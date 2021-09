Ở Ứng Hòa, Hà Nội, giá nhãn đã giảm xuống mức rẻ chưa từng có chỉ 10 nghìn đồng/kg nhưng vẫn vắng khách mua.

Những ngày này, gia đình ông Lê Tiến Hùng có vườn nhãn hơn 3ha ở xã Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội như ngồi trên đống lửa khi nhãn đang thu hoạch rộ nhưng bế tắc đầu ra. Giá nhãn giảm xuống mức rẻ chưa từng có, chỉ 10 nghìn đồng/kg vẫn vắng khách mua.

“Khi chưa giãn cách theo Chỉ thị 16, nhà tôi đã bán trước được 5 tấn nhưng 5 tấn nhãn còn lại đang có nguy cơ phải đổ bỏ”, ông Hùng lo lắng và cho biết thêm, những năm trước nhãn bán rất nhanh. Mọi năm, tiền nhãn thu về sau khi trừ mọi khoản chi phí, gia đình lãi gần 100 triệu. Năm nay, nhãn thu hoạch đúng lúc dịch bệnh bùng phát nên cả 2 đợt bán chỉ thu về được khoảng hơn 100 triệu đồng.

Nhãn Hương Chi được đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa kết hợp cùng các đầu mối tiểu thương trong 3 ngày hỗ trợ giải cứu được 7 tấn nhãn

Ông Hùng nói: “Năm nay bán 10 tấn nhãn nhưng 5 tấn đầu giá rẻ hơn năm ngoái 40%; 5 tấn sau chỉ bán được 10 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí thuê vườn, chăm bón, nhân công thì lỗ khoảng 40-50 triệu đồng. Đấy là còn được bên Đoàn thanh niên Công an Huyện Ứng hoá hỗ trợ giải cứu chứ nếu không gia đình chắc cũng đành đổ bỏ”.

Chị Nguyễn Liên Hà đang ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội cũng rất sốt ruột vì nhãn của người quen dưới Ứng Hoà ế nặng, mọi người liên tục gọi điện nhờ tìm mối bán hàng.

Theo chị Hà, nhãn Ứng Hoà có gốc giống nhãn Hương Chi rất ngon, chùm sai quả. Trung bình mỗi chùm nặng trên dưới 1 kg, chùm to có thể từ 2-3 kg. Khi chín, loại nhãn này cùi dày, giòn, dễ bóc, sắc nước, hạt nhỏ vỏ mỏng, mã quả đẹp. Mọi năm vào dịp thu hoạch rộ nhất giá nhãn cũng giữ ở mức 30 – 40 nghìn/kg, tiểu thương đặt trước đưa xe về tận vườn thu mua. Nay giãn cách chống dịch, giá giảm còn 10 nghìn mà khách mua vẫn vắng.

Nhãn Hương Chi được lực lượng đoàn thanh niên công an huyện hỗ trợ vận chuyển ô tô đến tận nhà các đầu mối từ 1 tạ trở lên.

Từ 10 ngày nay, chị Hà cùng nhóm buôn bán quần áo của mình đang tạm nghỉ do giãn cách chuyển qua kinh doanh và hỗ trợ tiêu thụ nhãn. Rất may nhóm của chị kết nối được với Đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa liên kết với nhà vườn giúp hỗ trợ tiêu thụ nhãn.

Chị Hà cho biết, do không thể gặp trực tiếp để liên hệ chủ vườn nhãn nhưng mình cũng tìm cách xác minh cụ thể qua điện thoại với người bán và đại diện các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Sau đó họ phải gửi hàng mẫu ra ăn thử thấy ngon thì mới mua và phân phối.

Hàng ngày những chuyến nhãn tươi ngon sẽ được Đoàn Thanh niên Công an huyện hỗ trợ vận chuyển đến tận nhà chị với khối lượng mỗi đợt từ 100kg trở lên để phân phối. Nhờ đó, một lượng lớn nhãn đến ngày thu hoạch đã được kết nối tiêu thụ giúp người trồng nhãn vượt qua khó khăn trước đại dịch Covid-19. Chỉ riêng đầu mối nhà chị Hà, đã tiêu thụ được 1,5 tấn nhãn cho bà con.

Bán hàng trong những ngày dịch, khó khăn lớn nhất với nhóm chị Hà ship hàng đến tay khách hàng sớm nhất để đảm bảo nhãn tươi ngon: “Ngày nào nhà mình cũng huy động 4 ship và chỉ dám chốt nhận khối lượng vừa để kịp trả trong ngày. Vì thế, không có hàng tồn bao giờ, luôn đảm bảo nông sản giải cứu tươi ngon nhất. Bên cạnh đó, chị cũng kêu gọi người mua chia sẻ phí ship vì mùa dịch việc tìm kiếm ship rất khó khăn và giá ship đắt hơn. Các đơn trong nội thành, phí ship công khai rẻ nhất cũng đã 30-35 ngàn đồng. Nhà mình có sẵn ship ruột nhưng hàng nông sản rất nặng và vất vả nên mọi người đặt mua đều vui lòng trả thêm phí.

Tham gia chiến dịch giải cứu, Thượng úy Nguyễn Phương Thảo, bí thư đoàn Thanh niên Công an huyện Ứng Hòa cho biết, chị và các đồng nghiệp vừa giúp giải cứu 7 tấn nhãn của 2 hộ gia đình ở xã Hòa Nam và Hồng Quang.

Nhãn được tập kết đến nhà tiểu thương theo túi 5kg, 10kg để ship bán cho khách trên địa bàn

“Chúng tôi biết được cảnh nhãn rụng đầy vườn không tiêu thụ được nhờ 1 lần đi tuần tra, kiểm soát dịch trên địa bàn. Qua trò chuyện thì được biết có 2 hộ có nhiều nhãn không tiêu thụ được, định bỏ không thu hoạch. Thấy tình cảnh vậy, mình đã báo cáo và được lãnh đạo cơ quan ủng hộ nên cùng Đoàn thanh niên Công an huyện Ứng Hòa lên kế hoạch thu hái và bán nhãn cho các hộ dân”.

Ngoài việc kết nối với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong địa bàn mua ủng hộ, chúng tôi đăng các thông tin hỗ trợ tiêu thụ nhãn trên facebook, hội nhóm qua zalo và trực tiếp kết nối giữa người bán và người mua, thông tin cụ thể về giá tiêu thụ nhãn công khai... mọi người rất ủng hộ, chung tay giải cứu.

Chị Thảo kể, hàng ngày cứ sau mỗi ca trực, đơn vị phân công người đến vườn bẻ nhãn, liên hệ rồi chở nhãn đến các đầu mối ở các khu dân cư, tòa chung cư trong quận, huyện: Chúng tôi được hỗ trợ xe vận chuyển vì thế 7 tấn nhãn đã được chung tay giải cứu chỉ trong 3 ngày là hết.

Được trợ giúp giải cứu nhãn, ông Hùng cho biết, nhờ Đoàn Thanh Niên công an huyện Ứng Hòa đến thu hoạch, hỗ trợ tiêu thụ nên chỉ trong 3 ngày, gia đình đã bán hết 5 tấn nhãn trong vườn.

Thảo Nguyên