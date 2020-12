Năm nay, nhiều loại hoa quả bày bán trên thị trường với giá rẻ bất ngờ khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về nguồn gốc thật sự.

“Táo đá Hà Giang” giá siêu rẻ chỉ 5.000 đồng/kg tràn ngập thị trường

Tại các chợ dân sinh, táo đá được bày bán với giá từ 15-25.000 đồng/kg thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng bởi giá rẻ, ăn ngon, lại được người bán quảng cáo là đặc sản Hà Giang.

Một số lượng lớn táo đá được công an Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) phát hiện

Trên chợ mạng, táo đá cũng được bán rộng rãi với giá “siêu rẻ” và những lời quảng cáo “ngọt lịm tim”. "Đây là táo Hà Giang vào chính vụ siêu ngon, không chất bảo quản. Chị nào ăn loại này rồi thì biết là ăn cực nghiện luôn ạ. Em bán 35.000 đồng/thùng 7kg, tính ra có 5.000 đồng/kg. Lấy trên 20 thùng có giá 30.000 đồng/thùng", tài khoản Hải Yến quảng cáo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Vinh – Nguyên Giám đốc Sở NT&PTNN tỉnh Hà Giang cho biết, từ nhỏ sinh ra và lớn lên tại Hà Giang với hơn 30 năm làm nông nghiệp, ông khẳng định Hà Giang không có táo đá và trên toàn tỉnh Hà Giang chưa có địa phương nào trồng được loại táo này.

Dừa xiêm 6.000 đồng/quả ở Hà Nội

Khoảng tháng 10, hàng loạt xe chở dừa đứng bán ở vía hè với giá rẻ chưa từng có, chỉ 6.000 đồng, người tiêu dùng đã mua được một quả dừa xiêm nặng khoảng hơn 1kg. Không ít người thắc mắc không biết nguyên nhân nào khiến giá dừa rẻ như vậy?

Lý giải về điều này, anh Huy, một người bán dừa trên đường Võ Chí Công, cho biết người trồng dừa năm nay buộc phải bán rẻ để đẩy hết đi vì mùa mưa bão sắp tới. "Một quả dừa vận chuyển chi phí khoảng 2.600 đồng, cộng với giá mua tại vườn, tính ra nếu bán với giá 5.000-6.000 đồng/quả thì chúng tôi cũng không lời lãi được bao nhiêu", anh Huy nói.

Còn Anh Linh - một tiểu thương khác cho biết dịch Covid năm nay khiến thu nhập mọi người đều giảm nên giá cũng phải giảm theo để phục vụ nhu cầu. “Với giá này, người mua được hưởng lợi, còn người trồng dừa thì thua lỗ vì giá mua tại vườn còn rẻ hơn rất nhiều”, anh cho hay.

Nói thêm về vấn đề này, anh Châu – một người chuyên buôn dừa xiêm từ Nam ra Bắc, cho biết: “Những quả dừa này bán này đều là dừa xiêm nhưng họ vận chuyển lâu nên cũ rồi, nhìn cuống bị héo là biết. Nếu họ không bán giá rẻ, để một vài hôm nữa sẽ phải vứt đi. Và thời điểm này đang chuẩn bị mưa bão nên xả hàng, bán rẻ”.

Bưởi Đoan Hùng 2.000 đồng/quả

Cùng với bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch… bưởi Đoan Hùng với vị ngọt mát, thơm dịu, múi róc, mọng nước đã trở thành loại trái cây yêu thích của đông đảo người tiêu dùng.

Năm nay, xuất hiện hàng loạt người bán hàng rao bán chỉ 2.000 đồng/quả khiến người tiêu dùng không khỏi tò mò. "Em vẫn sỉ bưởi Đoan Hùng số lượng lớn, vườn già 45 năm, bưởi nhà em giờ chín ngọt lịm rồi nhé, giá chỉ từ 2k", tài khoản Ngọc Anh rao bán trên MXH. Khi được hỏi, người bán cho biết loại bưởi có giá 2.000 đồng/quả là bưởi bi, nặng chỉ 0,3-0,4 kg/quả, mỗi đợt chỉ có vài trăm quả, không có nhiều.

Hàng loạt bài viết rao bán bưởi Đoan Hùng với giá chỉ từ 2.000 đồng/quả trên chợ mạng.

Là người gốc Đoan Hùng (Phú Thọ), sở hữu vườn bưởi với hơn 70 gốc từ 40-50 năm tuổi, chị Lê Thị Lý cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá bưởi năm nay cũng bị xuống , còn khoảng 20.000 đồng/quả vì thương lái không dám ôm vườn to như mọi năm. Nói về loại bưởi 2.000 đồng/quả bán đầy chợ, chị Lý cho rằng đó là loại bưởi non, ăn sẽ nhạt, he và đắng. Nhiều người ham rẻ mua về ăn nhưng “tiền nào của đó”, không thể ngon bằng những quả bưởi chất lượng tốt, giá từ 20.000 đồng trở lên.

Cam Vinh chỉ 5 nghìn đồng/kg

Chớm đông là lúc cam chín rộ, trên thị trường ngập tràn các loại cam, đặc biệt là Cam Vinh và cam Hòa Bình. Tùy vào vùng cam, chất lượng cam mà có giá bán ra thị trường khác nhau.

Theo khảo sát của PV, năm nay cam có giá bán khá rẻ so với các năm trước, dao động từ 12.000 đồng – 20.000 đồng/kg. Trên chợ online còn bán cam Vinh với giá chưa tới 10.000 đồng/kg, thậm chí có loại chỉ 5.000 đồng/kg.

Một chủ shop ở Hà Nội rao: "Cam Vinh y hình chỉ 99k/set 10 kg. Các chị em mua chung một tạ em miễn phí vận chuyển và chia túi giúp". Đặc biệt, cũng theo chủ shop trên, với cam loại nhỏ hơn chỉ có giá 30.000 đồng/set 6 kg, có nghĩa chỉ 5.000 đồng/kg. Người bán hàng không quên khẳng định “cam chín, ăn hay vắt cực thơm ngon”.

Cam Vinh được bán trên chợ mạng với giá rất rẻ

Vì mức giá quá rẻ nên nhiều người hoài nghi nếu mua về có ăn được không, hay đó chỉ là cam rụng và cam chạy lụt của dân trong những ngày lụt vừa qua. Để tìm hiểu thực hư, PV liên hệ theo số điện thoại của chủ shop và được người bán hàng trực tiếp trả lời. Theo đó, chủ shop cho hay shop chuyên bán cam Vinh, nhưng là cam Vinh được trồng ở Hà Giang. Trong đó, cam loại 1 có giá 15.000 đồng/kg; loại hai là cam nhỡ có giá 10.000 đồng/kg và cam nhỏ là 75.000 đồng/10 kg bao ship, có nghĩa trừ phí ship chỉ 5.000 đồng/kg.

“Nói thật với chị, cam ngọt thì chỉ có cam nhỡ và cam lớn chứ cam nhỏ sẽ bị chua, khoảng 7 ngọt 3 chua đấy. Đây là những quả ở gần gốc, bị loại ra nên có giá rẻ hơn cả giá nhập. Tuy không phải cam trồng đất Vinh nhưng ngọt không kém cạnh gì cam Vinh”, người bán hàng nói thêm.

Nho kẹo bán đầy chợ, 25-30.000 đồng/kg

Cách đây khoảng 2 tháng, loại nho màu đỏ, nhỏ bằng đầu ngón tay, vị ngọt thơm như kẹo, không hạt và được quảng cáo là nho kẹo rừng ngọt lịm xuất hiện trên thị trường. Tại các chợ, nho kẹo được bán lẻ với giá khá rẻ, chỉ khoảng 25.000-30.000 đồng/kg. Còn ở chợ đầu mối, nho kẹo được bán theo thùng, với giá 120.000 đồng/thùng 5kg và 100.000 đồng/thùng nếu mua từ 5 thùng trở lên.

Tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên tiết lộ đây là loại nho rừng nội địa Trung, quả nhỏ nhưng ăn giòn, ngọt lịm nên rất hút khách. Có ngày hàng về được hơn 1 tấn nhưng không đủ trả khách, nếu mua sỉ ở các tỉnh phải đợi 1-2 ngày mới có hàng.

Nho xanh không hạt giá 35.000 đồng/kg

Cách đây không lâu, tại chợ dân sinh và các hàng hoa quả vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu... xuất hiện loại nho có màu xanh bắt mắt, giòn, ngọt. Người bán giới thiệu đây là nho không hạt của Ninh Thuận, đang vào mùa nên giá rẻ, chỉ 35.000 đồng/kg.

Tại một khu chợ ở Cầu Diễn (Hà Nội), nho không hạt được rất nhiều người hỏi mua. Vừa bán hàng cho khách, tiểu thương vừa luôn miệng: "Đây là nho Ninh Thuận đấy, đang vào mùa giá rẻ lắm, vừa tươi vừa ngọt, tranh thủ mua về cho chồng con ăn không mấy hôm nữa cuối mùa giá lại tăng vù vù".

Nho xanh không hạt được quảng cáo là nho Ninh Thuận

Dù tiểu thương khẳng định chắc nịch là nho Ninh Thuận chính gốc, tuy nhiên phía góc sau lưng lại xếp hàng đống thùng có in chữ Trung Quốc. Thắc mắc về điều này, tiểu thương giải thích vì người tiêu dùng hay e ngại hơn đối với hoa quả xuất xứ từ Trung Quốc nên đối với khách mua lẻ, người bán hàng phải nói nho Ninh Thuận cho “yên tâm”.

Là người gốc Ninh Thuận và trồng nho từ năm 2006 đến nay, anh Nguyễn Đức Thấn, trú tại thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải cho biết, gia đình anh hiện đang có 10.000 m2 đất trồng nho xanh. Theo anh Thấn, vận chuyển ra Hà Nội bán thì giá phải từ 70-100.000 đồng/kg, nếu trên thị trường đang bán nho xanh số lượng lớn, giá lại chỉ 35.000 đồng thì chắc chắn không phải nho Ninh Thuận.

(Theo Dân Việt)