Sau phản ánh việc một nhóm tiểu thương tại biển Thọ Quang, TP Đà Nẵng nhuộm con ruốc tươi bằng dung dịch màu đỏ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Ngày 2-3, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết đã có đề nghị UBND quận Sơn Trà để tiếp tục làm rõ việc tiểu thương nhuộm ruốc tươi bằng dung dịch màu đỏ có chứa chất cấm Formaldehyde.

Trước đó, đầu tháng 2-2022, Phòng Kinh tế UBND quận Sơn Trà nhận phản ánh của người dân về việc một nhóm tiểu thương có hành vi trộn một loại dung dịch màu đỏ vào ruốc tươi, sau đó đem ra bán tại các chợ trên địa bàn.

Xuất hiện tình trạng một nhóm tiểu thương trộn dung dịch màu đỏ chưa rõ nguồn gốc vào ruốc tươi rồi đem bán cho người tiêu dùng

Nhận tin báo, ngày 7-2, Phòng Kinh tế UBND quận Sơn Trà lập tổ công tác kiểm tra, thu mua mẫu ruốc sau đánh bắt của ngư dân, tiểu thương bãi biển phường Thọ Quang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một số tiểu thương dùng dung dịch màu đỏ chứa trong chai nhựa, trên vỏ chai dán nhãn thương hiệu nước giải khát hương dâu để đổ vào ruốc.

"Qua khai thác thông tin, ngư dân dùng nước này để tạo màu đỏ cho ruốc với mục đích để sản phẩm trông được tươi hơn", báo cáo của Phòng Kinh tế thông tin.

Khai nhận với cơ quan chức năng, các tiểu thương cho biết trộn dung dịch màu đỏ vào ruốc để ruốc hồng hơn, trông tươi hơn

Sau đó, các mẫu ruốc được gửi đến Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 để thử nghiệm các chỉ tiêu Rhodamine B và Formaldehyde (những chất cấm sử dụng trong thực phẩm). Ngày 14-2, thử nghiệm công bố kết quả: không phát hiện Rhodamine B, nhưng 1 mẫu có Formaldehyde hàm lượng 100,42 mg/kg, 1 mẫu hàm lượng Formaldehyde 27,19 mg/kg.

Tiếp đó, ngày 15-2, lực lượng chức năng lấy 2 mẫu ruốc trực tiếp từ ngư dân khai thác về, gửi Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 thử nghiệm. Tuy nhiên, 2 mẫu này không phát hiện Formaldehyde.

Ngày 17-2, Phòng Kinh tế tiếp tục lấy 5 mẫu ruốc rươi được tiểu thương bán ở chợ Mân Thái, chợ Mai, chợ Nại Hiên Đông, chợ An Hải Bắc. Nhưng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 kiểm nghiệm, công bố không phát hiện chất Formaldehyde.

Qua thử nghiệm, 2 trong số các mẫu ruốc lấy từ bãi biển Thọ Quang có chứa chất cấm Formaldehyde

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, cho biết đoàn kiểm tra của UBND quận Sơn Trà đã tích cực lấy mẫu. Tuy nhiên, đoàn công tác chưa làm rõ dung dịch màu đỏ là nước giải khát đóng chai, hay do tiểu thương tự ý pha chế rồi chứa vào chai nhựa.

Cạnh đó, tổ công tác cũng chưa lấy mẫu dung dịch màu đỏ để tiến hành kiểm nghiệm, từ đó chưa xác định được trong dung dịch có chứa Formaldehyde hay không, chưa xác định nhân thân người thực hiện hành vi trộn "dung dịch" vào ruốc.

Hiện vẫn chưa rõ dung dịch màu đỏ là nước giải khát đóng chai hay là dung dịch của tiểu thương tự pha trộn để sử dụng

Ngoài ra, khi phát hiện 2 mẫu ruốc có chứa chất cấm Formaldehyde, Phòng Kinh tế UBND quận Sơn Trà cũng chưa xác định rõ hành vi vi phạm và biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả.

"Do đó, Ban quản lý An toàn thực phẩm đề nghị UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ các nội dung và có biện pháp xử lý, răn đe hành vi sử dụng chất cấm Formaldehyde trong ruốc tươi, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách", Trưởng BQL An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết.

