Ngày 16/3, ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) kiểm tra sản xuất và làm việc với Công ty Kho vận Đá Bạc.

Ông Lê Minh Chuẩn và Đoàn công tác đã kiểm tra Kho than Khe Thần, phân xưởng Vận chuyển đường sắt khu vực ga Uông Bí A, cảng Điền Công… và làm việc với cán bộ chủ chốt Công ty Kho vận Đá Bạc về việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra sản xuất tại khu vực cảng Điền Công

Theo báo cáo của ông Võ Khắc Nghiêm - Giám đốc Công ty Kho vận Đá Bạc, kết quả SXKD 2 tháng đầu năm: than mua mỏ đạt trên 1,344 triệu tấn, bằng 13% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt trên 1,579 triệu tấn, bằng 14% kế hoạch năm. Năm 2021, Ccông ty đặt mục tiêu: than mua tổng số 10,011 triệu tấn; than tiêu thụ tổng số 11,004 triệu tấn; doanh thu 17.139 tỷ đồng…

Về thực hiện công tác đầu tư, công ty đang triển khai quy hoạch điều chỉnh, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các cụm cảng Điền Công, Bến Cân và điều chỉnh đánh giá tác động môi trường các cụm cảng. Tại cảng Điền Công đã thực hiện hoàn thành dự án mở rộng, hiện đại hóa và dự án đổi mới dây truyền công nghệ cảng Điền Công giai đoạn 1 và triển khai một số dự án khác nhằm nâng cao năng lực sản xuất và yêu cầu công tác môi trường. Đồng thời, công ty đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất và không để ách tắc các khâu trong dây chuyền sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Ông Lê Minh Chuẩn ghi nhận, đánh giá cao công tác sản xuất và phòng chống dịch Covid-19 của Công ty Kho vận Đá Bạc

Ông Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, công ty cần duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD trong trạng thái bình thường mới, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện công tác tiêu thụ, giảm tồn kho, hoàn thành kế hoạch theo tiến độ. Tiếp tục rà soát quy hoạch, sắp xếp lại hạ tầng kho than, cảng bốc rót than…, đầu tư dây truyền, thiết bị đồng bộ, hiện đại, thực hiện mã hóa, công nghệ số trong công tác điều hành, quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các cụm kho cảng.

Ông Lê Minh Chuẩn cũng lưu ý Công ty Kho vận Đá Bạc tiếp tục phối hợp tốt với các đơn vị TKV vùng miền Tây, với chính quyền địa phương trong sản xuất, quản lý, bảo vệ tài nguyên, tài sản, an ninh trật tự để đạt hiệu quả chung. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò của cấp ủy, đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng công ty phát triển bền vững.

Thúy Ngà