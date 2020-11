Cá hồi Nauy, Chile cắt khúc hay fillet giá siêu rẻ trên mạng có thể là hàng gần hết hạn hoặc để quá lâu, còn cá hồi Sa Pa giá rẻ là hàng Trung Quốc. Trong khi đó, dừa xiêm 'giá rẻ như cho' tại Hà Nội là hàng ôi.

Nguồn gốc cá hồi siêu rẻ bán khắp chợ

Được cho là “món hải sản nhà giàu”, cá hồi được nhiều người mua về tẩm bổ dù giá đắt đỏ. Giá cá hồi nhập khẩu Nauy, Chile từ 350.000-600.000 đồng/kg, thậm chí lên đến gần triệu đồng/kg. Song, gần đây, thị trường xuất hiện cá hồi Nauy, Chile cắt khúc hay fillet, được rao bán rất nhiều giá rẻ giật mình, 170.000-200.000 đồng/kg. Theo quảng cáo của người bán, đây đều là hàng mới tươi ngon.

Theo chị Lê Nga, chủ một cửa hàng thực phẩm ở Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội), hiện có nhiều nguồn nhập khẩu cá hồi, nhưng hàng tươi mới nhập từ Nauy, Chile không bao giờ có giá rẻ như vậy. Nếu cá hồi fillet, cắt khúc nhập khẩu giá rẻ như vậy có thể do hạn sử dụng gần hết hoặc để quá lâu không tiêu thụ được, đầu mối bán xả hàng.

Có thể cá hồi nhập khẩu giá rẻ là cá đông lạnh để lâu hoặc nguồn gốc không rõ ràng.

Trên một số trang mạng xã hội, nhiều người rao bán cá hồi Sa Pa size to giá rẻ. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Hoài (35 tuổi, chủ trang trại nuôi cá hồi tại Sa Pa) phản ánh trên Báo Đất Việt, cá hồi chuẩn Sa Pa giá vẫn ổn định, khoảng 250.000-280.000 đồng/kg cá sống nguyên con, chỉ có cá hồi Trung Quốc mới có giá rẻ.

Sự thật dừa xiêm bán 'giá rẻ như cho'

Vài tuần lại đây, nhiều xe chở dừa đứng bán ở vỉa hè trên đường Võ Chí Công (Hồ Tây, Hà Nội). Nhìn bề ngoài, những quả dừa còn khá tươi, nặng 1-1,2kg/quả, nước khá nhiều. Giá mỗi quả từ 5.000-6.000 đồng. Với giá này, không ít người nghi ngại về chất lượng cũng như nguồn gốc của loại dừa này.

Lý giải về điều này, anh Châu - một người chuyên buôn dừa xiêm từ Nam ra Bắc, cho biết trên báo Dân Việt: “Những quả dừa này bán này đều là dừa xiêm nhưng họ vận chuyển lâu nên cũ rồi, nhìn cuống bị héo là biết. Nếu họ không bán giá rẻ, để một vài hôm nữa sẽ phải vứt đi. Và thời điểm này đang chuẩn bị mưa bão nên xả hàng, bán rẻ”.

Hàu sữa giá rẻ, 'phù phép' theo cách mới lạ, đắt hàng

Hàu sữa tươi tách vỏ, size nhỏ 25-28 con/kg có giá 10.000-12.000 đồng/kg. Với loại lớn hơn (12-13 con/kg), chúng được bán sỉ với giá 20.000-35.000 đồng/kg. Ở chợ dân sinh, hàu được bán với giá 35.000-40.000 đồng/kg.

Vì có thể chế biến thành nhiều món ngon như Sashimi, hàu nướng mỡ hành, bỏ lò phô mai, cháo hay nấu canh chua,... nhiều người đã nhập hàu sữa về bán, tạo thành cơn "sốt" hàu vỉa hè, với giá từ 5.000-7.000 đồng/con.

Kẹo sâm chứa chất kích dục bán tràn lan

Ngày 30/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng kẹo sâm Hamer và một số sản phẩm khác do có chứa chất kích dục. Trước đó, cơ quan Khoa học Y tế Singapore thông báo về việc phát hiện kẹo Hamer có chứa chất kích dục N-desmethyl Tadalafil; hàng loạt thực phẩm giảm cân chứa Sibutramine được bán tại nước này.

Kẹo Hamer.

Từ tháng 9/2014 đến nay, các sản phẩm trên chưa được cấp công bố tại Cục Nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy vậy, trên các trang web và mạng xã hội, kẹo sâm Hamer được bày bán tràn lan. Đây là sản phẩm được nhiều shop chuyên cung cấp các mặt hàng “phòng the” tiết lộ có sức mua chạy nhất gần đây.

Rau xanh tăng giá mạnh

Do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn khiến diện tích trồng rau màu của nhiều địa phương bị ngập úng, gây thối hỏng rau. Bên cạnh đó, một số loại rau, củ, quả nhập từ Đà Lạt cũng tăng giá do khâu vận chuyển gặp khó khăn. Những nguyên nhân này khiến giá rau xanh, củ quả tươi trên địa bàn Hà Nội tăng giá. Khảo sát của PV Dân Việt tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội sáng 29/10, giá các loại rau xanh tăng lên dao động từ 3.000-5.000 đồng/bó so với cách đây khoảng 1 tháng.

Không chỉ Hà Nội mà nhiều tỉnh, thành khác, giá rau xanh cũng tăng vọt. Ngày 28/10, tại các chợ bán lẻ ở TP.HCM, giá rau xanh, củ quả tăng gấp 2-3 lần so với những tháng trước.

Cá mú rẻ chưa từng có, tiêu thụ chậm

9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng dịch Covid-19, sản lượng thủy sản của tỉnh Quảng Ninh tuy tăng nhưng tiêu thụ chậm, giá bán các sản phẩm có xu hướng giảm so với năm 2019. Hải sản, thủy sản đến kỳ thu hoạch chậm tiêu thụ, không xuất khẩu được, chủ yếu tiêu thụ trong nước.

Còn tại Nam Định, chưa năm nào người nuôi cá mú đặc sản ở huyện Nghĩa Hưng lại khó khăn như năm nay. Giá cá mú "bốc hơi" gần 50%, hiện còn 100.000 đồng/kg, cá loại 1 cũng chỉ có giá 115.000 đồng/kg. Trong khi đó, chi phí nuôi 1kg cá mú thương phẩm từ 150.000-170.000 đồng. Nhiều hộ đành để đàn cá mú ăn đói vì càng nuôi càng lỗ.

Mật ong bạc hà, đặc sản Hà Giang, bị làm nhái

Mật ong bạc hà là loại mật duy nhất chỉ có ở vùng cao nguyên đá Hà Giang. Công dụng của mật ong làm từ hoa bạc hà so với các loại mật ong nguyên chất khác cũng có giá trị hơn.

Cận cảnh mật ong bạc hà.

Do đó, mật ong bạc hà rất hay bị làm giả, pha trộn. Các lái buôn qua Trung Quốc thường mua loại mật ong giả để lừa bán như mật ong bạc hà. “Loại mật giả có màu xanh bắt mắt, đặc quánh, vị ngọt khé, mùi bạc hà nồng nặc. Giá nhập của loại này chỉ vài chục nghìn đồng”, chị Lụa (Hà Giang) - một người chuyên về mật ong bạc hà - cho biết:

Hiện giá mật ong bạc hà khoảng 650.000 đồng/lít. Hàng nhái mật ong bạc hà được nhập từ đầu mối Trung Quốc bán với giá 150.000-200.000 đồng/kg.

Bánh ‘ma quái’ hút khách dịp lễ Halloween

Những năm gần đây, lễ hội Halloween (lễ hội hóa trang) trở nên phổ biến tại Việt Nam, được giới trẻ đặc biệt quan tâm. các mặt hàng trang trí phục vụ cho lễ hội trở nên sôi động.

Để có một combo đầy đủ cho lễ Halloween, ngoài những bộ trang phục, mặt nạ ma quái để hóa trang thành những nhân vật ngộ nghĩnh thì những chiếc bánh gato được tạo hình đầu lâu, bộ xương, xác ướp, ma cà rồng,... cũng hút khách mua dù có giá lên đến 1-2 triệu đồng/chiếc.

Bánh gato làm theo chủ đề Halloween.

Yến vụn được đóng bịch bán như bánh tráng trộn

Gần đây, thị trường xuất hiện nhiều loại yến vụn, yến chưng sẵn bán với giá chênh lệch lớn. Cùng là yến vụn nhưng có nơi bán 1-2 triệu đồng/100g, có nơi bán 2,5-3,5 triệu đồng/100g. Có nơi còn chào bán yến vụn đóng bịch sẵn kèm táo đỏ, hạt sen, hạt chia, đường phèn, giá chỉ 50.000 đồng/bịch. Những bịch yến được đóng sơ sài trong bịch ni-lông, không có nhãn mác, thông tin gì.

Bà Đỗ Tú Quân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nhà yến Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Sơ chế yến sào Việt Nam - khẳng định trên báo Phụ Nữ TP.HCM, không thể có yến sào giá rẻ. Yến thường bị làm giả xuất xứ và trong quá trình sơ chế, người bán hàng không có tâm có thể cho thêm đường, nước, rau câu vào.

Nho Nhật 2,3 triệu đồng/kg, hồng Nhật giá nửa triệu đồng/quả

Nho hình trái tim nguồn gốc từ Nhật.

Loại nho hình dạng trái tim, có tên gốc tại Nhật Bản là "My Heart Grapes", được một chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM nhập về bán giá 2,25 triệu/kg và đặt tên là "nho xí muội hình tim". Loại nho trên ăn vào có vị chua nhẹ nhưng hậu ngọt, tương tự vị của ô mai, xí muội nên rất được lòng giới nhà giàu Việt.

Một số cửa hàng trái cây cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM cũng đang rao bán loại hồng Nhật giòn có giá 500.000 đồng/quả. Loại hồng này được vận chuyển theo đường hàng không, có khối lượng từ 300-400gram/quả, to gấp 2-3 lần so với quả hồng trồng ở Việt Nam.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)