Nhiều hộ dân ở An Giang thời gian gần đây khá lên trông thấy nhờ nuôi cá heo đuôi đỏ. Có những hộ diện tích bè nuôi cá khiêm tốn nhưng vẫn thu lãi trên 300 triệu đồng/năm.

browser not support iframe.

Cá heo đuôi đỏ thịt thơm ngon, béo ngậy giúp nông dân giàu lên trông thấy



Cá heo đuôi đỏ là loài thủy sản nước ngọt với vẻ ngoài bắt mắt, mình cá xanh bóng, đuôi và vây đỏ cam, miệng có 2 ngạnh như heo rừng và thịt thì thơm ngon, béo ngậy.

Tuy nhiên đây là loại cá chỉ sinh sản tự nhiên nên giá thành của loài cá này thường rất cao. Cá chủ yếu được bán tại các nhà hàng hoặc quán ăn lớn.

Trước đây nghề nuôi cá heo nở rộ và phát triển tại huyện An Phú (An Giang) song do nguồn nước ô nhiễm khiến hiệu quả nuôi trồng loại thủy sản này không còn cao. Nhưng mấy năm gần đây người dân cư trú tại huyện Phú Tân lại khá hơn nhờ nuôi cá heo đuôi đỏ.

Nhờ nghề nuôi cá heo đuôi đỏ mà nhiều nông dân ở An Giang giàu lên.

Người đi tiên phong đem nghề nuôi cá heo đuôi đỏ tại bè nổi là anh Hồ Văn Nhiều ngụ tại ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang.

Anh Nhiều cho biết, ngày trước gia đình anh sản xuất cá nàng hai và cá bống tượng nhưng rất bấp bênh vì đầu ra và giá cả. Đến năm 2014 khi biết huyện An Phú đang nở rộ mô hình nuôi cá heo đuôi đỏ anh đã đến tận nơi tham quan và nghiên cứu về loài cá này. Sau đó anh mạnh dạn nhập về 800kg cá giống.

"Khi ấy tôi thả trừ hao 800kg nhưng hao hụt khoảng 30%, sau 7 tháng nuôi cá heo đạt cỡ khoảng 40 con/kg, tổng số lượng thu hoạch năm ấy đạt trên 1 tấn cá trừ hết chi phí tôi bỏ túi gần 200 triệu đồng"- anh Nhiều cho biết thêm.

Khu vực bè nuôi cá heo đuôi đỏ

Từ lợi nhuận có được trong năm đầu tiên, anh Nhiều đóng thêm bè nuôi cá heo. Đồng thời các thành viên trong gia đình anh cũng học hỏi theo mô hình và nhân rộng thành lập Tổ hợp tác cá heo đuôi đỏ xã Hòa Lạc gồm 10 người, tổng số 12 bè.

Mật độ cá nuôi anh có 2 loại bè, bè lớn (4 x 6m) thả nuôi 1 tấn, thu hoạch được 2 tấn, bè nhỏ (3 x 5m) thả 300-500kg giống, thu hoạch trên 1 tấn cá thương phẩm.

Trong lồng bè đặt nhiều ống tre hoặc ống nhựa kết lại để cá trú ẩn, mỗi ngày cho cá heo ăn 2 lần. Tuy nhiên điểm khó nhất khi nuôi cá heo đuôi đỏ nằm ở khâu chọn con giống và kỹ thuật xử lý nấm bệnh trên cá.

Cá heo đuôi đỏ thịt thơm ngon, béo ngậy nên giá thành khá cao.

"Nuôi cá heo đuôi đỏ mặc dù không tốn nguồn nước nhưng cá rất dễ hao hụt. Nguyên nhân do cá heo đuôi đỏ có 2 ngạnh ở hàm rất cứng và bén vì thế cá va quẹt rất dễ trầy xước. Khi bắt con giống nếu không phát hiện khi đem về thả nuôi sẽ hao hụt rất nhiều..."-anh Nhiều nói.

Cá giống đem về sẽ được nuôi trong mùng lưới khoảng 4 tháng sẽ được chuyển sang nuôi bè, toàn bộ quy trình mất từ 5 - 7 tháng để thu hoạch thế nên 1 năm anh Nhiều có thể thả 2 vụ cá đảm bảo nguồn vốn tái đàn và thu nhập cho gia đình.

Ước tính với 3 bè cá heo đang sở hữu mỗi năm anh Nhiều có thể bỏ túi từ 300 triệu đồng, hiệu quả hơn nhiều so với nuôi thủy sản khác.

Gia đình anh Nên bên bè cá heo đuôi đỏ.

Còn anh Hồ Quốc Nên thành viên Tổ hợp tác nuôi cá heo đuôi đỏ được 5 năm cho biết, dù rủi ro cao nhưng người nuôi cá heo đuôi đỏ vẫn có thể bỏ túi từ 100 - 150 triệu đồng/bè 1 tấn. Còn nếu đạt từ 2 - 3 tấn/ bè anh Nên có thể bỏ túi ngót ngét khoảng 300 triệu đồng. Cá nuôi đạt sẽ có trọng lượng từ 35 - 40 con/kg giá mỗi kg từ 350.000 - 500.000 đồng.

"Gia đình tôi có 2 bè cá heo, tôi và vợ tôi quản lý mỗi người 1 bè. Trung bình 1 bè thu hoạch từ 2 - 4 tấn cá/năm. Trừ hết chi phí một người có thể kiếm được khoảng 150 - 200 triệu đồng/năm. Lãi gấp nhiều lần so với nuôi các loại các khác. Ngoài vợ chồng tôi, 8 thành viên khác trong Tổ hợp tác cũng có thu nhập tương tự: Một người có thể kiếm bình quân từ 100 - 400 triệu đồng/năm", anh Nên cho phấn khởi nói.

Dù nuôi cá heo đuôi đỏ nhiều năm nhưng đến nay anh Nên và các tổ viên vẫn chưa ép đẻ được giống cá heo đuôi đỏ. Nước lũ về chậm cộng với dịch bệnh Covid 19 khiến lượng cá giống khan hiếm lên đến 250.000 đồng/kg nhưng vẫn không có nguồn cung.

Anh Nhiều cho biết, sắp tới anh sẽ nhờ Trung tâm Giống thủy sản An Giang hỗ trợ kỹ thuật ép đẻ không phải phụ thuộc đầu vào như trước. Ngoài ra 3 tháng nay anh nông dân U50 còn triển khai nuôi thêm cá mè hôi và cá xác (những loại cá tự nhiên) dự kiến 3 tháng nữa thu hoạch.

Với mô hình nuôi cá heo đuôi đỏ đạt hiệu quả, năm 2020 anh Nhiều được UBND huyện Phú Tân trao tặng bằng khen "Nông dân giỏi tiêu biểu".

Ông Hồ Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội nông dân xã Hòa Lạc, cho biết thêm: "Mô hình nuôi cá heo đuôi đỏ của hộ anh Nhiều rất có triển vọng ở địa phương. Trong thời gian tới các hộ khác có nhu cầu nuôi cá heo đuôi đỏ địa phương sẽ mở các lớp tập huấn có kỹ sư hướng dẫn kĩ thuật nuôi cá heo đuôi đỏ cho bà con".

(Theo Dân Trí)