Đây là những đại gia nổi tiếng với khối tài sản khủng và những căn biệt thự sang trọng, dát vàng.

1. Đại gia Thiện Soi: Mới đây Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện Soi) để điều tra về 2 hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền". Con trai của ông Thiện là Lê Thái Phong (20 tuổi) cũng bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về 2 hành vi trên.

Cách đây không lâu, dư luận trầm trồ với căn biệt thự dát vàng rộng hàng ngàn m2 của đại gia Thiện Soi ở xã Tân Hải, nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 51

Toàn bộ căn biệt thự này rộng 3.000 m2 và phải mất 2 năm mới hoàn thành.

Căn biệt thự được đại gia Thiện lấy tên là Thiện Soi, đây là tên ghép giữa tên của ông và vợ.

Căn biệt thự này "nổi tiếng" vì được dát vàng từ trong ra ngoài nhưng ông Thiện từng chia sẻ với báo chí, căn biệt thự không phải được dát vàng toàn bộ mà chỉ được dát bên trong. Phần bên ngoài, ông sơn màu vàng để tạo sự đồng nhất.

2. Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát: Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Phát để điều tra về tội danh ban đầu là mua bán trái phép hóa đơn.

Năm 2004, ông bước vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, rồi nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Người ta thường thấy ông Phát đi ô tô địa hình, chơi với toàn những người có máu mặt trong giới làm ăn ở Hải Phòng.

Ông sở hữu những căn biệt thự tráng lệ ở Hải Phòng và Thái Bình. Tại Hải Phòng, ông có căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, nguy nga, lộng lẫy nằm ở góc đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Ngô Gia Tự (quận Hải An)

Nhìn từ phía ngoài, nó sang trọng và bề thế không khác gì một tòa lâu đài. Được biết, tòa lâu đài rộng chừng hơn 2.500m2 này có giá hàng trăm tỉ đồng.

Tại Thái Bình, ông Phát cũng xây công trình như tòa lâu đài còn hoành tráng hơn trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, mái phẳng có thể đậu trực thăng.

3. Đại gia Trầm Bê: Ông Trầm Bê (SN 1959, Trà Vinh) là đại gia trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng. Sự nghiệp kinh doanh vững chắc đến nỗi chưa gặp phải thất bại nặng nề trong suốt quãng đời thương trường

Sóng gió ập đến vào năm 2017 khi ông bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ vì liên quan đến “đại án” Phạm Công Danh và bị TAND TP.HCM tuyên phạt 4 năm tù. Đến ngày 5/4/2020, ông tiếp tục bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Khoản 4 Điều 206 BLHS 2015.

Biệt thự của đại gia Trầm Bê ở xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Biệt thự này được cho là lớn nhất Nam Bộ, được coi như một tòa lâu đài lộng lẫy với 5 tháp trên mái

Tòa lâu đài này rộng hơn 30ha, trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh, đặc biệt có nhiều cây có giá đến gần triệu đô.

(Theo Dân Việt)