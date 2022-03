Nữ doanh nhân phải đi cấp cứu do bị lừa cả tiền lẫn tình Hơn một năm trước, Công an tỉnh Nghệ An làm rõ Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1988, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) câu kết với Njoku Peter Chikere (sinh năm 1983, quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia) và nhiều đối tượng ở TP Hồ Chí Minh để thực hiện các phi vụ lừa đảo qua mạng xã hội. Nhóm đối tượng trên thông qua tin nhắn Facebook, giới thiệu là các doanh nhân người Mỹ đang làm việc ở nước ngoài để làm quen với các nạn nhân. Sau khi gây dựng được lòng tin với các nạn nhân, đối tượng hứa hẹn sắp xếp xong công việc sẽ sang Việt Nam sinh sống và gây dựng hạnh phúc gia đình. Tiếp đó chúng cho biết đã gửi các món quà có giá trị cho các nạn nhân kèm các biên lai gửi hàng. Nguyễn Thị Hằng đóng vai nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên sân bay, liên lạc với các bị hại thông báo về việc nhận bưu phẩm. Để nhận được những món hàng này, các bị hại phải trả phí và chuyển tiền vào các tài khoản của Hằng. Với thủ đoạn trên, Hằng và đường dây đã lừa đảo trót lọt không dưới 13 phụ nữ tại nhiều thành phố lớn, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 20 tỉ đồng. Trong đó, có một nữ doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh bị lừa hơn 12 tỉ khiến chị "sốc" vì vừa mất tiền vừa bị lừa tình dẫn đến tai biến phải vào bệnh viện cấp cứu.