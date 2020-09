Trong số các loại đặc sản Biển Đông thì cá song vang đang là đặc sản ngon và hiếm thuộc nhóm đầu. Loại cá này có thể được bán lên tới cả trăm triệu đồng.

Cá song vang hiếm có, giá đắt đỏ



Tìm kiếm trên mạng về cá song vang, các thông tin về loại cá này vẫn còn rất ít. Thay vào đó, chỉ là các loại cá song thông thường, có kích thước nhỏ. Với loại cá to nặng từ vài chục cho tới cả trăm cân thì không xuất hiện.

Kích thước lớn, loại cá này lại sinh sống tự nhiên ngoài biển nên rất hiếm có. Theo chủ một nhà hàng bờ biển Hạ Long (Quảng Ninh), cá song vang thường sinh sống ngoài khơi gần các đảo lớn như Hoàng Sa, Trường Sa và Song Tử Tây của Việt Nam. Hình thức đánh bắt chủ yếu là câu, thỉnh thoảng có thể gặp may khi kéo lưới.

Cá song vang siêu khủng

“Sau khi đánh bắt được, cá sẽ được vận chuyển 2 - 3 ngày về khu vực Cát Bà hoặc ngoài khơi vịnh Hạ Long để nuôi dưỡng. Khách hàng có nhu cầu sẽ vận chuyển cá sống về tận nơi để chế biến” - chủ nhà hàng này nói và cho biết do quý hiếm nên loại cá này thường chỉ phục vụ các khách đoàn chứ không bán lẻ theo cân.

Cá song vang thường nặng từ 20 - 150kg. Cá không bán đại trà, hiện nay giá cá đang dao động từ 900.000 - 1.500.000 đồng/kg, tuỳ theo mùa và cân nặng. Cá càng to, giá cá sẽ càng cao, bởi chất lượng thịt sẽ ngon hơn.

Thịt bụng của cá dày và chế biến được nhiều món

Hay phải tiếp khách đoàn của chồng tại nhà, chị Mai Anh (Long Biên, Hà Nội) thường xuyên phải chuẩn bị tiệc tại nhà. Thay vì các món ăn truyền thống, thi thoảng chị Mai Anh lại đặt cá song vang về làm tại nhà.

"Loại cá này vừa sang, lại độc lạ, nên tiếp khách quý cũng khiến chồng hãnh diện. Hơn nữa, một con cá to có thể chế biến nhiều món nên tôi không phải đi chợ nhiều" - chị Mai Anh cho hay.

Thường xuyên nhập loại cá này để phục vụ khách, anh Phạm Hữu Tuân (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, mỗi tháng, nhà hàng đều nhập 10 - 15 con để phục vụ các đoàn khách VIP. Con cá song vang to nhất nặng tới 1,1 tạ và có giá trên 100 triệu đồng.

Cá nặng hơn 1 tạ

“Loại cá này ngon nhất là làm gỏi, bụng và da cá chiên giòn, lòng cá nấu thuyền chài, nấu canh chua… Đặc biệt, phần thịt cá gần đuôi không có xương nhỏ và mao mạch máu nên trắng và có thể ăn sống rất ngon” - anh Tuân cho biết thêm.

Ngoài ra, theo anh Tuấn do cá to nên thường chỉ tiếp khách đoàn. Một đoàn 30 - 40 người có thể thưởng thức một con cá to. Trung bình mỗi người khoảng 7 lạng cá cho bữa ăn.

Loài cá hiếm và ngon được giới nhà giàu "săn" mua cả con

Ngay cả ở Hà Nội, cũng rất ít cơ sở có kinh doanh loại cá song vang hiếm có này, bởi kích thước khủng và giá cao nên không phải nơi nào cũng có sẵn hàng. Khách muốn ăn đều phải đặt trước để vận chuyển về.

