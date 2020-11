Trong cùng một ngày, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 6.550 túi chân gà tẩm ướp gia vị cùng 950 lon bia Liquan nhập lậu tại Lạng Sơn, hơn 1.300 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Bình Dương.

Cụ thể, ngày 24/11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 (thuộc Cục QLTT Lạng Sơn) phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12D- 001.01 tại đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn có dấu hiệu vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô chở 950 lon bia Liquan loại 330ml/lon, không có hóa đơn, giấy tờ theo quy định. Ông Chu Văn Hà (sinh năm 1977, trú tại phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn là lái xe đồng thời cũng là chủ hàng) khai nhận toàn bộ hàng hóa trên được ông mua trôi nổi gần khu vực biên giới để về bán kiếm lời.

Công chức Đội QLTT số 6 phát hiện số chân gà nhập lậu (Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn)

Cùng ngày, Đội QLTT số 6 và Đội 389 tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát hiện xe ô tô biển số 12C- 092.35 tại khu vực cổng chợ Giếng Vuông, TP. Lạng Sơn có dấu hiệu vi phạm. Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe ô tô này chở 6.550 túi chân gà tẩm ướp gia vị đóng túi loại 32 gram/túi. Tổng giá trị số hàng hóa trên ước tính khoảng trên 19 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Văn Cường (sinh ngày 20/5/1980, địa chỉ tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, là lái xe đồng thời là chủ hàng) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Đội QLTT số 6 phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc các đối tượng tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.300 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Bình Dương (Ảnh: Cục QLTT Bình Dương)

Cũng trong ngày 24/11, tại Bình Dương, Đội QLTT số 2 (thuộc Cục QLTT Bình Dương) chủ trì phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Thuận An tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ: 72/5A1, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ sở kinh doanh này do ông Tăng Văn Mạnh (sinh năm 1989) làm chủ.

Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện ông Mạnh đang kinh doanh 1.304 kg thực phẩm các loại như: mận, ô mai, đào; khô mực, khô gà; đậu Hà Lan, bắp rang; kẹo mềm. Ước tính, trị giá lô hàng này là hơn 49 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa nên đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số thực phẩm nói trên và sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Tuấn