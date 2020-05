Thời tiết tại TPHCM vẫn đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài. Chính vì vậy, những điểm bán nước mía đang có dịp “hốt bạc”.

Tại một điểm bán nước mía trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), xe gắn máy liên tục tấp vào cửa hàng để mua nước mía. Ly nước mía loại nhỏ có giá 10.000 đồng, ly lớn có giá 15.000 đồng.

Nhiều điểm bán nước mía đang có dịp "hốt bạc" do nắng nóng. Ảnh: Đại Việt

Chị Hạnh, chủ điểm bán nước mía cho biết, thời tiết nắng nóng khiến lượng khách mua nước mía tăng mạnh. Ngoài nước mía thì chị cũng bán thêm nước cam, cà rốt, nước ép thơm, dưa hấu… để khách hàng đổi khẩu vị.

“Mỗi ngày, tôi bán khoảng 100 ly nước mía. Nắng nóng mới bán được như vậy, chứ khi trời mát thì bán mỗi ngày chỉ được 40 - 50 ly thôi”, chị Hạnh nói.

Người dân liên tục tấp xe máy vào các điểm bán chờ mua nước mía. Ảnh: Đại Việt

Còn điểm bán nước mía của bà Tâm nằm trên đường Thành Thái (quận 10) cũng đông khách không kém. Trong vòng 15 phút quan sát, bà Tâm đã bán 5 ly nước mía.

Theo bà Tâm, nước mía ly nhỏ bà bán chỉ 6.000 đồng, ly lớn giá 10.000 đồng. Chính vì mức giá bình dân mà nhiều học sinh, sinh viên quanh khu vực đến ủng hộ.

“Cả tháng nay trời nắng nóng nhưng bán mạnh nhất là khoảng 1 tuần nay vì người dân đã sinh hoạt trở lại bình thường. Ngày nào bán nhiều thì được khoảng 120 - 140 ly nước mía”, bà Tâm nói.

Ly nước mía giá 10.000 đồng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TPHCM). Ảnh: Đại Việt

Theo nhiều người kinh doanh nước mía trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), Lý Thường Kiệt (quận 10), Kinh Dương Vương (quận 6, quận Bình Tân)..., nước mía đang bán rất chạy.

Điểm ít khách có thể đạt từ 80 - 100 ly/ngày, điểm đông khách có thể đạt trên dưới 150 ly/ngày. Nước mía bán “chạy” gấp 2 - 3 lần bình thường, doanh thu đạt 800.000 - 1,5 triệu đồng/ngày.

Nhiều xe bán nước mía tại tỉnh Long An cũng rất đắt khách. Bã mía chất thành đống to. Ảnh: Đại Việt

Không chỉ có ở TPHCM, tại tỉnh Long An, nhiều điểm bán nước mía ven đường cũng đang có dịp “hốt bạc”.

Phía trước Bệnh viện Đa khoa Long An (đường Nguyễn Thông, TP Tân An), nhiều xe nước mía cũng hoạt động hết công suất để ép mía phục vụ khách. Bã mía sau khi ép được chất thành từng đống to phía trước điểm bán. Giá mỗi ly nước mía loại lớn là 10.000 đồng.

Một người bán nước mía trước cổng bệnh viện Long An chia sẻ, mỗi ngày gia đình này bán khoảng hơn 200 ly nước mía. Thời điểm từ 10h - 15h là khách mua đông đảo nhất. Doanh thu đạt khoảng 2 triệu đồng/ngày.

Đại diện nhiều điểm bán nước mía dọc theo Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Thủ Thừa và huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, doanh thu từ việc bán nước mía cũng đang tăng mạnh, cao gấp 2 lần so với thời điểm cuối tháng 4. Những điểm bán đông khách có thể đạt doanh thu từ 1 - 1,2 triệu đồng/ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Nam Bộ với nền nhiệt độ cao và oi bức.

Từ ngày 10 - 11/5, khu vực Nam Bộ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11h - 16h.

(Theo Dân trí)