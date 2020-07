Với giá chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn cho các loại nguyên liệu để làm trà sữa, chè các loại và dễ dàng mua với số lượng lớn trên các trang mạng, song nguồn gốc các nguyên liệu này đều rất mập mờ.

Một set trà sữa được bán online với giá 35.000 có thể pha được 3-4 cốc trà. Điểm chung của tất cả những set nguyên liệu trên là 4 không.



nhà làm

Để có thể làm ra một cốc trà sữa, chè cần có những nguyên liệu chính như siro, mứt trái cây, bột baking, bột béo, hồng trà, lục trà, trân châu các loại… để pha. Dạo quanh một vòng các trang web bán hàng, các hội nhóm trên mạng có thể dễ dàng tìm mua các set được đóng gói sẵn với giá rẻ giật mình. Theo đó, các set làm tàu hũ trân châu đường đen giá chỉ 40.000 đồng; set làm trà thái xanh, đỏ 3 set tuỳ nhu cầu khách giá chỉ từ 12-15-20.000 đồng/set; set sữa tươi trân châu đường đen giá 50.000 đồng; set trà sữa Myanmar giá 30.000 đồng… Theo lời quảng cáo của người bán hàng, chỉ với 20.000 đồng, khách hàng có thể pha chế ra thành 4-6 cốc trà sữa size to như ở ngoài hàng, đồng thời tất cả các set trên khi mua về đều có hướng dẫn đi kèm, làm ra thành phẩm rẻ hơn ở các hàng quán bán ở ngoài, an toàn, hợp vệ sinh do nguyên liệu và công thức 100% là do nhà làm.

Ngoài việc bán nguyên liệu để khách hàng về tự pha chế, nhiều người còn bán cả loại pha sẵn cũng với giá rẻ bất ngờ. Theo đó, một set đầy đủ chỉ từ 10.000 – 15.000 đồng và có thể pha được 3, 4 lít trà sữa, nếu đóng chai bán thì được 4, 5 chai. Từ những loại nguyên liệu siêu rẻ này, người mua về pha chế và bán lại với giá từ 10-15.000 đồng/chai trà thái, 30.000- 35.000 đồng/cốc trà sữa; trà sữa trân châu đường đen có giá từ 50.000-70.000 đồng/cốc. Phần lớn khách mua đều là mua về để bán ở trước cổng trường hoặc bán rong ở vỉa hè cho các khách hàng có tâm lý ham giá rẻ.

Điểm chung của tất cả những set nguyên liệu trên là 4 không: Không có tem nhãn, không rõ nguồn gốc, không rõ nguyên liệu, không rõ hạn sử dụng hay bảo quản như thế nào. Đồng thời không biết các nguyên liệu này đã được chế biến từ bao giờ, có đảm bảo được về vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?

Tiền nào của nấy

Đang vào mùa nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ các loại đồ uống như trà chanh, trà sữa, trà thái cũng tăng cao. Tận dụng thời điểm này, rất nhiều người đã nhập nguyên liệu pha chế không đủ điều kiện về an toàn thực phẩm về để pha chế và bán thu lợi nhuận rất lớn. Trao đổi với một người chuyên đổ buôn các set trà thái, trà sữa, chè, chị Diệp Anh (Hà Nội) cho biết, về mùa lạnh khách hàng sẽ hay mua các set chè nóng về chỉ việc cho thêm nước, đun lên là xong. Còn về mùa hè, các set chè thái, trà sữa trân châu đường đen, các set trà pha sẵn lại rất đắt khách. Bước vào tháng 6, mỗi ngày khách sỉ có thể đặt từ vài chục đến vài trăm set nguyên liệu như trên sau đó lại về pha chế và bán tiếp với giá cao hơn.

Khi hỏi kĩ hơn về các thành phần trong đó, chủ shop cũng chỉ trả lời rất mập mờ như dùng sữa bột nguyên kem, nguyên liệu được nhập trực tiếp từ Thái Lan, Malaysia. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy, với giá rẻ như trên thì nguyên liệu cũng không thể đảm bảo là hàng chính hãng, hàng công ty được mà chỉ có thể là những loại nguyên liệu rẻ tiền, không đảm bảo nguồn gốc.

Trao đổi với phóng viên, chị Trần Thu Trang (Hà Nội) cho biết đã từng thử mua các set trà sữa này về để pha chế tại nhà, tuy nhiên sau khi pha chế xong cả nhà chị không ai dám uống bởi trà sau khi pha xong có mùi lạ giống mùi chất hóa học, còn các hạt trân châu bị nhớt, bở và có lẫn một số vết bẩn bên trong.

Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng ở đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thu giữ số lượng lớn nguyên liệu trà sữa, trà chanh. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,2 tấn nguyên liệu không có hóa đơn chứng từ. Nguyên liệu pha chế từ kho này sẽ được xuất bán tới các cửa hàng trà chanh, trà sữa nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong số lượng mặt hàng thu được có hàng chục loại trà, bột trà khác nhau như: siro, nước hoa quả, bột trà xanh, trà sữa... Đặc biệt, có nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng. Cũng tại thời điểm kiểm tra cũng phát hiện nơi lưu trữ số lượng nguyên ẩm thấp, không đảm bảo điều kiện theo quy định. Thậm chí, nhà vệ sinh cũng được trưng dụng làm nơi cất giữ nguyên liệu dùng để pha chế trà sữa.

Để đảm bảo sức khỏe cho mình, người dùng đừng nên có tâm lý hám rẻ mà cần lựa chọn những cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, có đầy đủ giấy tờ xuất xứ của nguyên liệu và cần tham khảo kĩ trước khi mua các loại nguyên liệu này.

