sản phẩm sau giết mổ, nhiều điểm bán lẻ cũng giảm giá thịt gà pha lóc với giá rẻ như rau muống, rau dền ở chợ.



Điều đáng nói, giữa lúc người nuôi gà điêu đứng vì giá gà ở mức thấp kéo dài thì gà nhập khẩu vẫn tiếp tục về nhiều, đẩy ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam vào cảnh thua lỗ do khủng hoảng thừa.



