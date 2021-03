Cam kết trả tiền hàng tháng cho các cổ đông mua cổ phần song lãnh đạo Công ty Cổ phần Yourtv lại thường xuyên "quên", nhiều nhà đầu tư giờ muốn rút vốn ra cũng khó.

VTC News nhận được đơn thư của nhiều cá nhân ở Hà Nội, phản ánh về việc ông Hán Hữu Hải, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần (CP) Haiwin và Công ty CP YourTV không thực hiện đúng cam kết trong hợp tác kinh doanh, gây bức xúc cho các cổ đông.

Công ty Cổ phần YourTV được thành lập năm 2017, hiện có trụ sở tại TP.HCM, văn phòng đại diện ở Hà Nội ngụ tầng 5, tòa nhà Vietcom, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo phản ánh của bà C.T.T (chỗ ở hiện tại: CT2, chung cư Bệnh viện 103, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), thông qua quan hệ bạn bè, bà T. biết bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (sinh năm 1985, ngụ ở Hà Nội), tự xưng là Giám đốc đối ngoại của Công ty Cổ phần YourTV. Bà Yến đã giới thiệu với bà T. về Công ty CP YourTV, các dự án kinh doanh của công ty, đồng thời liên tục khẳng định và đảm bảo sự an toàn, chắc chắn của hoạt động đầu tư, cũng như khả năng sinh lời cao nếu đầu tư vào doanh nghiệp này.

Tin tưởng bà Yến, ngày 28/1/2019, bà C.T.T đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 28.01.2019.LT.B/HĐCNCP/2019 có thời hạn đến 28/1/2020 với Công ty YourTV, đại diện là ông Hán Hữu Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hợp đồng có giá trị 500 triệu đồng nêu rõ: Vào ngày 30 hàng tháng, công ty sẽ trả cổ tức là 16.250.000 đồng/tháng, trả liên tiếp trong 12 tháng và kết thúc vào ngày 28/1/2020. 1 năm sau ngày ký hợp đồng, công ty sẽ cam kết mua lại 100% số cổ phần mà đối tác đang giữ theo giá trị ban đầu.

Ngày 20/5/2019, chồng của bà Yến là ông Quân đưa bà C.T.T đến Công ty CP YourTV để bà C.T.T ký tiếp Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 20.05.2019.LT.60T/HĐCNCP/2019 có giá trị là 1,2 tỷ đồng, thời hạn đến 20/5/2024.

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư do ông Hán Hữu Hải ký xác nhận.

Một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của YourTV.

Với hợp đồng này, ông Hán Hữu Hải có văn bản cam kết hỗ trợ bà C.T.T số tiền là 42.000.000 triệu đồng/tháng, trong vòng 5 năm. Khi hết thời hạn hợp đồng, công ty sẽ mua lại 100% số cổ phần bà T. đang giữ theo giá trị là 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo bà C.T.T, trái với thỏa thuận, cam kết của doanh nghiệp, bà chỉ nhận được số tiền cổ tức hỗ trợ đến cuối năm 2019, một hợp đồng hết thời hạn cũng không được quyết toán tiền gốc. Từ đầu năm 2020, ông Hán Hữu Hải bắt đầu chậm trễ và chây ì việc trả tiền hỗ trợ hàng tháng cho bà.

“Đối với hợp đồng thứ nhất có giá 500.000.000 đồng, lẽ ra ông Hán Hữu Hải phải kết thúc hợp đồng này với tôi từ ngày 28/1/2020. Cùng với việc tất toán số tiền 16.250.000 đồng vào ngày 30 hàng tháng kể từ khi 2 bên ký hợp đồng chính thức là ngày 28/1/2019, ông Hải phải thanh toán số tiền gốc ban đầu cho tôi là 500.000.000 đồng. Tuy nhiên, ông Hải liên tục thất hứa”, bà C.T.T cho biết.

Cụ thể, vào tháng 1/2020, ông Hải trả cho bà 200.000.000 đồng. Sau đó, phải đến tận tháng 11/2020, ông Hải mới tiếp tục chuyển cho bà T. số tiền 40.000.000 đồng. Và mới đây nhất, do liên tục bị đòi nợ gắt gao bởi các cổ đông, ông Hải mới chuyển cho bà T số tiền là 300.000.000 đồng.

Tổng số tiền mà ông Hải chuyển cho bà T. là 540.000.000 đồng. Tuy nhiên theo bà T, số tiền này quá ít so với các cam kết tại hợp đồng.

Trong khi đó, hàng tháng bà T. cho biết phải trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng số tiền gần 15 triệu đồng.

Quá mệt mỏi vì chờ đợi, bà C.T.T xin rút vốn đầu tư, do không nhận được quyền lợi như cam kết. Nhưng mặc dù đã liên hệ nhiều lần qua tin nhắn, điện thoại, kể cả gặp trực tiếp với ông Hán Hữu Hải, bà C.T.T đều chỉ nhận được các lý do khác nhau cho việc trì hoãn.

Mới đây nhất, ông Hán Hữu Hải đã có văn bản giải thích rằng việc YourTV chậm trễ trả tiền là do hoạt động của công ty gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ông Hải cũng đồng thời đưa ra yêu cầu cổ đông giảm mức lãi suất từ 45%/năm xuống 15%/năm. Ông Hải cũng đưa ra cam kết về lộ trình trả tiền cho cổ đông vào các ngày 5/3/2021 và ngày 5/4/2021. Lộ trình tiếp theo sau đó là vào các ngày mùng 5 hàng tháng đối với số tiền còn lại cho đến khi trả hết.

Tuy nhiên, theo bà C. , việc chi trả như thế là bất cập và trái với các cam kết tại hợp đồng đã được ký kết. Việc giảm lãi suất cũng là điều vô lý do các cổ đông cũng phải thế chấp các tài sản, đi vay ngân hàng và trả tiền lãi cho số tiền đã bỏ ra để mua cổ phần của công ty CP YourTV.

Đáng chú ý, theo bà T., không chỉ riêng bà mà nhiều cổ đông khác nộp tiền vào Công ty CP YourTV cũng lâm vào tình cảnh giống mình.

“Hiện nay, để có tiền hàng tháng trả nợ ngân hàng, gia đình tôi đang phải tự xoay xở. Do vượt quá khả năng thanh toán, gia đình tôi lâm cảnh nợ nần. Quá bức xúc trước sự không thiện chí của doanh nghiệp, tôi đành làm đơn tố cáo hành vi của ông Hán Hữu Hải, gửi cơ quan công an", bà C.T.T nói.

Phản ánh đến VTC News, bà H.T.H có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội cũng cho rằng, mình là nạn nhân của ông Hán Hữu Hải, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần (CP) Haiwin và Công ty CP YourTV.

Bà H.T.H kể, ngày 10/7/2017, bà có đến văn phòng tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Haiwin, mã số doanh nghiệp 0312355858, ở địa chỉ tầng 5, tòa nhà Vietcom, số 18 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, bà H.T.H đã ký Hợp đồng mua 50.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Haiwin với giá trị là 500.000.000 đồng. Người đại diện là ông Hán Hữu Hải, chức vụ Tổng Giám đốc. Thời hạn hợp đồng là 5 năm kể từ ngày 10/07/2017 đến 10/07/2022, với điều khoản là ngày 10/7 hàng năm cho đến khi đáo hạn hợp đồng, Công ty Cp Haiwin sẽ chuyển cho bà H.T.H 150.000.000 đồng. Hết thời hạn hợp đồng, Công ty CP Haiwin cũng cam kết sẽ hoàn lại cho bà H.T.H số tiền gốc ban đầu là 500.000.000 đồng.

Tuy nhiên, kể từ giữa năm 2019 đến nay, Công ty CP Haiwin đã nhiều lần khất nợ, không thanh toán cho bà H.T.H theo như cam kết. Bà H.T.H yêu cầu trả khoản tiền gốc do vi phạm cam kết thì ông Hán Hữu Hải cũng hứa hẹn, sau đó không thực hiện hết lần này đến lần khác.

Theo bà H., Công ty CP Haiwin đã được đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Vinrich kể từ ngày 25/3/2020. Tuy nhiên, ông Hán Hữu Hải không hề thông báo cho bà C.T.T và bà H.T.H cũng như các nhà đầu tư khác về sự thay đổi này.

Bà H.T,H, bà và nhiều cổ đông khác đã nhiều lần đề nghị ông Hải cung cấp các giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty và việc bán cổ phần, "tuy nhiên, tôi không nhận được bất kỳ một giấy tờ gì”, bà H.T.H khẳng định.

Liên quan đến các phản ánh này, PV VTC News đã nhiều lần liên hệ trực tiếp, đề nghị được làm việc với ông Hán Hữu Hải nhằm xác thực, làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên ông Hải liên tục thất hẹn và không có phản hồi.

Ngày 1/2/2021, PV VTC News đến trụ sở Công ty YourTV tại tầng 23, tòa nhà ICON4, số 342A, Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Dù đã có lời hẹn làm việc cùng, nhưng khi PV đến, ông Hán Hữu Hải tiếp tục không có mặt. Tại địa chỉ nói trên, PV chỉ gặp một nhân viên tên Đức, xưng là trợ lý của ông Hải. Tuy nhiên, người này không nắm được bất kỳ thông tin nào, cũng không trả lời được những câu hỏi do PV đưa ra.

Phòng làm việc vắng mặt của ông Hán Hữu Hải.

Theo chia sẻ của nhân viên tên Đức, mọi hoạt động của Công ty CP YourTV chỉ đang cầm chừng. “Hầu hết cán bộ nhân viên đều đã nghỉ hết. Mọi hoạt động của công ty hiện nay, nếu có, đều phải thuê bên ngoài”, người này cho biết.

Theo các tài liệu mà PV VTC News có được, các giấy chứng nhận cổ phần của Công ty CP Haiwin và Công ty CP Yourtv cấp cho các nhà đầu tư đều có logo YourTV trên đó, các địa chỉ văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM giống hệt nhau. Ông Hán Hữu Hải đều là người đại diện ký tất cả các hợp đồng với nhà đầu tư.

Hoạt động của Công ty CP Youtv được cho là đang "cầm chừng".

Được biết, hiện nay một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố giác tới Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Thành phố Hà Nội. Công an Thành phố Hà Nội trả lời bằng văn bản rằng đã chuyển sự việc đến công an quận Ba Đình để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trả lời VTC News ngày 25/2, đại diện lãnh đạo công an quận Ba Đình (Thành phố Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang giải quyết vụ việc theo nội dung phản ánh tại các đơn thư. Quá trình xử lý vụ việc, công an quận Ba Đình đã thu thập tài liệu, trưng cầu giám định các chữ ký của ông Hán Hữu Hải tại các hợp đồng huy động vốn với các cổ đông.

"Chúng tôi vẫn đang xác minh tiếp vụ việc vì chưa đủ chứng cứ để chứng minh kết luận có khởi tố hay không khởi tố vụ án", vị này nói.

Cũng theo đại diện công an quận Ba Đình, hiện tại đơn vị này vẫn tiếp tục nhận được các đơn thư phản ánh, tố cáo từ các cổ đông đối với công ty cổ phần YourTV do ông Hán Hữu Hải làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

"Vụ án đang được tạm đình chỉ việc giải quyết đơn thư thông báo tố tụng tội phạm theo trình tự tố tụng nhưng vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ. Nếu đầy đủ chứng cứ tài liệu chúng tôi sẽ phục hồi điều tra. Đủ căn cứ khởi tố thì sẽ khởi tố vụ việc", đại diện công an quận Ba Đình cho biết.

(Theo VTC News)