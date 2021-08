Vỏ me được rửa sạch và sấy khô ở 100 độ C trong khoảng sáu giờ trước khi nghiền thành bột. Lượng bột này được nung trong lò 150 phút ở nhiệt độ 700-900 độ C trong điều kiện không có oxy để chuyển thành các tấm carbon siêu mỏng.