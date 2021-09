Trong ngày 17/9, cơ quan chức năng tại Hà Nội và Thanh Hóa phát hiện hàng tấn bánh kẹo, sữa và một số loại thực phẩm không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm.

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), ngày 17/9, Đội QLTT số 9, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đột xuất kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh bánh kẹo ở số 179 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa. Cơ sở này do ông Trần Ngọc Chiến làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 1 tấn bánh kẹo, thực phẩm như: bánh trung thu, bánh sữa chua, bánh mochi, bánh kem, bánh bông lan, chân gà, trà sữa… và khoảng 1.000 chai sữa, nước cốt lẩu, đồ uống đóng chai. Đại diện chủ cơ sở kinh doanh đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì có liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ.

1.000 thùng bánh kẹo "3 không" bị lực lượng chức năng thu giữ tại Hà Nội (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Cùng ngày 17/9, Đội QLTT số 20, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với Đội 4, phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP. Hà Nội phối hợp đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đan Phượng kiểm tra đột xuất kho chứa hàng hóa tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 thùng bánh kẹo "3 không" (không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm) đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Đáng chú ý, trong các mặt hàng bị thu giữ có một số loại kẹo như: kẹo con mắt, kẹo đồ chơi, bỏng ngô… Đây đều là những loại bánh kẹo đang được trẻ em ưa thích trong thời gian gần đây.

Chủ cơ sở khai nhận, hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó tập kết tại Hà Nội để phân phối ra thị trường. Dù biết là hàng nước ngoài, không rõ nguồn gốc, nhưng vì lợi nhuận, chủ hàng vẫn quyết định nhập về số lượng lớn để bán kiếm lời trong dịp Trung thu.

Để triệt phá được kho hàng này, lực lượng chức năng đã mất nhiều thời gian trinh sát, theo dõi, nhất là khi mọi hoạt động vận chuyển hàng đi và về chỉ diễn ra vào ban đêm. Thậm chí, các đối tượng còn thuê kho nằm khuất sâu trong khu dân cư ở ngoại thành Hà Nội.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng hóa để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 16/9, tại Trạm Kiểm dịch động vật Lóng Luông (Sơn La) khi tiến hành khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H- 461.13 do ông Nguyễn Xuân Sự, sinh năm 1973, ở Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe vận chuyển trên 1 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, gồm: 260kg lòng phèo bò, 708kg da bò và 39kg đầu bò. Ông Sự khai nhận mua số hàng hóa trên ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với giá 11 triệu 700 nghìn đồng, khi đang trên đường vận chuyển lên huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.

Anh Tuấn