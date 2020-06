Gần đây, lan đột biến bất ngờ lên cơn sốt, nhiều giò lan có giá tới hàng tỷ, thậm chí chục tỷ đồng. Vậy có đúng lan đột biến có giá cao ngất như vậy hay chỉ là chiêu trò thổi giá của dân buôn lan?

Thương vụ mua bán lan bạc tỷ gây chấn động



Giới chơi lan đang xôn xao với các giao dịch lan đột biến tiền tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng.



Ngày 10/6, sự kiện giao dịch 5 giò lan đột biến gene có tên Hoa lan Bình Phước với giá hàng chục tỷ đồng gây sửng sốt với nhiều người. Theo những thông tin được công bố tại cuộc giao dịch này, 3 cây lan 5 cánh trắng Bảo Duy có giá gần 4,9 tỷ đồng, 9,9 tỷ đồng và 12 tỷ đồng. Hai giò còn lại có tên Xuân Phúc và Da Vàng cũng có giá 10 tỷ đồng.



Anh Nguyễn Thanh Xuân (35 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) xác nhận trên Dân Sinh rằng mình là người đã mua 1 cây Bảo Duy 5 cánh trắng giá 12 tỷ đồng, 1 cây Bảo Duy 5 cánh trắng khác giá 9,9 tỷ đồng và 1 cây Da Vàng 10 tỷ đồng.

Một chậu lan đột biến gene tiền tỷ mới được anh Xuân mua về. (Ảnh: Lao Động)

Cũng trong tháng 6, thương vụ chuyển nhượng 1 giò lan đột biến giữa nhà vườn Tấn Phong (Hà Đông, Hà Nội) và anh Nguyễn Huy Tuyến (Hà Đông) gây chấn động dân chơi lan. Giò lan này được đặt tên "5 cánh trắng vọng xưa" có 4 ngọn với chiều dài 1,2m, giá 5 tỷ đồng.



Cách đây ít hôm, cộng đồng chơi hoa xôn xao trước bức hình được cho là một phi vụ chuyển nhượng 2 hoa lan đột biến giá hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, chậu lan 5 cánh trắng Bảo Duy có giá chuyển nhượng là 680 triệu đồng. Còn chậu lan cánh trắng Bạch Tuyết giá 700 triệu đồng.



Trước đó không lâu, vào ngày 28/5, cuộc chuyển nhượng chậu lan phi điệp Hồng Minh Châu của anh Phan Anh Tuấn cho người mua có nick facebook là Hàn Tuấn ở thành phố Huế và Nguyễn Tuấn Nam ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với giá 580 triệu đồng cũng gây chú ý.



Vào năm 2018, một đại gia Đà Nẵng đã mua cây lan giã hạc đột biến 5 cánh trắng từ Câu lạc bộ người yêu lan La Gi (tỉnh Ninh Thuận) với mức giá 6,8 tỷ đồng.

Bông lan 5 cánh trắng giá 6,8 tỷ đồng (Ảnh: Cao Thái)

Trước đó không lâu, một cây lan phi điệp đột biến có tên 5ct Bảo Duy đã được bán thành công cho một đại gia ở Hòa Bình với giá 2,7 tỷ đồng.



Cũng trong năm 2018, một cây lan đột biến gene của một nông dân ở Thừa Thiên-Huế đã được một đại gia Hải Phòng mua với giá 700 triệu đồng, sau đó không lâu được bán lại cho một đại gia Hòa Bình giá 1,1 tỷ đồng.



Lan đột biến có giá hàng chục tỷ đồng do đâu?



Lan là loại hoa khá phổ biến ở Việt Nam với hàng trăm loại khác nhau. Một giò lan bình thường có giá từ vài chục ngàn, vài trăm ngàn đồng đến vài trăm triệu đồng.



Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, lan đột biến gene tự nhiên bắt đầu lên cơn sốt, trở thành đối tượng săn lùng của dân chơi lan. Đã xuất hiện các thương vụ mua bán, giao dịch lan đột biến được công bố trên các diễn đàn người chơi lan với giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí vài chục tỷ đồng.



Nhiều người nghi ngờ những thương vụ mua bán lan bạc tỷ này chỉ là chiêu thổi giá của giới buôn lan. Bởi hầu như những giao dịch mua bán lan này được trao đổi khá tự do mà không có ngành chức năng nào quản lý, giám sát về nguồn gene.



Song những người am hiểu về lan khẳng định những thương vụ này là "người thật, việc thật".



Anh Vương Xuân Nguyên - Chánh Văn phòng Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội - cho biết trên Lao Động đây là những giao dịch mua bán lan thật chứ không ảo như mọi người nghĩ.



Sở dĩ lan đột biến có giá đắt đỏ vì chúng có dáng vẻ độc đáo khác tự nhiên về màu sắc, hình dạng hoa, độ dày của cánh.

Theo chủ nhân của cây lan quý, để có một cây lan đột biến như thế này rất khó, người chơi có khi phải mua cả 10 tấn lan rừng chưa chắc đã xổ được một bông đẹp (Ảnh: Dân Việt)

Đặc biệt, lan đột biến rất quý và hiếm. "Trong hàng ngàn, hàng triệu tấn lan phi điệp có khi may mắn được 1 cây, vì lý do nào đó như môi trường sống mà xảy ra quá trình đột biến gene, hình thành nên một số mặt hoa đẹp và hiếm. Nếu đặt mặt hoa đột biến với dòng truyền thống thông thường sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn để phải công nhận dòng đột biến rất đẹp", anh Nguyễn Thanh Xuân cho biết trên Tổ Quốc.



Theo anh Xuân, việc nhân giống lan đột biến hiện khá hạn chế, giống của nó không thể nuôi cấy mô hay làm trái để gieo hạt được.



Còn trong cuộc đấu giá cây lan 5 cánh trắng vọng xưa tại Hà Nội, chủ nhân cây lan thông tin, để có một cây lan đột biến rất khó, người chơi có khi phải mua cả 10 tấn lan rừng chưa chắc đã xổ được một bông đẹp.



Giá của lan đột biến được tính theo chiều dài của thân. Ngoài ra, giá của loại lan này cũng dựa trên sự độc đáo của "mặt hoa" và mức độ hiếm có.



Điều thú vị là bên cạnh thú vui là câu chuyện làm kinh tế từ lan đột biến gene.



"Chơi lan là để làm kinh tế chứ không phải thú vui đơn thuần. Giới chơi lan đo lan đột biến bằng cm để tính tiền và giá trị của nó cao hay thấp phụ thuộc vào vẻ đẹp, độ cực hiếm của nó", anh Nguyễn Thanh Xuân cho biết trên Lao Động.

Giò lan đột biến gene tại Nghệ An từng được mua với giá 300.000 đồng, sau đó được bán lại với giá 600 triệu đồng. (Ảnh: Dân Sinh)

Một giò lan đột biến khi mua về sau một đêm có thể khiến chủ nhân của nó có lãi ngay chục triệu đồng. Những giò lan đột biến cũng có khả năng tạo ra giá trị cao về kinh tế trong tương lai nhờ nhân giống. “Sau vài tháng hay một năm, họ nhân được nhiều cây, mỗi cây bán vài chục triệu đồng, thậm chí vài trăm triệu đồng” - ông Vương Xuân Nguyên cho biết trên Lao Động.



Anh Võ Trọng Đắc, một người chơi hoa lan có tiếng ở Hà Nội, chia sẻ trên Dân Sinh rằng để kiếm được một giỏ lan đột biến không phải dễ, khi được sở hữu chúng là sự may mắn với người chơi. Việc thuyết phục được chủ nhân chuyển nhượng chậu lan đột biến nhiều khi cũng là cả cái duyên của người mua nữa.



"Đã là thú chơi và yêu thích thì có những người dù trả tiền tỷ cũng không bán đi chậu lan của mình. Điều này khiến cho nhiều cuộc ngã giá mua hoa lan có thể lên đến vài tỷ đồng", anh Đắc tâm sự trên báo này.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)