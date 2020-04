Trong khi nhiều loại hoa quả đang rớt giá do không xuất khẩu được vì ảnh hưởng Covid-19, thì nhãn tím Sóc Trăng, Cần Thơ vẫn giữ giá cao và được nhiều người săn lùng.

Khác với những giống nhãn thông thường, loại nhãn này từ thân, lá cho đến hoa và quả đều có màu tím; đặc biệt với mùi vị và hương thơm rất hấp dẫn, loại quả này đã thu hút được sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Nhãn tím có giá bán cao gấp nhiều lần so với nhãn thông thường

Tuy nhiên, dù được trồng nhiều nhưng số lượng cây ra trái còn thấp nên sản phẩm nhãn tím hiện khá khan hàng.

Theo các thương lái, loại nhãn tím ở Sóc Trăng, Cần Thơ đang có giá cao gấp 5 lần so với hàng thông thường. Hiện nay, nhãn tím được bán lẻ trên thị trường với giá 250.000 đồng một kg. Nhiều khách muốn đặt mua thêm nhưng nhà vườn ở Sóc Trăng đã báo hết hàng.

"Các loại nhãn khác ở miền Tây nhiều nơi không có thương lái thu mua nhưng với nhãn tím thì họ tranh nhau vì chúng độc đáo, dễ bán" – một người bán hàng cho hay.

Từ thân, lá cho đến hoa và quả của giống nhãn này đều có màu tím

Được biết, chủ nhân của giống nhãn tím có một không hai này là ông Trần Văn Huy (ngụ xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Ông Huy đã phát hiện và nhân giống thành công giống nhãn đặc biệt này.

Theo ông Huy, vào năm 2004, trong một lần làm vườn ông vô tình phát hiện một nhánh to bằng ngón tay út có lá màu tím trên cây long nhãn. Thấy lạ, lão nông này đã tìm cách nhân giống loại nhãn này và gọi là nhãn tím.

"Lúc đầu tôi chiết nhánh rồi trồng vậy thôi chứ không dám khoe với bà con, vì không biết giống nhãn này có lai hay không. Đến hai ba năm sau khi cây bắt đầu có trái, tôi nhận thấy cây ra bông, lá đều là màu tím thì mới yên tâm giống nhãn này đã thuần rồi không còn lai nữa" - ông Huy chia sẻ.

Điều đặc biệt của giống nhãn này là chỉ khi trồng bằng nhánh chiết thì mới cho trái có màu tím, còn khi ghép hoặc trồng bằng hạt thì cây cho trái như bao cây long nhãn khác.

Hiện, loại nhãn này đang được một vài tỉnh miền Tây nhân giống

Ông Huy cho biết, đầu năm 2020 ông và cháu mình xuất bán được một tấn nhãn tím với giá sỉ 100.000 đồng một kg. Còn bán lẻ, ông cho biết có thể lên tới 200.000 đồng mỗi kg. Hiện nhãn đang vào vụ thứ 2 và quả mới chỉ bằng hạt đậu nhưng đã có khách đặt hàng.

Tính đến nay, loại nhãn này đang được một vài tỉnh miền Tây nhân giống và trồng nhưng sản lượng vẫn còn thấp. Chúng đang được đánh giá là có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên cơ quan quản lý địa phương khuyến cáo người dân không nên trồng ồ ạt. Khi cung vượt cầu, giá trị sẽ giảm, trong khi vốn đầu tư cao.

Trên thị trường, từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khá nhiều loại nông sản giảm giá do không xuất khẩu được, như xoài, thanh long, dưa hấu,… Nhiều giống nhãn thông thường như nhãn lồng Hưng Yên, nhãn Ido cũng ế ẩm hoặc giảm giá mạnh. Nhãn Ido được thương lái thu mua với giá 20.000 đồng một kg, giảm 3.000 đồng so với tháng trước.

