Khoảng một tuần trở lại đây, ngọn su su rớt giá chưa từng thấy, chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg, tệ hơn nữa, khi không thấy bóng dáng thương lái đến mua rau khiến hàng trăm hộ dân trồng su su tại Tam Đảo không khỏi xót xa.

Ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, Tam Đảo được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Nhờ đó su su đã trở thành cây trồng chính ở đây, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá rau su su đột ngột xuống thấp chưa từng có.

Su su là loại cây trồng mang lại thu nhập chính cho hàng trăm hộ nông dân tại Tam Đảo.

Anh Lưu Kim Tuấn (trú tại làng Hà, xã Hồ Sơn) cho biết giá rau su su hiện tại chỉ bán được 2.000 đồng/kg. “Nhà tôi trồng 3 sào su su lấy ngọn, mỗi tuần cho thu hoạch khoảng 1 tạ rau. Sáng nào hai vợ chồng tôi cũng dậy từ 3 giờ sáng để cắt rau rồi mang xuống chợ bán từ lúc tờ mờ sáng. Cách đây nửa tháng, giá rau su su vẫn bán được tầm 8-10.000 đồng/kg mà đột nhiên khoảng 1 tuần trở lại đây không thấy thương lái mua buôn nữa, giá rau chỉ bán được 2.000 đồng/kg, thậm chí có hôm còn rẻ hơn nhưng vẫn phải cắt bán”.

Nông dân phải dậy sớm mang đèn đi cắt rau từ lúc 3 giờ sáng rồi mang ra chợ bán từ lúc tờ mờ sáng.

Theo anh Tuấn, từ trước đến nay chưa khi nào rau su su xuống thấp như bây giờ. “Hầu hết các hộ dân trồng su su tại Tam Đảo đều trồng theo tiêu chuẩn Viet Gap, rau rất sạch và an toàn nên giá rau su su luôn nhỉnh hơn các nơi khác. Những năm trước, có những thời điểm các loại rau củ quả khác rớt giá thê thảm nhưng rau su su Tam Đảo vẫn bán được 7.000-8.000 đồng/kg.

Với giá đó, mỗi sào rau nhà tôi cũng cho thu nhập khoảng 10 triệu đồng, nhưng giờ giá thấp quá, bán cả ruộng chưa nổi 200.000 đồng. Bao nhiêu công sức làm đất, cày bừa, tiền mua giống, phân bón vi sinh rồi tưới tắm hàng ngày, giờ rau rẻ như vậy, không cắt thì hỏng cả vườn mà cắt bán giá này thì xót của quá”, anh Tuấn nói.

Su su được trồng theo tiêu chuẩn Viet Gap, có sổ theo dõi ghi chép cho từng vườn rau.

Những năm gần đây, hầu hết du khách đến Tam Đảo khi về đều mua ngọn, quả su su về làm quà. Thậm chí không ít du khách mua mỗi lần hàng chục kg. Su su ở Tam Đảo khác cả thời vụ, lẫn hương vị, chất lượng của ngọn và quả so với su su trồng ở các nơi khác. Nếu ở những nơi khác, su su chỉ trồng được 1 vụ, thì ở Tam Đảo su su được trồng quanh năm. Cứ gần 1 tuần người dân lại hái ngọn một lần, sau 1 tháng thì bón thêm phân giúp su su ra ngọn, kéo dài thời gian sinh trưởng.

Để tiêu thụ rau, anh Tùng phải dùng xe tải chở rau đi khắp các chợ bán với giá 4-5.000 đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Tùng, hộ dân trồng su su tại xã Hồ Sơn cho biết, gia đình anh trồng 1 mẫu su su cho sản lượng mỗi ngày 3-4 tạ. “Để tiêu thụ rau su su, nhà tôi sắm cả xe tải chở rau đi khắp các chợ từ Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ… nhưng cũng không ăn thua. Thời tiết nóng nực cộng thêm dịch bệnh nên rau khó bán. Mọi khi rau su su Tam Đảo phục vụ chính cho khách du lịch tại các nhà hàng, khách sạn lên Tam Đảo và các tỉnh lân cận. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, khách lên Tam Đảo thưa thớt, không có khách mua nên rau su su ế ẩm chưa từng có.

Xót xa cảnh chợ chỉ toàn người bán mà không có người mua.

Vì khó bán nên thương lái họ không thu mua nữa, vì mua xong cũng không biết bán cho ai, nhiều nhà cho cũng không ai lấy. Nhà tôi có xe tải vận chuyển nên thi thoảng tôi có thu mua của bà con với giá 1.200 đồng/kg rồi rao bán rau trên mạng, mang cả đi các chợ nhưng chỉ bán được giá 3-5.000 đồng/kg. Trừ chi phí xăng dầu, vé cầu đường và các khoản khác thì chả được là bao”, anh Tùng chia sẻ.

Ông Bùi Văn Khang, Phó Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Thanh Hà (Tam Đảo), cho biết HTX có 30 thành viên chuyên canh trồng cây su su với diện tích gần 10ha, sản lượng rau đạt trên 5 tấn/ngày. Tham gia vào Hợp tác xã, người trồng rau su su tại đây được hỗ trợ cung ứng về vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón vi sinh nhằm đảm bảo an toàn ngay từ khâu đầu. Mọi quá trình trồng, bón phân, thu hoạch đều được ghi chép đầy đủ, nguồn nước tưới rau cũng riêng biệt để đảm bảo chất lượng rau an toàn.

Từng ngọn rau su su xanh non mơn mởn được bán với giá chỉ 2.000 đồng/kg.

Theo ông Khang, giá rau su su đột ngột giảm giá cách đây khoảng 5 ngày, dù HTX đã hỗ trợ người dân đưa rau su su vào một số siêu thị nhưng không nhiều. Giá rẻ nên người dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, họ phải trực tiếp cắt rau từ sáng sớm rồi vận chuyển đến các chợ đầu mối, chợ đêm hoặc các điểm thương lái thu mua với giá chỉ 2.000 đồng/kg.

(Theo Dân Việt)