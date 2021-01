Ngay sau khi nghe cuộc điện thoại lạ từ các đối tượng giả danh Công an điện đe dọa, bà Chính vì quá lo sợ nên đã chuyển ngay 3 tỷ đồng vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp.

Chiều ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện bằng thủ đoạn giả mạo là cán bộ Công an.

Theo đó, các đối tượng này đã gọi điện gây áp lực và yêu cầu bà Chính chuyển số tiền 3 tỷ đồng vào tài khoản số 19035886398017, mở tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam mang tên Phan Nguyễn Kim Thoa (sinh năm 2002, ngụ huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk; tạm trú quận 12). Số tiền này sau đó bị chiếm đoạt.

Nghe cuộc điện thoại lạ, người phụ nữ bị bốc hơi 3 tỷ đồng. Ảnh: TL

Qua điều tra, Phan Nguyễn Kim Thoa hiện không có mặt tại địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM yêu cầu Phan Nguyễn Kim Thoa hoặc ai biết người này đang ở đâu thì liên hệ đơn vị ở địa chỉ 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM; hoặc gặp điều tra viên Lê Văn Sáng (điện thoại 0989.681.964) để phối hợp điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, Công an TP. HCM đề nghị, cơ quan Công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch để tránh bị lừa đảo.

