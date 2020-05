• Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là một trong những dự án trọng điểm do Tổng công ty Phát điện 1, đại diện là Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 làm tư vấn quản lý dự án. • Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 688MW, sử dụng công nghệ lò hơi trực lưu, đốt than và áp suất hơi siêu tới hạn.

• Tổng mức đầu tư dự án trên 22.774 tỉ đồng.

• Khởi công từ ngày 13/12/2014, dự án đã bắt đầu vận hành tin cậy từ ngày 13/3/2020 và đến ngày 12/4/2020 đã hoàn thành chạy tin cậy.

• Dự kiến, dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng sẽ hoàn thành cấp PAC và bàn giao cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vận hành thương mại trong tháng 5/2020