Loại bánh có vỏ đen nhánh lạ mắt này đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Vỏ bánh bằng bột mỳ pha chút tinh than tre, nhân giảm ngọt. Bánh trung thu làm từ tinh than tre được cho là rất tốt cho sức khỏe bởi chứa các thành phần như kali, canxi, sắt, natri… giúp thải độc tố. Hiện nay, trên thị trường, bánh trung thu tinh bột than tre đang được bán với mức giá chừng 65.000 đồng/chiếc. (Ảnh: VTV)