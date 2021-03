Hàng nghìn tờ hóa đơn đã được mua bán trót lọt, trong đó có những hóa đơn ghi trị giá lên đến cả chục tỷ đồng.

Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép với số lượng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng do đối tượng Lê Thị Hạnh (36 tuổi), trú quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm đầu vừa bị lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt giữ.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đã mua bán trót lọt hơn 48.000 hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá hơn 1.553 tỷ đồng trên phạm vi cả nước. Nhiều nhất là các hóa đơn thuộc lĩnh vực xây dựng, ăn uống. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm con dấu, máy tính, điện thoại thiết bị phục vụ quá trình giao dịch của các đối tượng.

Tang vật phục vụ quá trình giao dịch của các đối tượng bị thu giữ.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng thuê những người không có công ăn việc làm ổn định, lý lịch và nơi cư trú không rõ ràng để thành lập và mua lại 28 công ty. Các công ty này thường không có hoạt động sản xuất kinh doanh, trụ sở cũng không có thật, địa chỉ của người đứng đầu công ty cũng rất khó tìm.

Ngoài ra, để ẩn mình các đối tượng cầm đầu không xuất hiện mà tạo ra các mắt xích, bằng việc thiết lập các mạng lưới, tuyến dụng nhiều nhân viên, rao bán hóa đơn trên không gian mạng… Nếu bị phát hiện, nhân viên trực tiếp mua bán hóa đơn cũng không biết chủ phía sau mình là ai.

"Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như zalo, Facebook và sử dụng nhiều thông tin, sim điện thoại giả, các email cá nhân giả để gắn với các tài khoản mạng xã hội này", Trung tá Đào Mạnh Hà, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội nói.

Hàng nghìn tờ hóa đơn đã được các đối tượng mua bán trót lọt.

Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, trong thời gian qua đơn vị thuế đã phối hợp chắt chẽ với Công an phát hiện, điều trà hàng chục vụ buôn bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đây được xem là lần đầu tiên các đối tượng thực hiện mua bán hóa đơn điện tử vì hóa đơn điện tử được xem là bước đột phá trong bảo mật dữ liệu, bằng ứng dụng công nghệ hiện đại.

Công an Hà Nội xác định, đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép liên tỉnh. Hiện nay, 4 đối tượng chủ chốt trong đường dây đã bị bắt. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đến những đối tượng và các doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong vụ án.

(Theo VTV)